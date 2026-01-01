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निःशुल्क अनुसूचन उपकरण 2026

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A top view of a person working on their laptop.

सभी लोकप्रिय शेड्यूलिंग टूल्स मुफ्त प्लान नहीं देते। कुछ तुरंत भुगतान की मांग करते हैं या केवल मुफ्त ट्रायल ऑफर करते हैं, जबकि अन्य आपको कुछ सीमाओं के साथ मुख्य शेड्यूलिंग सुविधाएँ बिना किसी शुल्क के इस्तेमाल करने देते हैं। यह गाइड दिखाती है कि कौन से टूल्स में मुफ्त विकल्प शामिल है, कौन सी पाबंदियाँ लागू होती हैं, और क्यों Doodle अनलिमिटेड ग्रुप पोल जैसी लचीली सुविधाओं के साथ सबसे अलग है।

सही शेड्यूलिंग टूल चुनने का मतलब यह समझना है कि कौन मुफ्त प्लान प्रदान करता है और कौन केवल मुफ्त ट्रायल या सशुल्क एक्सेस देता है। नीचे आपको 2026 के लिए लोकप्रिय शेड्यूलिंग टूल्स की एक विस्तृत तुलना मिलेगी, जिसमें मुफ्त प्लान की उपलब्धता और मुख्य सीमाएँ शामिल हैं — ताकि आप अपने वर्कफ़्लो के लिए सही टूल चुन सकें।

मुफ्त प्लान की उपलब्धता क्यों मायने रखती है

यदि आप चाहते हैं तो एक मुफ्त योजना सहायक है:

  • बिना किसी अग्रिम लागत के शेड्यूलिंग शुरू करें

  • समय के साथ परीक्षण सुविधाएँ

  • अपग्रेड करने से पहले सरल वर्कफ़्लो का समर्थन करें

लेकिन कई उपकरण केवल परीक्षण संस्करण देते हैं या शुरुआत से ही भुगतान की मांग करते हैं। यह जानना कि कौन से उपकरण किस श्रेणी में आते हैं, आपको 2026 के लिए अपने सेटअप और बजट की योजना बनाने में मदद करता है।

शेड्यूलिंग टूल्स की तुलना: मुफ्त योजनाएँ और सीमाएँ

उपकरण

मुफ्त योजना?

निःशुल्क योजना की सीमाएँ

टिप्पणियाँ

Doodle

बहुत उदार

असीमित ग्रुप पोल, बुकिंग पेज, कैलेंडर सिंक, रिमाइंडर

स्क्वायर अपॉइंटमेंट्स

केवल सोलो, भुगतान शुल्क

1 उपयोगकर्ता के लिए निःशुल्क

कैलेन्डली

सीमित इवेंट प्रकार

मुफ्त में कम ऑटोमेशन

सेटमोर

सीमित उपयोगकर्ता

कम उन्नत वर्कफ़्लो

कैलिफ़ोर्निया डॉट कॉम

उन्नत सुविधाएँ भुगतान की गईं

कुछ सुविधाओं के लिए ऐड-ऑन आवश्यक हैं।

यू-कैन-बुक-डॉट-मी

सीमित बुकिंग

ब्रांडिंग और सुविधा प्रतिबंध

सिंपलीबुक.मी

सीमित ऐप्स

विशेष पेवॉल

ज़ोयोन्डो

केवल बुनियादी सर्वेक्षण

पूरी तरह से बुक नहीं हुए पृष्ठ

एपॉइंटलेट

सीमित उपयोगकर्ता

मूलभूत स्वचालन

कोज़ीकैल

सीमित इवेंट प्रकार

भुगतान किए गए अपग्रेड उपलब्ध हैं

फ्रेमाडेट

बहुत ही बुनियादी सर्वेक्षण

कोई बुकिंग पेज नहीं

कैसेब्राउट.ऐप

सीमित अनुकूलन

सरल अनुसूचीकरण

जोटफॉर्म (बुकिंग्स)

