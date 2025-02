O que são Convites Apple?

O que é o aplicativo Apple Invites?

A Apple lançou o Apple Invites em 4 de fevereiro de 2025, como uma nova maneira de criar e gerenciar convites para eventos. Assim como o Facebook Events, o Apple Invites permite que os usuários organizem reuniões, enviem convites e acompanhem os RSVPs em um só lugar. Ele é privado e personalizado, permitindo que os usuários personalizem os convites com planos de fundo, aprovem os convidados antes de participarem e até mesmo removam participantes, se desejarem.

Para criar um evento, os usuários podem adicionar um título, escolher um plano de fundo e convidar pessoas. O anfitrião do evento tem controle sobre a lista de convidados e pode aprovar os participantes antes que eles entrem ou removê-los, se necessário.

Os anfitriões também podem duplicar ou excluir eventos quando houver mudança de planos. Embora qualquer pessoa com um dispositivo Apple possa receber convites, somente aqueles com uma assinatura do iCloud+ podem criá-los e enviá-los.

Os convites da Apple podem ser enviados a usuários do Android?

Os usuários que não são da Apple ainda podem receber e responder a convites da Apple, mesmo que não tenham um dispositivo Apple. Quando um convite é enviado a alguém que usa Android ou outra plataforma, essa pessoa o recebe como um link para uma versão web do convite. Isso permite que ele visualize os detalhes do evento e responda sem precisar de um ID Apple ou de um dispositivo iOS.

O Apple Invites funciona com o Apple Calendar?

Até o momento, o Apple Invites não se integra diretamente ao Apple Calendar. Ao contrário dos eventos de calendário padrão, que se concentram na programação e no gerenciamento de tempo, o Apple Invites adiciona um elemento mais interativo, permitindo que os usuários incluam fotos, músicas e outras mídias em seus convites.

Embora isso torne o Apple Invites mais atraente visualmente, os usuários que dependem do Apple Calendar para o agendamento podem precisar adicionar eventos manualmente se quiserem que eles apareçam junto com outros compromissos.

Agendamento de grupos simplificado

O Apple Invites é uma excelente ferramenta para eventos pessoais, mas outras ferramentas de agendamento podem ser mais adequadas se você estiver procurando coordenar reuniões com muitos participantes.

Por exemplo, o Doodle oferece soluções como Group Polls, em que os participantes votam no melhor horário para se reunir, e Sign-up Sheets, que ajudam a organizar a participação em eventos. Essas ferramentas são especialmente úteis para equipes, empresas ou qualquer pessoa que planeje reuniões maiores em que seja importante encontrar o horário certo.

Reunião em minutos Com uma conta Doodle, você pode organizar eventos de forma rápida e totalmente gratuita

Considerações finais

O Apple Invites facilita a criação e o gerenciamento de eventos, especialmente para os usuários da Apple. Embora ainda seja um novo recurso com espaço para crescer, seus elementos interativos o diferenciam dos convites tradicionais baseados em calendário. E para aqueles que precisam de ferramentas de agendamento mais avançadas, plataformas como o Doodle oferecem soluções flexíveis para a coordenação de grupos.