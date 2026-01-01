Apple Invites में इवेंट कैसे बनाएँ

इवेंट प्लानिंग के लिए एक नया टूल आया है, और यह सिर्फ Apple उपयोगकर्ताओं के लिए बनाया गया है। Apple Invites आपको निमंत्रण भेजने, RSVP ट्रैक करने, और साझा की गई तस्वीरों और प्लेलिस्ट के साथ माहौल बनाने की सुविधा देता है—सब कुछ एक ही जगह पर।

यहाँ बताया गया है कि शुरुआत कैसे करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

लेकिन पहले, Apple Calendar और Apple Invites में क्या अंतर है?

Apple Calendar और Apple Invites आपको इवेंट्स शेड्यूल करने की सुविधा देते हैं, लेकिन ये अलग-अलग हैं। Apple Calendar किसी भी अन्य ऑनलाइन कैलेंडर की तरह है—आप एक इवेंट सेट करते हैं और कैलेंडर निमंत्रण भेजते और प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर, Apple Invites अधिक इंटरैक्टिव योजना बनाने के लिए बनाया गया था। यह आपको RSVP ट्रैक करने, अपडेट भेजने, और बैकग्राउंड, साझा एल्बम, और प्लेलिस्ट के साथ एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने की सुविधा देता है।

Apple Invites ऐप डाउनलोड करें या iCloud का उपयोग करें।

Apple Invites पहले से इंस्टॉल नहीं होता है, इसलिए आपको इसे App Store से डाउनलोड करना होगा। "Apple Invites" खोजें, इसे डाउनलोड करें और अपनी Apple ID से साइन इन करें।

आप वेब पर अपने iCloud खाते के माध्यम से Apple Invite इवेंट्स बना और प्रबंधित भी कर सकते हैं, जिससे किसी भी Apple डिवाइस से इन्हें प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

अपना कार्यक्रम सेट करें

ऐप खोलने के बाद, नया इवेंट शुरू करने के लिए "+" बटन पर टैप करें। इवेंट का नाम दर्ज करें, तारीख और समय चुनें, और यदि आवश्यक हो तो स्थान जोड़ें।

अब मज़ेदार हिस्सा आता है। आप अवसर के अनुरूप एक पृष्ठभूमि चुन सकते हैं, कार्यक्रम का विवरण और मेज़बान का नाम संपादित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि एक साझा एल्बम बना सकते हैं जहाँ मेहमान अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। आप एक साझा प्लेलिस्ट भी जोड़ सकते हैं ताकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हर कोई संगीत में योगदान दे सके।

अपने मेहमानों को आमंत्रित करें

एक बार जब आप अपने इवेंट से संतुष्ट हो जाएँ, तो आप सार्वजनिक लिंक के माध्यम से अपना निमंत्रण भेज सकते हैं या अपने मेहमानों के ईमेल पते या Apple ID दर्ज कर सकते हैं, और उन्हें ईमेल या Apple Invites ऐप के माध्यम से निमंत्रण प्राप्त होगा। आप देख पाएँगे कि कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है और किसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आरक्षण और अतिथि सूचियों का प्रबंधन करें

Apple Invites आपको वास्तविक समय में प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करने और यदि कुछ भी बदलता है तो अपडेट भेजने की सुविधा देता है। मेहमानों को सूचनाएं मिलेंगी, ताकि कोई भी विवरण न चूके।

मेज़बान के रूप में, आप मेहमानों को जोड़ और हटा सकते हैं, उन्हें दूसरों को आमंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं, निमंत्रण लिंक फिर से भेज सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मेहमानों को अस्वीकार कर सकते हैं।

नमंत्रण भेजने से पहले सबसे अच्छा समय पता करें।

Apple Invites इवेंट की जानकारी पक्की करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको अभी तक यह नहीं पता कि सब कब फ्री होंगे तो क्या करें? बार-बार मैसेज भेजने की बजाय, आप पहले सबसे उपयुक्त समय जानने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग कर सकते हैं।

Doodle के साथ, आप विभिन्न समय विकल्पों के साथ एक त्वरित पोल सेट करते हैं, इसे अपने मेहमानों के साथ साझा करते हैं, और उन्हें यह तय करने देते हैं कि कौन सा समय सबसे उपयुक्त है। एक बार वोट आ जाने के बाद, आप सबसे अच्छा समय चुन सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ Apple Invite भेज सकते हैं।

Doodle और Apple Invites को एक साथ उपयोग करके आप इवेंट की योजना को सहज बनाते हैं—समय चुनने से लेकर खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया निमंत्रण भेजने तक। चाहे यह काम, परिवार या मनोरंजन के लिए हो, ये उपकरण बिना किसी तनाव के सभी को एक ही पृष्ठ पर लाने में मदद करते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

क्या आप जानना चाहते हैं कि Apple Invites कैसे काम करता है और इसकी तुलना Apple Calendar से कैसे होती है? हमारे दूसरे लेख को देखें। एप्पल इनवाइट्स क्या हैं?बिंदु