फ़ॉर्म-आधारित कार्यप्रवाह

पूर्ण शेड्यूलर नहीं

कोएलेंडर

विशेषता सीमाएँ

उन्नत सुविधाएँ भुगतान की गईं

कोज़ालेन्डर

विशेषता सीमाएँ

मूलभूत विशेषताएँ

मिलना ज़रूरी है

बहुत सरल

केवल पोल-शैली

कब मिलना

मूल ग्रिड

कोई बुकिंग लिंक नहीं

जब उपलब्ध हो

सरल सर्वेक्षण

कोई बुकिंग सुविधाएँ नहीं

हम कब मिलते हैं

केवल सर्वेक्षण

कोई बुकिंग सुविधाएँ नहीं

ज़ीकेल

मूलभूत विशेषताएँ

कई सीमाएँ

ज़ोहो बुकिंग्स

✔*

सीमित सुविधाएँ

प्रतिबंधों के साथ निःशुल्क विकल्प

स्पष्टता अनुसूचीकरण

केवल परीक्षण

कोई मुफ्त योजना नहीं

चिली पाइपर

केवल भुगतान किए गए

उद्यम पर ध्यान

हबस्पॉट मीटिंग्स

केवल सशुल्क सीआरएम में

कोई स्वतंत्र मुफ्त योजना नहीं

माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स

M365 केवल भुगतान किया गया

कोई स्वतंत्र मुफ्त योजना नहीं

वन्सहब (शेड्यूलवन्स)

परीक्षण उपलब्ध

कोई मुफ्त योजना नहीं

सेवीकैल

केवल भुगतान किए गए

कोई मुफ्त योजना नहीं

टाइमट्रेड

केवल भुगतान किए गए

कोई मुफ्त योजना नहीं

Doodle क्यों अलग है

नि:शुल्क योजना प्रदान करने वाले उपकरणों में, Doodle इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यह निम्नलिखित का समर्थन करता है:

✔ असीमित ग्रुप पोल ✔ लचीले बुकिंग पेज ✔ कैलेंडर सिंक और रिमाइंडर ✔ कई विकल्पों की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक सीमाएँ

जबकि कई प्रतियोगी अपनी मुफ्त योजनाओं में कार्यक्रम के प्रकार, उपयोगकर्ताओं या बुकिंग को सीमित करते हैं, Doodle व्यक्तिगत शेड्यूलिंग और समूह समन्वय दोनों को भारी प्रतिबंधों के बिना सुलभ बनाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नि:शुल्क योजना और नि:शुल्क परीक्षण में क्या अंतर है?

एक मुफ्त योजना कुछ सीमाओं के साथ बिना किसी लागत के निरंतर उपयोग की अनुमति देती है। एक मुफ्त परीक्षण भुगतान आवश्यक होने से पहले अस्थायी पहुँच प्रदान करता है।

क्या मुफ्त शेड्यूलिंग टूल्स व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्याप्त हैं?

कई एकल पेशेवरों और छोटी टीमों के लिए, हाँ। जटिलता बढ़ने पर अपग्रेड करना आवश्यक हो सकता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उस बिंदु तक पहुँच चुके हैं? ये 3 क्षण जब आपका कैलेंडर टूल अपर्याप्त हो जाता है वे स्पष्ट संकेत दिखाएँ कि एक बुनियादी सेटअप आपकी टीम की प्रगति में बाधा डालने लगा है।

कुछ उपकरण मुफ्त योजना क्यों नहीं देते?

एंटरप्राइज़-केंद्रित उपकरण अक्सर उन्नत वर्कफ़्लो और एकीकरण का समर्थन करने के लिए सशुल्क सदस्यताओं पर निर्भर करते हैं।

क्या मैं मुफ्त में शुरू कर सकता हूँ और बाद में अपग्रेड कर सकता हूँ?

हाँ। अधिकांश उपकरणों में मुफ्त योजना होती है, जो आपको अधिक सुविधाओं की आवश्यकता होने पर अपग्रेड करने की अनुमति देती है।

Doodle के साथ शुरुआत करें और 2026 में शेड्यूलिंग को सरल बनाएँ।

यदि आप एक ऐसा शेड्यूलिंग टूल ढूंढ रहे हैं जिसमें लचीली मुफ्त योजना और मजबूत समूह समन्वय सुविधाएँ हों, तो Doodle एक व्यावहारिक शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। आप बिना किसी लागत के शुरुआत कर सकते हैं और जैसे-जैसे आपकी ज़रूरतें बदलें, प्लेटफ़ॉर्म बदले बिना अपग्रेड कर सकते हैं।

Doodle के साथ शुरुआत करें और 2026 में शेड्यूलिंग को सरल बनाएं।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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