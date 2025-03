Como criar um evento no Apple Invites

Há uma nova ferramenta na cidade para o planejamento de eventos, feita especialmente para os usuários da Apple. O Apple Invites permite enviar convites, monitorar RSVPs e até mesmo definir o clima com fotos e listas de reprodução compartilhadas - tudo em um só lugar.

Veja aqui como começar.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Mas, primeiro, qual é a diferença entre o Apple Calendar e o Apple Invites?

O Apple Calendar e o Apple Invites permitem que você agende eventos, mas eles são diferentes. O Apple Calendar é como qualquer outro calendário on-line - você define um evento e envia e recebe convites de calendário. Por outro lado, o Apple Invites foi criado para um planejamento mais interativo. Ele permite rastrear RSVPs, enviar atualizações e dar um toque pessoal com planos de fundo, álbuns compartilhados e listas de reprodução.

Baixe o aplicativo Apple Invites ou use o iCloud

O Apple Invites não vem pré-instalado, portanto, você precisará obtê-lo na App Store. Procure por "Apple Invites", faça o download e entre com seu ID Apple.

Você também pode criar e gerenciar eventos do Apple Invite por meio de sua conta do iCloud na Web, facilitando o gerenciamento em qualquer dispositivo Apple.

Configure seu evento

Depois de abrir o aplicativo, toque no botão "+" para iniciar um novo evento. Digite o nome do evento, escolha uma data e hora e adicione o local, se necessário.

Em seguida, vem a parte divertida. Você pode escolher um plano de fundo que combine com a ocasião, editar a descrição do evento e o nome do anfitrião e até mesmo criar um álbum compartilhado para que os convidados possam carregar suas fotos. Você também pode adicionar uma lista de reprodução compartilhada para que todos possam contribuir com a música antes mesmo de o evento começar.

Convide seus convidados

Quando estiver satisfeito com o evento, você poderá enviar o convite por meio de um link público ou inserir os endereços de e-mail ou IDs Apple dos convidados, e eles receberão um convite por e-mail ou pelo aplicativo Apple Invites. Você verá quem já entrou e saiu e quem ainda não respondeu.

Gerencie reservas e listas de convidados

O Apple Invites permite que você acompanhe as respostas em tempo real e envie atualizações se algo mudar. Os convidados receberão notificações, para que ninguém perca nenhum detalhe.

Como anfitrião, você também pode adicionar e remover convidados, permitir que eles convidem outras pessoas, reenviar o link do convite e recusar convidados quando necessário.

Encontre o melhor momento antes de enviar um convite

Os convites da Apple são excelentes para registrar os detalhes do evento, mas e se você ainda não souber quando todos estão livres? Em vez de ficar mandando mensagens de texto para lá e para cá, você pode usar Group Polls para encontrar o melhor horário primeiro.

Com o Doodle, você cria uma enquete rápida com diferentes opções de horário, compartilha-a com seus convidados e permite que eles votem na melhor opção. Depois que os votos forem recebidos, você poderá escolher o melhor horário e enviar um convite da Apple com confiança.

Ao usar o Doodle e o Apple Invites juntos, você facilita o planejamento de eventos - desde a escolha do horário até o envio de um convite com um belo design. Seja para trabalho, família ou diversão, essas ferramentas ajudam a colocar todos na mesma página sem estresse.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Deseja saber mais sobre como o Apple Invites funciona e como ele se compara ao Apple Calendar? Confira nosso outro artigo "O que são convites da Apple?".