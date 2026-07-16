Gratis schemaläggningsverktyg 2026

Det är inte alla populära schemaläggningsverktyg som erbjuder ett gratisabonnemang. Vissa kräver betalning direkt eller erbjuder endast en kostnadsfri provperiod, medan andra låter dig använda de viktigaste schemaläggningsfunktionerna utan kostnad, men med vissa begränsningar. Den här guiden visar vilka verktyg som har ett gratisalternativ, vilka begränsningar som gäller och varför Doodle utmärker sig med flexibla funktioner som obegränsade Group Polls.

För att välja rätt schemaläggningsverktyg måste man veta vilka som erbjuder ett gratisabonnemang och vilka som endast erbjuder en gratis provperiod eller betaltillgång. Nedan hittar du en omfattande jämförelse av populära schemaläggningsverktyg för 2026, inklusive tillgång till gratisabonnemang och viktiga begränsningar – så att du kan välja det verktyg som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Varför det är viktigt att det finns ett gratisabonnemang

Ett gratisabonnemang är bra om du vill:

Kom igång med schemaläggningen utan initiala kostnader

Testfunktioner över tid

Stöd för enkla arbetsflöden innan uppgraderingen

Men många verktyg erbjuder bara en provperiod eller kräver betalning redan från början. Att veta vilka verktyg som tillhör respektive kategori hjälper dig att planera din installation och din budget för 2026.

Jämförelse av schemaläggningsverktyg: kostnadsfria abonnemang och begränsningar

Verktyg Gratisabonnemang? Begränsningar i gratisversionen Anmärkningar Doodle ✔ mycket generös Obegränsat antal Group Polls, Booking Pages, kalendersynkronisering, påminnelser Square-bokningar ✔ Endast solo, betalningsavgifter Gratis för 1 användare Calendly ✔ Begränsat antal evenemangstyper Färre automatiseringar i gratisversionen Setmore ✔ Begränsat antal användare Färre avancerade arbetsflöden Cal.com ✔ Avancerade funktioner (betalversion) Tillägg krävs för vissa funktioner YouCanBook.me ✔ Begränsat antal bokningar Varumärkes- och funktionsbegränsningar SimplyBook.me ✔ Begränsade appar Betalväggar för specialinnehåll Xoyondo ✔ Endast grundläggande omröstningar Ofullständiga booking sidor Appointlet ✔ Begränsat antal användare Grundläggande automatiseringar CozyCal ✔ Begränsat antal evenemangstyper Betalda uppgraderingar finns tillgängliga Framadate ✔ Mycket enkla omröstningar Inga Booking Pages HowBout.app ✔ Begränsade anpassningsmöjligheter Enkel schemaläggning Jotform (bokningar) ✔ Formulärbaserat arbetsflöde Inte fullständig schemaläggare Kalender ✔ Begränsningar för funktioner Avancerade funktioner (betalversion) Kozalendar ✔ Begränsningar i funktionerna Grundläggande funktioner NeedToMeet.com ✔ Mycket enkelt Endast i form av omröstning When2meet ✔ Grundläggande rutnät Ingen bokningslänk När den finns tillgänglig ✔ Enkla omröstningar Inga bokningsfunktioner När träffas vi? ✔ Endast omröstning Inga bokningsfunktioner Zcal ✔ Grundläggande funktioner Många begränsningar Zoho Bookings ✔* Begränsade funktioner Gratis alternativ med vissa begränsningar Acuity Scheduling ❌ Endast testversion Inget gratisabonnemang Chili Piper ❌ Endast mot betalning Företagsinriktning HubSpot-möten ❌ Endast inom betalt CRM Inget fristående gratispaket Microsoft Bookings ❌ Endast M365 med betalning Inget fristående gratispaket OnceHub (ScheduleOnce) ❌ Testversion tillgänglig Inget gratisabonnemang SavvyCal ❌ Endast mot betalning Inget gratisabonnemang TimeTrade ❌ Endast mot betalning Inget gratisabonnemang

Varför Doodle sticker ut

Bland de verktyg som erbjuder ett gratisabonnemang utmärker sig Doodle genom att det stödjer:

✔ Obegränsat antal Group Polls ✔ Flexibla Booking Pages ✔ Kalendersynkronisering och påminnelser ✔ Färre begränsningar jämfört med många alternativ

Medan många konkurrenter begränsar evenemangstyper, användare eller bokningar i sina gratispaket, gör Doodle det möjligt att både planera individuellt och samordna grupper utan stora begränsningar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett gratisabonnemang och en gratis provperiod?

Ett gratisabonnemang ger möjlighet till kontinuerlig användning utan kostnad, men med vissa begränsningar. En gratis provperiod ger tillfällig åtkomst innan betalning krävs.

Räcker det med kostnadsfria schemaläggningsverktyg för företagsbruk?

För många frilansare och små team är svaret ja. När komplexiteten ökar kan det bli nödvändigt att uppgradera. Är du osäker på om du har nått den punkten? Dessa tre tecken på att du har vuxit ur ditt kalenderverktyg visar tydligt att en grundläggande lösning börjar hämma ditt team.

Varför erbjuder vissa verktyg inte något gratisabonnemang?

Verktyg som riktar sig till företag bygger ofta på betalda prenumerationer för att kunna stödja avancerade arbetsflöden och integrationer.

Kan jag börja gratis och uppgradera senare?

Ja. De flesta verktyg med ett gratisabonnemang ger dig möjlighet att uppgradera när du behöver fler funktioner.

Börja med Doodle och förenkla planeringen under 2026

Om du letar efter ett schemaläggningsverktyg med ett flexibelt gratisabonnemang och kraftfulla funktioner för gruppsamordning är Doodle ett praktiskt val att börja med. Du kan komma igång helt kostnadsfritt och uppgradera allteftersom dina behov förändras – utan att behöva byta plattform.

Börja med Doodle och förenkla schemaläggningen under 2026.