La réunion de conseil en investissement d'un family office rassemble les conseillers en investissement externes, le conseiller juridique et les membres de la famille pour examiner les allocations, écouter les mises à jour des gestionnaires et définir l'orientation du portefeuille. Pour un directeur de family office, orchestrer cinq conseillers externes et deux membres de la famille à une même date est l'une des tâches de coordination les plus fastidieuses de la gestion de patrimoine privé. Le sondage de groupe de Doodle peut prendre en charge jusqu'à 1 000 participants, et la page de réservation permet à chaque conseiller de programmer lui-même un appel de préparation, de sorte que le directeur n'ait jamais à gérer manuellement les calendriers individuels.

🎯 Les raisons de la rupture de la programmation des conseils en investissement des family offices

Le directeur d'un single-family office se trouve au centre d'un réseau exigeant de relations. Les conseillers extérieurs ont eux-mêmes des listes de clients très denses, les membres de la famille ont des engagements concurrents en matière de voyages et de conseils d'administration, et les changements d'horaires sont un signe de d�ésorganisation pour les conseillers qui évaluent s'ils doivent donner la priorité à la relation.

Le mode d'échec typique est le suivant : l'assistant du directeur envoie une proposition de date par courrier électronique, trois conseillers répondent dans la journée, deux restent silencieux, un membre de la famille dit que cela entre en conflit avec un événement scolaire, et soudain la salle n'est qu'à moitié pleine le jour du comité consultatif d'investissement du family office. Ce genre de report est embarrassant et peut éroder la crédibilité que le directeur a acquise auprès des meilleurs conseillers.

La seconde douleur est la collision le jour même de l'examen. Les appels de préparation avec les conseillers individuels s'éternisent, la réunion de l'ensemble du comité commence en retard et le temps de tampon entre les conversations s'évapore. En l'absence d'un espacement délibéré, le directeur d'un bureau unifamilial se présente à une conversation de groupe à fort enjeu sans avoir examiné les documents du dernier conseiller.

🛠 L'approche Doodle pour le conseil en investissement des family offices

La correction se fait en deux étapes et s'applique directement à deux produits Doodle.

Étape 1 : Réservation d'une page pour les appels préparatoires des conseillers 1:1. Avant que le comité ne se réunisse au complet, le directeur met en place une page de réservation avec des créneaux disponibles pour des appels de préparation de 30 ou 45 minutes. Chaque conseiller externe reçoit un lien personnel et réserve lui-même un créneau qui lui convient, éliminant ainsi complètement la chaîne d'e-mails. La page de réservation de Doodle prend en charge les questions d'admission personnalisées, de sorte que chaque conseiller peut noter les positions de portefeuille ou les mémos de transaction qu'il prévoit d'évoquer avant l'appel. Les temps de tampon configurés sur la page de réservation empêchent les appels de préparation de se chevaucher, protégeant ainsi l'emploi du temps du directeur du bureau unifamilial les jours précédant le conseil complet.

Étape 2 : Sondage en groupe pour la réunion du comité consultatif. Une fois que le directeur a terminé toutes les préparations 1:1 et qu'il a une idée plus claire de l'ordre du jour, le sondage de groupe de Doodle est envoyé aux sept participants (cinq conseillers plus deux membres de la famille) avec deux ou trois dates candidates. Les participants votent sur leur disponibilité et le directeur voit en temps réel l'état des RSVP, de sorte que le quorum est confirmé avant que quiconque ne réserve son voyage. Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu'à 1 000 participants, ce qui signifie que le conseil en investissement du family office peut s'étendre pour inclure des co-investisseurs ou des branches familiales supplémentaires sans avoir à migrer vers un autre outil.

Les deux produits se connectent à Google Calendar, Microsoft Outlook et Apple Calendar, et les réunions peuvent être ouvertes dans Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, de sorte qu'aucun conseiller n'est obligé de changer sa configuration vidéo préférée.

⚙️ Détails opérationnels pour le directeur d'un bureau de famille unique

Fuseaux horaires. De nombreux comités consultatifs d'investissement de family offices comprennent des conseillers basés à New York, à Londres et éventuellement un gestionnaire à Singapour. La détection automatique du fuseau horaire de Doodle affiche les options de chaque participant à l'heure locale, réduisant ainsi le risque d'une erreur de calendrier qui amènerait un conseiller à composer le numéro à 3 heures du matin.

Rappels par courrier électronique. Doodle envoie des rappels par e-mail à tous les participants au sondage de groupe et aux invités de la page de réservation. Pour un directeur de single-family office, cela supprime la nécessité d'envoyer des messages manuels et permet de garder la réunion à l'esprit pour les conseillers occupés qui gèrent plusieurs mandats.

Branding (Premium). Le directeur d'un bureau familial unique qui souhaite que la page de réservation et le sondage de groupe portent le logo et la couleur principale du bureau peut le faire avec un compte Premium. Cette cohérence visuelle signale le professionnalisme aux conseillers externes et renforce le fait que le processus de conseil en investissement du family office est géré avec la même rigueur que le portefeuille lui-même.

Descriptions de réunions AI (Premium). La fonction de description des réunions par l'IA de Doodle génère un résumé structuré de l'ordre du jour pour l'invitation au conseil en investissement du family office, de sorte que les participants arrivent avec des attentes claires plutôt qu'avec un bloc de calendrier vide.

