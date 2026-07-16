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Schemaläggning

Gratis schemaläggningsverktyg 2026

Read Time: 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 16 juli 2026

A top view of a person working on their laptop.

Det är inte alla populära schemaläggningsverktyg som erbjuder ett gratisabonnemang. Vissa kräver betalning direkt eller erbjuder endast en kostnadsfri provperiod, medan andra låter dig använda de viktigaste schemaläggningsfunktionerna utan kostnad, men med vissa begränsningar. Den här guiden visar vilka verktyg som har ett gratisalternativ, vilka begränsningar som gäller och varför Doodle utmärker sig med flexibla funktioner som obegränsade Group Polls.

För att välja rätt schemaläggningsverktyg måste man veta vilka som erbjuder ett gratisabonnemang och vilka som endast erbjuder en gratis provperiod eller betaltillgång. Nedan hittar du en omfattande jämförelse av populära schemaläggningsverktyg för 2026, inklusive tillgång till gratisabonnemang och viktiga begränsningar – så att du kan välja det verktyg som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Varför det är viktigt att det finns ett gratisabonnemang

Ett gratisabonnemang är bra om du vill:

  • Kom igång med schemaläggningen utan initiala kostnader

  • Testfunktioner över tid

  • Stöd för enkla arbetsflöden innan uppgraderingen

Men många verktyg erbjuder bara en provperiod eller kräver betalning redan från början. Att veta vilka verktyg som tillhör respektive kategori hjälper dig att planera din installation och din budget för 2026.

Jämförelse av schemaläggningsverktyg: kostnadsfria abonnemang och begränsningar

Verktyg

Gratisabonnemang?

Begränsningar i gratisversionen

Anmärkningar

Doodle

mycket generös

Obegränsat antal Group Polls, Booking Pages, kalendersynkronisering, påminnelser

Square-bokningar

Endast solo, betalningsavgifter

Gratis för 1 användare

Calendly

Begränsat antal evenemangstyper

Färre automatiseringar i gratisversionen

Setmore

Begränsat antal användare

Färre avancerade arbetsflöden

Cal.com

Avancerade funktioner (betalversion)

Tillägg krävs för vissa funktioner

YouCanBook.me

Begränsat antal bokningar

Varumärkes- och funktionsbegränsningar

SimplyBook.me

Begränsade appar

Betalväggar för specialinnehåll

Xoyondo

Endast grundläggande omröstningar

Ofullständiga booking sidor

Appointlet

Begränsat antal användare

Grundläggande automatiseringar

CozyCal

Begränsat antal evenemangstyper

Betalda uppgraderingar finns tillgängliga

Framadate

Mycket enkla omröstningar

Inga Booking Pages

HowBout.app

Begränsade anpassningsmöjligheter

Enkel schemaläggning

Jotform (bokningar)

Formulärbaserat arbetsflöde

Inte fullständig schemaläggare

Kalender

Begränsningar för funktioner

Avancerade funktioner (betalversion)

Kozalendar

Begränsningar i funktionerna

Grundläggande funktioner

NeedToMeet.com

Mycket enkelt

Endast i form av omröstning

When2meet

Grundläggande rutnät

Ingen bokningslänk

När den finns tillgänglig

Enkla omröstningar

Inga bokningsfunktioner

När träffas vi?

Endast omröstning

Inga bokningsfunktioner

Zcal

Grundläggande funktioner

Många begränsningar

Zoho Bookings

✔*

Begränsade funktioner

Gratis alternativ med vissa begränsningar

Acuity Scheduling

Endast testversion

Inget gratisabonnemang

Chili Piper

Endast mot betalning

Företagsinriktning

HubSpot-möten

Endast inom betalt CRM

Inget fristående gratispaket

Microsoft Bookings

Endast M365 med betalning

Inget fristående gratispaket

OnceHub (ScheduleOnce)

Testversion tillgänglig

Inget gratisabonnemang

SavvyCal

Endast mot betalning

Inget gratisabonnemang

TimeTrade

Endast mot betalning

Inget gratisabonnemang

Varför Doodle sticker ut

Bland de verktyg som erbjuder ett gratisabonnemang utmärker sig Doodle genom att det stödjer:

✔ Obegränsat antal Group Polls ✔ Flexibla Booking Pages ✔ Kalendersynkronisering och påminnelser ✔ Färre begränsningar jämfört med många alternativ

Medan många konkurrenter begränsar evenemangstyper, användare eller bokningar i sina gratispaket, gör Doodle det möjligt att både planera individuellt och samordna grupper utan stora begränsningar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett gratisabonnemang och en gratis provperiod?

Ett gratisabonnemang ger möjlighet till kontinuerlig användning utan kostnad, men med vissa begränsningar. En gratis provperiod ger tillfällig åtkomst innan betalning krävs.

Räcker det med kostnadsfria schemaläggningsverktyg för företagsbruk?

För många frilansare och små team är svaret ja. När komplexiteten ökar kan det bli nödvändigt att uppgradera. Är du osäker på om du har nått den punkten? Dessa tre tecken på att du har vuxit ur ditt kalenderverktyg visar tydligt att en grundläggande lösning börjar hämma ditt team.

Varför erbjuder vissa verktyg inte något gratisabonnemang?

Verktyg som riktar sig till företag bygger ofta på betalda prenumerationer för att kunna stödja avancerade arbetsflöden och integrationer.

Kan jag börja gratis och uppgradera senare?

Ja. De flesta verktyg med ett gratisabonnemang ger dig möjlighet att uppgradera när du behöver fler funktioner.

Börja med Doodle och förenkla planeringen under 2026

Om du letar efter ett schemaläggningsverktyg med ett flexibelt gratisabonnemang och kraftfulla funktioner för gruppsamordning är Doodle ett praktiskt val att börja med. Du kan komma igång helt kostnadsfritt och uppgradera allteftersom dina behov förändras – utan att behöva byta plattform.

Börja med Doodle och förenkla schemaläggningen under 2026.

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