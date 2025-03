Comment créer un événement dans Apple Invites

Il existe un nouvel outil de planification d'événements en ville, conçu spécialement pour les utilisateurs d'Apple. Apple Invites vous permet d'envoyer des invitations, de suivre les RSVP et même de créer une ambiance avec des photos et des listes de lecture partagées, le tout en un seul endroit.

Voici comment commencer.

Mais tout d'abord, quelle est la différence entre Apple Calendar et Apple Invites ?

Apple Agenda et Apple Invites vous permettent de planifier des événements, mais ils sont différents. Le Calendrier Apple est comme tout autre calendrier en ligne : vous définissez un événement et vous envoyez et recevez des invitations au calendrier. En revanche, Apple Invites a été conçu pour une planification plus interactive. Il vous permet de suivre les RSVP, d'envoyer des mises à jour et d'ajouter une touche personnelle avec des arrière-plans, des albums partagés et des listes de lecture.

Téléchargez l'application Apple Invites ou utilisez iCloud

L'application Apple Invites n'est pas préinstallée, vous devez donc la télécharger à partir de l'App Store. Recherchez "Apple Invites", téléchargez-la et connectez-vous à l'aide de votre identifiant Apple.

Vous pouvez également créer et gérer des événements Apple Invite via votre compte iCloud sur le web, ce qui facilite la gestion à partir de n'importe quel appareil Apple.

Créez votre événement

Une fois l'application ouverte, appuyez sur le bouton "+" pour créer un nouvel événement. Saisissez le nom de l'événement, choisissez une date et une heure, et ajoutez le lieu si nécessaire.

Vient ensuite la partie amusante. Vous pouvez choisir un arrière-plan adapté à l'occasion, modifier la description de l'événement et le nom de l'hôte, et même créer un album partagé dans lequel les invités peuvent télécharger leurs photos. Vous pouvez également ajouter une liste de lecture partagée afin que chacun puisse contribuer à la musique avant même le début de l'événement.

Invitez vos invités

Une fois que vous êtes satisfait de votre événement, vous pouvez envoyer votre invitation par le biais d'un lien public ou saisir l'adresse électronique ou l'identifiant Apple de vos invités, qui recevront une invitation par courrier électronique ou par l'application Apple Invites. Vous verrez qui est présent et qui n'a pas encore répondu.

Gérer les réservations et les listes d'invités

Apple Invites vous permet de suivre les réponses en temps réel et d'envoyer des mises à jour en cas de changement. Les invités recevront des notifications, afin que personne ne manque un détail.

En tant qu'hôte, vous pouvez également ajouter et supprimer des invités, leur permettre d'inviter d'autres personnes, renvoyer le lien d'invitation et refuser des invités si nécessaire.

Trouvez le meilleur moment avant d'envoyer une invitation

Apple Invites est un excellent moyen de fixer les détails d'un événement, mais que faire si vous ne savez pas encore quand tout le monde est libre ? Au lieu d'envoyer des SMS, vous pouvez utiliser les sondages de groupe pour trouver le meilleur moment.

Avec Doodle, vous créez un sondage rapide avec différentes options de temps, vous le partagez avec vos invités et vous les laissez voter pour ce qui leur convient le mieux. Une fois les votes recueillis, vous pouvez choisir la meilleure heure et envoyer une invitation Apple en toute confiance.

L'utilisation conjointe de Doodle et d'Apple Invites facilite la planification d'événements, du choix de l'heure à l'envoi d'une invitation magnifiquement conçue. Qu'il s'agisse d'un événement professionnel, familial ou ludique, ces outils vous permettent de mettre tout le monde d'accord sans stress.

