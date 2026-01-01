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Planowanie

Darmowe narzędzia do planowania 2026

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

A top view of a person working on their laptop.

Nie wszystkie popularne narzędzia do planowania oferują bezpłatny plan. Niektóre wymagają natychmiastowej płatności lub oferują jedynie bezpłatny okres próbny, podczas gdy inne pozwalają korzystać z podstawowych funkcji planowania bezpłatnie, z pewnymi ograniczeniami. W tym przewodniku przedstawiono, które narzędzia oferują bezpłatną opcję, jakie ograniczenia się z nią wiążą oraz dlaczego Doodle wyróżnia się elastycznymi funkcjami, takimi jak nieograniczona liczba Group Polls.

Wybór odpowiedniego narzędzia do planowania wymaga ustalenia, kto oferuje bezpłatny plan, a kto udostępnia jedynie bezpłatną wersję próbną lub dostęp płatny. Poniżej znajdziesz obszerne porównanie popularnych narzędzi do planowania na rok 2026, zawierające informacje o dostępności bezpłatnych planów i kluczowych ograniczeniach — dzięki czemu będziesz mógł wybrać narzędzie najlepiej dopasowane do Twojego sposobu pracy.

Dlaczego dostępność bezpłatnego planu ma znaczenie

Plan bezpłatny przyda się, jeśli chcesz:

  • Zacznij planować bez ponoszenia kosztów z góry

  • Zmiany w funkcjach testowych na przestrzeni czasu

  • Obsługa prostych procesów przed aktualizacją

Jednak wiele narzędzi oferuje jedynie wersję próbną lub wymaga opłaty już od samego początku. Wiedza o tym, które narzędzia należą do poszczególnych kategorii, pomoże Ci zaplanować konfigurację i budżet na rok 2026.

Porównanie narzędzi do planowania: bezpłatne plany i ograniczenia

Narzędzie

Darmowy plan?

Ograniczenia planu bezpłatnego

Uwagi

Doodle

bardzo hojna

Nieograniczona liczba Group Polls, Booking Pages, synchronizacja kalendarza, przypomnienia

Spotkania w Square

Tylko dla osób podróżujących samotnie, opłaty za płatności

Bezpłatne dla 1 użytkownika

Calendly

Ograniczone rodzaje wydarzeń

W wersji darmowej dostępnych jest mniej funkcji automatyzacji

Setmore

Ograniczona liczba użytkowników

Mniej zaawansowanych procesów roboczych

Cal.com

Funkcje zaawansowane – płatne

Dodatki wymagane do korzystania z niektórych funkcji

YouCanBook.me

Ograniczona liczba rezerwacji

Ograniczenia dotyczące marki i funkcji

SimplyBook.me

Ograniczone aplikacje

Płatne treści

Xoyondo

Tylko podstawowe sondaże

Niekompletne Booking Pages

Appointlet

Ograniczona liczba użytkowników

Podstawowe automatyzacje

CozyCal

Ograniczone rodzaje wydarzeń

Dostępne są płatne aktualizacje

Framadate

Bardzo proste ankiety

Brak stron rezerwacyjnych

HowBout.app

Ograniczone możliwości dostosowywania

Proste planowanie

Jotform (Rezerwacje)

Przepływ pracy oparty na formularzach

Niepełny harmonogram

Kalendarz

Ograniczenia funkcji

Funkcje zaawansowane – płatne

Kozalendar

Ograniczenia funkcji

Podstawowe funkcje

NeedToMeet.com

Bardzo proste

Tylko w formie ankiety

When2meet

Podstawowe siatki

Brak linku do rezerwacji

Kiedy będzie dostępne

Proste ankiety

Brak funkcji rezerwacji

Kiedy się spotkamy?

Tylko ankieta

Brak funkcji rezerwacji

Zcal

Podstawowe funkcje

Wiele ograniczeń

Zoho Bookings

✔*

Ograniczone funkcje

Bezpłatna opcja z pewnymi ograniczeniami

Acuity Scheduling

Tylko wersja próbna

Brak bezpłatnego planu

Chili Piper

Tylko płatne

Skupienie się na przedsiębiorstwie

Spotkania w HubSpot

Tylko w ramach płatnego systemu CRM

Brak samodzielnego bezpłatnego planu

Microsoft Bookings

Tylko wersja płatna M365

Brak samodzielnego bezpłatnego planu

OnceHub (ScheduleOnce)

Wersja próbna dostępna

Brak bezpłatnego planu

SavvyCal

Tylko za opłatą

Brak bezpłatnego planu

TimeTrade

Tylko płatne

Brak bezpłatnego planu

Dlaczego Doodle się wyróżnia

Spośród narzędzi oferujących bezpłatny plan Doodle wyróżnia się tym, że obsługuje:

✔ Nieograniczona liczba Group Polls ✔ Elastyczne Booking Pages ✔ Synchronizacja z kalendarzem i przypomnienia ✔ Mniej restrykcyjne ograniczenia w porównaniu z wieloma alternatywnymi rozwiązaniami

Podczas gdy wielu konkurentów ogranicza rodzaje wydarzeń, liczbę użytkowników lub rezerwacje w ramach swoich bezpłatnych planów, Doodle zapewnia dostęp zarówno do indywidualnego planowania, jak i koordynacji grupowej bez znaczących ograniczeń.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między planem darmowym a bezpłatnym okresem próbnym?

Plan bezpłatny umożliwia stałe korzystanie z usługi bez żadnych kosztów, z pewnymi ograniczeniami. Bezpłatna wersja próbna zapewnia tymczasowy dostęp przed koniecznością dokonania płatności.

Czy darmowe narzędzia do planowania wystarczą do zastosowań biznesowych?

W przypadku wielu osób prowadzących jednoosobową działalność oraz małych zespołów – tak. Wraz ze wzrostem złożoności może jednak zaistnieć konieczność modernizacji.

Dlaczego niektóre narzędzia nie oferują bezpłatnego planu?

Narzędzia przeznaczone dla przedsiębiorstw często opierają się na płatnych subskrypcjach, aby zapewnić obsługę zaawansowanych procesów roboczych i integracji.

Czy mogę zacząć za darmo, a później przejść na wyższy plan?

Tak. Większość narzędzi oferujących bezpłatny plan umożliwia przejście na wyższy poziom, gdy potrzebujesz dodatkowych funkcji.

Zacznij korzystać z Doodle i ułatw sobie planowanie w 2026 roku

Jeśli szukasz narzędzia do planowania z elastycznym bezpłatnym planem i rozbudowanymi funkcjami koordynacji pracy w grupie, Doodle stanowi praktyczny punkt wyjścia. Możesz zacząć korzystać z niego bezpłatnie, a wraz ze zmianą potrzeb przejść na wyższy plan — bez konieczności zmiany platformy.

Zacznij korzystać z Doodle i ułatw sobie planowanie w 2026 roku.

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