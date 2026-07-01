Så här skapar du ett evenemang i Apple Invites

Nu finns det ett nytt verktyg för evenemangsplanering, och det är skapat speciellt för Apple-användare. Med Apple Invites kan du skicka inbjudningar, hålla koll på svar och till och med skapa rätt stämning med delade foton och spellistor – allt på ett och samma ställe.

Så här kommer du igång.

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Men först och främst: vad är skillnaden mellan Apple Kalender och Apple Invites?

Med Apple Kalender och Apple Invites kan du planera evenemang, men de fungerar på olika sätt. Apple Kalender fungerar som vilken annan onlinekalender som helst – du lägger in ett evenemang och skickar och tar emot kalenderinbjudningar. Apple Invites är däremot utformat för mer interaktiv planering. Med det kan du hålla koll på svar, skicka uppdateringar och lägga till en personlig touch med bakgrunder, delade album och spellistor.

Ladda ner appen Apple Invites eller använd iCloud

Apple Invites är inte förinstallerat, så du måste hämta det från App Store. Sök efter ”Apple Invites”, ladda ner appen och logga in med ditt Apple-ID.

Du kan också skapa och hantera Apple Invite-evenemang via ditt iCloud-konto på webben, vilket gör det enkelt att hantera dem från vilken Apple-enhet som helst.

Planera ditt evenemang

När du har öppnat appen trycker du på ”+”-knappen för att skapa ett nytt evenemang. Ange evenemangets namn, välj datum och tid och lägg till platsen om det behövs.

Nu kommer det roliga. Du kan välja en bakgrund som passar tillfället, redigera evenemangsbeskrivningen och värdens namn, och till och med skapa ett delat album där gästerna kan ladda upp sina bilder. Du kan också lägga till en delad spellista så att alla kan bidra med musik redan innan evenemanget börjar.

Bjud in dina gäster

När du är nöjd med ditt evenemang kan du skicka ut inbjudan via en offentlig länk eller ange gästernas e-postadresser eller Apple-ID:n, så får de en inbjudan via e-post eller appen Apple Invites. Du kan se vilka som har anmält sig, vilka som har avböjt och vilka som ännu inte har svarat.

Hantera bokningar och gästlistor

Med Apple Invites kan du följa svaren i realtid och skicka uppdateringar om något ändras. Gästerna får aviseringar, så att ingen missar något.

Som värd kan du också lägga till och ta bort gäster, ge dem tillstånd att bjuda in andra, skicka inbjudningslänken på nytt och neka gäster tillträde vid behov.

Ta reda på vilken tid som passar bäst innan du skickar en inbjudan

Apple Invites är utmärkt för att spika detaljerna kring ett evenemang, men vad gör man om man ännu inte vet när alla är lediga? Istället för att skicka sms fram och tillbaka kan du använda Group Poll för att först hitta den bästa tidpunkten.

Med Doodle kan du snabbt skapa en omröstning med olika tidsalternativ, dela den med dina gäster och låta dem rösta på det alternativ som passar bäst. När rösterna har kommit in kan du välja den bästa tiden och skicka en Apple Invite med gott samvete.

Genom att använda Doodle och Apple Invites tillsammans blir det enkelt att planera evenemang – från att välja tidpunkt till att skicka ut en snyggt utformad inbjudan. Oavsett om det gäller arbete, familj eller fritid hjälper dessa verktyg dig att samordna alla utan stress.

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Vill du veta mer om hur Apple Invites fungerar och hur det skiljer sig från Apple Kalender? Läs vår andra artikel ”Vad är Apple Invites?”.