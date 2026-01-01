Darmowe narzędzia do planowania 2026
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Nie wszystkie popularne narzędzia do planowania oferują bezpłatny plan. Niektóre wymagają natychmiastowej płatności lub oferują jedynie bezpłatny okres próbny, podczas gdy inne pozwalają korzystać z podstawowych funkcji planowania bezpłatnie, z pewnymi ograniczeniami. W tym przewodniku przedstawiono, które narzędzia oferują bezpłatną opcję, jakie ograniczenia się z nią wiążą oraz dlaczego Doodle wyróżnia się elastycznymi funkcjami, takimi jak nieograniczona liczba Group Polls.
Wybór odpowiedniego narzędzia do planowania wymaga ustalenia, kto oferuje bezpłatny plan, a kto udostępnia jedynie bezpłatną wersję próbną lub dostęp płatny. Poniżej znajdziesz obszerne porównanie popularnych narzędzi do planowania na rok 2026, zawierające informacje o dostępności bezpłatnych planów i kluczowych ograniczeniach — dzięki czemu będziesz mógł wybrać narzędzie najlepiej dopasowane do Twojego sposobu pracy.
Dlaczego dostępność bezpłatnego planu ma znaczenie
Plan bezpłatny przyda się, jeśli chcesz:
Zacznij planować bez ponoszenia kosztów z góry
Zmiany w funkcjach testowych na przestrzeni czasu
Obsługa prostych procesów przed aktualizacją
Jednak wiele narzędzi oferuje jedynie wersję próbną lub wymaga opłaty już od samego początku. Wiedza o tym, które narzędzia należą do poszczególnych kategorii, pomoże Ci zaplanować konfigurację i budżet na rok 2026.
Porównanie narzędzi do planowania: bezpłatne plany i ograniczenia
Narzędzie
Darmowy plan?
Ograniczenia planu bezpłatnego
Uwagi
Doodle
✔
bardzo hojna
Nieograniczona liczba Group Polls, Booking Pages, synchronizacja kalendarza, przypomnienia
Spotkania w Square
✔
Tylko dla osób podróżujących samotnie, opłaty za płatności
Bezpłatne dla 1 użytkownika
Calendly
✔
Ograniczone rodzaje wydarzeń
W wersji darmowej dostępnych jest mniej funkcji automatyzacji
Setmore
✔
Ograniczona liczba użytkowników
Mniej zaawansowanych procesów roboczych
Cal.com
✔
Funkcje zaawansowane – płatne
Dodatki wymagane do korzystania z niektórych funkcji
YouCanBook.me
✔
Ograniczona liczba rezerwacji
Ograniczenia dotyczące marki i funkcji
SimplyBook.me
✔
Ograniczone aplikacje
Płatne treści
Xoyondo
✔
Tylko podstawowe sondaże
Niekompletne Booking Pages
Appointlet
✔
Ograniczona liczba użytkowników
Podstawowe automatyzacje
CozyCal
✔
Ograniczone rodzaje wydarzeń
Dostępne są płatne aktualizacje
Framadate
✔
Bardzo proste ankiety
Brak stron rezerwacyjnych
HowBout.app
✔
Ograniczone możliwości dostosowywania
Proste planowanie
Jotform (Rezerwacje)
✔
Przepływ pracy oparty na formularzach
Niepełny harmonogram
Kalendarz
✔
Ograniczenia funkcji
Funkcje zaawansowane – płatne
Kozalendar
✔
Ograniczenia funkcji
Podstawowe funkcje
NeedToMeet.com
✔
Bardzo proste
Tylko w formie ankiety
When2meet
✔
Podstawowe siatki
Brak linku do rezerwacji
Kiedy będzie dostępne
✔
Proste ankiety
Brak funkcji rezerwacji
Kiedy się spotkamy?
✔
Tylko ankieta
Brak funkcji rezerwacji
Zcal
✔
Podstawowe funkcje
Wiele ograniczeń
Zoho Bookings
✔*
Ograniczone funkcje
Bezpłatna opcja z pewnymi ograniczeniami
Acuity Scheduling
❌
Tylko wersja próbna
Brak bezpłatnego planu
Chili Piper
❌
Tylko płatne
Skupienie się na przedsiębiorstwie
Spotkania w HubSpot
❌
Tylko w ramach płatnego systemu CRM
Brak samodzielnego bezpłatnego planu
Microsoft Bookings
❌
Tylko wersja płatna M365
Brak samodzielnego bezpłatnego planu
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Wersja próbna dostępna
Brak bezpłatnego planu
SavvyCal
❌
Tylko za opłatą
Brak bezpłatnego planu
TimeTrade
❌
Tylko płatne
Brak bezpłatnego planu
Dlaczego Doodle się wyróżnia
Spośród narzędzi oferujących bezpłatny plan Doodle wyróżnia się tym, że obsługuje:
✔ Nieograniczona liczba Group Polls ✔ Elastyczne Booking Pages ✔ Synchronizacja z kalendarzem i przypomnienia ✔ Mniej restrykcyjne ograniczenia w porównaniu z wieloma alternatywnymi rozwiązaniami
Podczas gdy wielu konkurentów ogranicza rodzaje wydarzeń, liczbę użytkowników lub rezerwacje w ramach swoich bezpłatnych planów, Doodle zapewnia dostęp zarówno do indywidualnego planowania, jak i koordynacji grupowej bez znaczących ograniczeń.
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest różnica między planem darmowym a bezpłatnym okresem próbnym?
Plan bezpłatny umożliwia stałe korzystanie z usługi bez żadnych kosztów, z pewnymi ograniczeniami. Bezpłatna wersja próbna zapewnia tymczasowy dostęp przed koniecznością dokonania płatności.
Czy darmowe narzędzia do planowania wystarczą do zastosowań biznesowych?
W przypadku wielu osób prowadzących jednoosobową działalność oraz małych zespołów – tak. Wraz ze wzrostem złożoności może jednak zaistnieć konieczność modernizacji.
Dlaczego niektóre narzędzia nie oferują bezpłatnego planu?
Narzędzia przeznaczone dla przedsiębiorstw często opierają się na płatnych subskrypcjach, aby zapewnić obsługę zaawansowanych procesów roboczych i integracji.
Czy mogę zacząć za darmo, a później przejść na wyższy plan?
Tak. Większość narzędzi oferujących bezpłatny plan umożliwia przejście na wyższy poziom, gdy potrzebujesz dodatkowych funkcji.
Zacznij korzystać z Doodle i ułatw sobie planowanie w 2026 roku
Jeśli szukasz narzędzia do planowania z elastycznym bezpłatnym planem i rozbudowanymi funkcjami koordynacji pracy w grupie, Doodle stanowi praktyczny punkt wyjścia. Możesz zacząć korzystać z niego bezpłatnie, a wraz ze zmianą potrzeb przejść na wyższy plan — bez konieczności zmiany platformy.
Zacznij korzystać z Doodle i ułatw sobie planowanie w 2026 roku.
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