Spotkanie doradcze dotyczące inwestycji w ramach family office gromadzi zewnętrznych doradców inwestycyjnych, doradców prawnych oraz członków rodziny zarządzającej w celu przeglądu alokacji środków, zapoznania się z aktualnymi informacjami od zarządzających oraz ustalenia kierunku rozwoju portfela. Dla osoby zarządzającej pojedynczym family office koordynowanie spotkań z pięcioma zewnętrznymi doradcami oraz dwoma członkami rodziny w jednym terminie stanowi jedno z najbardziej kłopotliwych zadań koordynacyjnych w zakresie prywatnego zarządzania majątkiem. Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1000 uczestników, a Booking Page pozwala każdemu doradcy samodzielnie zaplanować rozmowę przygotowawczą, dzięki czemu szef nigdy nie musi ręcznie sprawdzać kalendarzy poszczególnych osób.

🎯 Dlaczego planowanie spotkań w zakresie doradztwa inwestycyjnego w ramach family office się nie udaje

Szef jednoosobowego biura rodzinnego znajduje się w centrum skomplikowanej sieci relacji. Zewnętrzni doradcy mają własne obszerne listy klientów, członkowie rodziny mają konkurujące ze sobą zobowiązania związane z podróżami i zasiadaniem w zarządach, a zmiany terminów spotkań są dla doradców, którzy rozważają, czy nadać tej relacji priorytet, oznaką braku organizacji.

Typowy scenariusz niepowodzenia wygląda następująco: asystent dyrektora wysyła e-mailem propozycję terminu, trzech doradców odpowiada w ciągu jednego dnia, dwóch milczy, jeden członek rodziny informuje, że termin koliduje z wydarzeniem szkolnym, i nagle w dniu posiedzenia komitetu doradczego ds. inwestycji family office sala jest zapełniona tylko w połowie. Tego rodzaju zmiana terminu jest krępująca i może podważyć wiarygodność, jaką dyrektor zyskał wśród najlepszych doradców.

Kolejnym problemem są kolizje terminów w samym dniu przeglądu. Rozmowy przygotowawcze z poszczególnymi doradcami się przedłużają, posiedzenie całej komisji zaczyna się z opóźnieniem, a czas rezerwowy między rozmowami po prostu znika. Bez celowego rozłożenia harmonogramu szef jednoosobowego biura rodzinnego wkracza w ważną rozmowę grupową, nie mając jeszcze okazji zapoznać się z materiałami ostatniego doradcy.

🛠 Podejście firmy Doodle do doradztwa inwestycyjnego dla family office

Rozwiązanie składa się z dwóch etapów i odpowiada bezpośrednio dwóm produktom firmy Doodle.

Etap 1: Booking Page dla rozmów przygotowawczych 1:1 z doradcą. Zanim zgromadzi się pełny skład komisji, dyrektor tworzy Booking Page z dostępnymi terminami na 30- lub 45-minutowe rozmowy przygotowawcze. Każdy zewnętrzny doradca otrzymuje osobisty link i samodzielnie rezerwuje dogodny dla siebie termin, co całkowicie eliminuje konieczność wymiany wiadomości e-mail. Booking Page Doodle umożliwia dodawanie niestandardowych pytań wstępnych, dzięki czemu każdy doradca może zaznaczyć, które pozycje w portfelu lub notatki dotyczące transakcji planuje poruszyć przed rozmową. Czas buforowy skonfigurowany na Booking Page zapobiega nakładaniu się rozmów przygotowawczych, chroniąc harmonogram dyrektora single-family office w dniach poprzedzających pełne spotkanie doradcze.

Etap 2: Group Poll przed posiedzeniem pełnego składu komitetu doradczego. Gdy dyrektor zakończy wszystkie indywidualne przygotowania i uzyska jaśniejszy obraz planu spotkania, Group Poll Doodle jest wysyłana do wszystkich siedmiu uczestników (pięciu doradców oraz dwóch członków rodziny) z dwoma lub trzema proponowanymi terminami. Uczestnicy głosują na terminy, w których są dostępni, a zleceniodawca na bieżąco śledzi status potwierdzeń udziału, dzięki czemu kworum zostaje potwierdzone, zanim ktokolwiek zarezerwuje podróż. Group Poll Doodle może obsłużyć do 1000 uczestników, co oznacza, że zespół doradców inwestycyjnych family office może się powiększać o współinwestorów lub dodatkowe gałęzie rodziny bez konieczności przechodzenia na inne narzędzie.