Temps tampon. La configuration de temps tampon sur la page de réservation garantit que les appels de préparation avec les conseillers individuels se terminent proprement avant que le suivant ne commence. Le jour de l'assemblée générale, la même logique s'applique : le directeur du single-family office peut prévoir une période de transition entre la session du comité et les appels bilatéraux de suivi.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour les services de conseil en investissement des entreprises familiales

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe pour ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont pré-remplis par le lien. Copiez la description de chaque carte et collez-la dans le champ de description de la page Doodle après l'ouverture du lien.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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Cette session couvre la performance de l'allocation du troisième trimestre, les mises à jour des gestionnaires et le rééquilibrage proposé pour les portefeuilles liquides et illiquides. Les conseillers doivent être prêts à examiner le dernier résumé de la valeur liquidative et à signaler tout problème de concentration. Veuillez confirmer votre présence afin que le quorum soit atteint avant d'organiser le voyage.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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L'équipe d'investissement a achevé la vérification initiale de deux gestionnaires potentiels dans les domaines du crédit privé et de la macroéconomie mondiale. Cette réunion a pour but de permettre au comité consultatif de prendre connaissance des résultats, de poser des questions et de formuler une recommandation de mandat. Les documents seront distribués 48 heures à l'avance.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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Le comité examinera et, le cas échéant, mettra à jour la déclaration de politique d'investissement régissant les fourchettes d'allocation d'actifs, les exigences en matière de liquidité et les critères ESG. Le conseiller juridique présentera les changements requis par les modifications de la fiducie. Veuillez confirmer votre présence ; cette session requiert la présence de tous les directeurs.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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Un appel de fonds d'un fonds d'investissement privé coïncide avec un projet d'acquisition immobilière. Cette session évaluera la liquidité à court terme du portefeuille et modélisera deux scénarios de réduction. Les conseillers sont invités à consulter le tableau des flux de trésorerie qui se trouve dans la salle de données avant la séance.

Allocation stratégique d'actifs Réinitialisation sur 5 ans Sondage de groupe pré-rempli, 30 min Lancer ce sondage

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Une rencontre ciblée pour s'aligner sur l'allocation cible à long terme révisée avant la session de planification complète du prochain trimestre. Le responsable du bureau unifamilial présentera un projet de cadre pour recueillir les commentaires des conseillers. Il s'agit d'une session de travail et non d'une réunion de décision ; les commentaires écrits sont les bienvenus à l'avance.

✅ Ce que Doodle soutient pour le conseil en investissement des family offices

Capacité Gribouille Notes Sondage de groupe avec suivi en direct du RSVP/quorum 🟩 Jusqu'à 1 000 participants ; idéal pour un comité consultatif complet Page de réservation avec questions personnalisées 🟩 Les conseillers notent les points de l'ordre du jour lorsqu'ils réservent leur appel préparatoire. Délais tampons entre les réunions 🟩 Empêche les appels de préparation d'entrer en collision le jour de l'examen Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Affiche les créneaux horaires à l'heure locale de chaque conseiller Marque de l'office (logo et couleur principale) ⚠️ Disponible avec Premium Liens vers les pages de réservation interentreprises 🔜 Sur la feuille de route des prochaines versions

❓ Questions fréquemment posées

Q : Le directeur d'un single-family office peut-il envoyer un sondage de groupe à des conseillers qui utilisent des systèmes de calendrier différents ? R : Oui. Le sondage de groupe de Doodle fonctionne avec Google Calendar, Microsoft Outlook et Apple Calendar. Les participants peuvent également répondre directement à partir du lien du sondage sans changer d'application de calendrier. Chaque conseiller vote sur les heures des candidats qui lui conviennent, et le directeur voit toutes les réponses dans une seule vue.

Q : Comment fonctionne la page de réservation pour les appels préparatoires des conseillers 1:1 avant le conseil en investissement du family office ? R : Le directeur du bureau unifamilial crée une page de réservation avec les créneaux disponibles, configure une période tampon entre chaque appel et ajoute des questions d'admission personnalisées (par exemple, "Quelles positions de portefeuille prévoyez-vous d'augmenter ?"). Chaque conseiller reçoit un lien et choisit lui-même son créneau. Aucun échange d'e-mails n'est nécessaire et le calendrier du conseiller est automatiquement mis à jour grâce à l'intégration de Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar.

Q : Quelles sont les plateformes vidéo sur lesquelles les conseillers se connectent ? R : Doodle s'intègre à Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams. Le directeur du single-family office sélectionne la plateforme préférée lors de la configuration de la page de réservation ou du sondage de groupe, et le lien de la réunion est inclus automatiquement dans chaque confirmation.

Q : Doodle envoie-t-il des rappels pour que les conseillers ne manquent pas la réunion de conseil en investissement du family office ? R : Doodle envoie des rappels par e-mail aux participants au sondage de groupe et aux invités de la page de réservation. Les SMS et les notifications push ne sont pas disponibles actuellement, mais les rappels par e-mail sont suffisants pour la plupart des flux de travail des conseillers et ne nécessitent aucune action de la part du directeur du single-family office après la configuration initiale.

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Utilisez les modèles ci-dessus pour lancer votre prochain sondage de groupe en moins de deux minutes, et associez-le à une page de réservation pour collecter des créneaux d'appels préalables auprès de chaque conseiller avant que le comité ne se réunisse au complet. Le directeur d'un single-family office qui gère ce processus en deux étapes cesse de courir après les calendriers, évite les reports qui embarrassent le bureau et se rend à chaque réunion de conseil en investissement du family office en ayant déjà parlé à tous les conseillers présents dans la salle. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.