Gratis schemaläggningsverktyg 2026
Updated: 16 juli 2026
Det är inte alla populära schemaläggningsverktyg som erbjuder ett gratisabonnemang. Vissa kräver betalning direkt eller erbjuder endast en kostnadsfri provperiod, medan andra låter dig använda de viktigaste schemaläggningsfunktionerna utan kostnad, men med vissa begränsningar. Den här guiden visar vilka verktyg som har ett gratisalternativ, vilka begränsningar som gäller och varför Doodle utmärker sig med flexibla funktioner som obegränsade Group Polls.
För att välja rätt schemaläggningsverktyg måste man veta vilka som erbjuder ett gratisabonnemang och vilka som endast erbjuder en gratis provperiod eller betaltillgång. Nedan hittar du en omfattande jämförelse av populära schemaläggningsverktyg för 2026, inklusive tillgång till gratisabonnemang och viktiga begränsningar – så att du kan välja det verktyg som passar bäst för ditt arbetsflöde.
Varför det är viktigt att det finns ett gratisabonnemang
Ett gratisabonnemang är bra om du vill:
Kom igång med schemaläggningen utan initiala kostnader
Testfunktioner över tid
Stöd för enkla arbetsflöden innan uppgraderingen
Men många verktyg erbjuder bara en provperiod eller kräver betalning redan från början. Att veta vilka verktyg som tillhör respektive kategori hjälper dig att planera din installation och din budget för 2026.
Jämförelse av schemaläggningsverktyg: kostnadsfria abonnemang och begränsningar
Verktyg
Gratisabonnemang?
Begränsningar i gratisversionen
Anmärkningar
Doodle
✔
mycket generös
Obegränsat antal Group Polls, Booking Pages, kalendersynkronisering, påminnelser
Square-bokningar
✔
Endast solo, betalningsavgifter
Gratis för 1 användare
Calendly
✔
Begränsat antal evenemangstyper
Färre automatiseringar i gratisversionen
Setmore
✔
Begränsat antal användare
Färre avancerade arbetsflöden
Cal.com
✔
Avancerade funktioner (betalversion)
Tillägg krävs för vissa funktioner
YouCanBook.me
✔
Begränsat antal bokningar
Varumärkes- och funktionsbegränsningar
SimplyBook.me
✔
Begränsade appar
Betalväggar för specialinnehåll
Xoyondo
✔
Endast grundläggande omröstningar
Ofullständiga booking sidor
Appointlet
✔
Begränsat antal användare
Grundläggande automatiseringar
CozyCal
✔
Begränsat antal evenemangstyper
Betalda uppgraderingar finns tillgängliga
Framadate
✔
Mycket enkla omröstningar
Inga Booking Pages
HowBout.app
✔
Begränsade anpassningsmöjligheter
Enkel schemaläggning
Jotform (bokningar)
✔
Formulärbaserat arbetsflöde
Inte fullständig schemaläggare
Kalender
✔
Begränsningar för funktioner
Avancerade funktioner (betalversion)
Kozalendar
✔
Begränsningar i funktionerna
Grundläggande funktioner
NeedToMeet.com
✔
Mycket enkelt
Endast i form av omröstning
When2meet
✔
Grundläggande rutnät
Ingen bokningslänk
När den finns tillgänglig
✔
Enkla omröstningar
Inga bokningsfunktioner
När träffas vi?
✔
Endast omröstning
Inga bokningsfunktioner
Zcal
✔
Grundläggande funktioner
Många begränsningar
Zoho Bookings
✔*
Begränsade funktioner
Gratis alternativ med vissa begränsningar
Acuity Scheduling
❌
Endast testversion
Inget gratisabonnemang
Chili Piper
❌
Endast mot betalning
Företagsinriktning
HubSpot-möten
❌
Endast inom betalt CRM
Inget fristående gratispaket
Microsoft Bookings
❌
Endast M365 med betalning
Inget fristående gratispaket
OnceHub (ScheduleOnce)
❌
Testversion tillgänglig
Inget gratisabonnemang
SavvyCal
❌
Endast mot betalning
Inget gratisabonnemang
TimeTrade
❌
Endast mot betalning
Inget gratisabonnemang
Varför Doodle sticker ut
Bland de verktyg som erbjuder ett gratisabonnemang utmärker sig Doodle genom att det stödjer:
✔ Obegränsat antal Group Polls ✔ Flexibla Booking Pages ✔ Kalendersynkronisering och påminnelser ✔ Färre begränsningar jämfört med många alternativ
Medan många konkurrenter begränsar evenemangstyper, användare eller bokningar i sina gratispaket, gör Doodle det möjligt att både planera individuellt och samordna grupper utan stora begränsningar.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan ett gratisabonnemang och en gratis provperiod?
Ett gratisabonnemang ger möjlighet till kontinuerlig användning utan kostnad, men med vissa begränsningar. En gratis provperiod ger tillfällig åtkomst innan betalning krävs.
Räcker det med kostnadsfria schemaläggningsverktyg för företagsbruk?
För många frilansare och små team är svaret ja. När komplexiteten ökar kan det bli nödvändigt att uppgradera. Är du osäker på om du har nått den punkten? Dessa tre tecken på att du har vuxit ur ditt kalenderverktyg visar tydligt att en grundläggande lösning börjar hämma ditt team.
Varför erbjuder vissa verktyg inte något gratisabonnemang?
Verktyg som riktar sig till företag bygger ofta på betalda prenumerationer för att kunna stödja avancerade arbetsflöden och integrationer.
Kan jag börja gratis och uppgradera senare?
Ja. De flesta verktyg med ett gratisabonnemang ger dig möjlighet att uppgradera när du behöver fler funktioner.
Börja med Doodle och förenkla planeringen under 2026
Om du letar efter ett schemaläggningsverktyg med ett flexibelt gratisabonnemang och kraftfulla funktioner för gruppsamordning är Doodle ett praktiskt val att börja med. Du kan komma igång helt kostnadsfritt och uppgradera allteftersom dina behov förändras – utan att behöva byta plattform.
Börja med Doodle och förenkla schemaläggningen under 2026.
Inget kreditkort krävs