Oba produkty integrują się z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple, a spotkania można otwierać w aplikacjach Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams, dzięki czemu żaden doradca nie musi rezygnować ze swojego ulubionego rozwiązania do wideokonferencji.

⚙️ Szczegóły operacyjne dotyczące zleceniodawcy z zakresu usług typu single-family office

Strefy czasowe. W skład wielu komitetów doradczych ds. inwestycji w ramach family office wchodzą doradcy z Nowego Jorku i Londynu, a niekiedy także menedżer z Singapuru. Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w aplikacji Doodle wyświetla opcje dla każdego uczestnika w czasie lokalnym, co zmniejsza ryzyko błędu w kalendarzu, który mógłby spowodować, że doradca połączyłby się o 3 nad ranem.

Przypomnienia e-mailowe. Doodle wysyła przypomnienia e-mailowe do wszystkich uczestników Group Poll oraz do osób zaproszonych na Booking Page. W przypadku właściciela jednoosobowego biura rodzinnego eliminuje to konieczność ręcznego wysyłania przypomnień i sprawia, że spotkanie pozostaje na pierwszym planie w świadomości zapracowanych doradców, którzy zarządzają wieloma mandatami.

Budowanie marki (klasa premium). Właściciel jednoosobowego family office, który chce, aby Booking Page i Group Poll zawierały logo oraz główny kolor biura, może to zrobić, korzystając z konta Premium. Taka spójność wizualna świadczy o profesjonalizmie w oczach zewnętrznych doradców i podkreśla, że proces doradztwa inwestycyjnego w ramach family office jest zarządzany z taką samą starannością, jak sam portfel.

Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji (wersja Premium). Funkcja generowania opisów spotkań oparta na sztucznej inteligencji w aplikacji Doodle tworzy uporządkowane streszczenie porządku obrad dla zaproszenia na spotkanie doradcze w zakresie inwestycji organizowane przez family office, dzięki czemu uczestnicy przychodzą na spotkanie z jasno określonymi oczekiwaniami, a nie z pustym wpisem w kalendarzu.

Czasy buforowania. Skonfigurowanie czasów buforowych na Booking Page gwarantuje, że rozmowy przygotowawcze z poszczególnymi doradcami kończą się płynnie, zanim rozpocznie się kolejna. W dniu pełnej sesji doradczej obowiązuje ta sama zasada: szef single-family office może zaplanować czas na przejście między posiedzeniem komisji a ewentualnymi dalszymi rozmowami dwustronnymi.

Gotowe do użycia szablony Group Poll dla doradztwa inwestycyjnego w ramach family office

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dotyczącą tego scenariusza. Tytuł i czas trwania są automatycznie wypełniane przez link. Skopiuj opis z każdej karty i wklej go w polu opisu na stronie Doodle po otwarciu linku.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Podczas tej sesji omówione zostaną wyniki alokacji w III kwartale, aktualne informacje od zarządzających oraz proponowane zrównoważenie portfeli w ramach segmentów płynnych i niepłynnych. Doradcy powinni przygotować się do przeanalizowania najnowszego podsumowania wartości aktywów netto (NAV) oraz zgłosić wszelkie obawy związane z koncentracją. Prosimy o potwierdzenie udziału, aby zapewnić kworum przed zorganizowaniem podróży.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Zespół inwestycyjny zakończył wstępną analizę due diligence dwóch potencjalnych zarządzających w obszarach kredytów prywatnych i strategii global macro. Celem tego spotkania jest przedstawienie wyników analizy komitetowi doradczemu, umożliwienie mu zadawania pytań oraz sformułowanie rekomendacji dotyczącej zlecenia. Materiały zostaną rozesłane z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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Komisja dokona przeglądu oraz, w razie potrzeby, zaktualizuje oświadczenie dotyczące polityki inwestycyjnej, regulujące zakresy alokacji aktywów, wymogi dotyczące płynności oraz kryteria ESG. Radca prawny przedstawi wszelkie zmiany wymagane w związku z poprawkami do umowy powierniczej. Prosimy o potwierdzenie udziału; w posiedzeniu tym muszą uczestniczyć wszyscy członkowie zarządu.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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Wezwanie do wpłaty kapitału w ramach zobowiązania z tytułu inwestycji private equity zbiega się w czasie z planowanym nabyciem nieruchomości. Podczas tej sesji zostanie przeprowadzona ocena krótkoterminowej płynności w całym portfelu oraz opracowane zostaną dwa scenariusze wykorzystania środków. Doradcy powinni przed rozmową zapoznać się z harmonogramem przepływów pieniężnych udostępnionym w pokoju danych.

Strategiczna alokacja aktywów – 5-letni reset Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę

📋 Skopiuj ten opis, a następnie wklej go na stronie Doodle po kliknięciu linku:

Krótkie spotkanie mające na celu uzgodnienie zrewidowanego długoterminowego podziału aktywów przed pełną sesją planistyczną w następnym kwartale. Dyrektor biura zarządzającego majątkiem jednej rodziny przedstawi projekt ramowy w celu uzyskania opinii doradców. Jest to sesja robocza, a nie spotkanie decyzyjne; mile widziane są uwagi przesłane na piśmie z wyprzedzeniem.

✅ Jakie usługi oferuje Doodle w zakresie doradztwa inwestycyjnego dla family office

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll z monitorowaniem na żywo potwierdzeń udziału i kworum 🟩 Do 1 000 uczestników; idealne rozwiązanie dla pełnego składu komitetu doradczego Booking Page z niestandardowymi pytaniami wstępnymi 🟩 Doradcy odnotowują punkty porządku obrad podczas rezerwacji rozmowy przygotowawczej Czas na odpoczynek między spotkaniami 🟩 Zapobiega kolizjom terminów rozmów przygotowawczych w dniu egzaminu Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Wyświetla godziny otwarcia w czasie lokalnym każdego doradcy Wizerunek firmy (logo i kolor przewodni) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Linki do Booking Pages w różnych firmach 🔜 W planie rozwoju przyszłych wersji

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy właściciel biura obsługującego jedną rodzinę może wysłać Group Poll do doradców korzystających z różnych systemów kalendarzowych? O: Tak. Funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle współpracuje z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple. Uczestnicy mogą również odpowiadać bezpośrednio z poziomu linku do ankiety, bez konieczności przełączania się między aplikacjami kalendarzowymi. Każdy doradca głosuje na terminy, które mu odpowiadają, a dyrektor widzi wszystkie odpowiedzi w jednym widoku.

Pytanie: Jak działa Booking Page w przypadku indywidualnych rozmów przygotowawczych z doradcą, poprzedzających doradztwo inwestycyjne w ramach family office? O: Właściciel biura obsługującego jedną rodzinę tworzy Booking Page z dostępnymi terminami, ustawia czas buforowy między poszczególnymi rozmowami oraz dodaje niestandardowe pytania wstępne (na przykład: „Które pozycje w portfelu planujesz podnieść?”). Każdy doradca otrzymuje link i samodzielnie wybiera termin. Nie ma potrzeby prowadzenia wymiany wiadomości e-mail, a kalendarz właściciela aktualizuje się automatycznie dzięki integracji z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook lub Kalendarzem Apple.

Pytanie: Z jakimi platformami wideo łączą się doradcy? O: Doodle integruje się z Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams. Właściciel biura rodzinnego wybiera preferowaną platformę podczas konfigurowania Booking Page lub Group Poll, a link do spotkania jest automatycznie dołączany do każdego potwierdzenia.

Pytanie: Czy Doodle wysyła przypomnienia, aby doradcy nie przegapili spotkania dotyczącego doradztwa inwestycyjnego w ramach family office? O: Doodle wysyła przypomnienia e-mailowe do uczestników Group Poll oraz osób zaproszonych na Booking Page. Powiadomienia SMS i push nie są obecnie dostępne, ale przypomnienia e-mailowe są wystarczające dla większości procesów pracy doradców i nie wymagają żadnych działań ze strony właściciela single-family office po wstępnej konfiguracji.

👉 Chcesz uprościć doradztwo inwestycyjne w ramach swojego family office?

Skorzystaj z powyższych szablonów, aby w niecałe dwie minuty uruchomić kolejną Group Poll, a następnie połącz ją z Booking Page, aby zebrać terminy rozmów przygotowawczych od każdego doradcy przed zebraniem się pełnego składu komisji. Prowadzący jednoosobowe biuro rodzinne, który stosuje ten dwuetapowy proces, nie musi już gonić za terminami, zapobiega zmianom w harmonogramie, które narażają biuro na kompromitację, i przychodzi na każde spotkanie doradcze dotyczące inwestycji w biurze rodzinnym, mając już za sobą rozmowy ze wszystkimi doradcami obecnymi na sali. Wypróbuj to za darmo już dziś.