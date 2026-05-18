Una reunión de asesoramiento de inversión de family office reúne a asesores de inversión externos, asesores jurídicos y directores de familia para revisar las asignaciones, escuchar las actualizaciones de los gestores y establecer la dirección de la cartera. Para el director de una family office, organizar a cinco asesores externos y a dos miembros de la familia en una misma cita es una de las tareas de coordinación más complicadas de la gestión de patrimonios privados. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes, y la página de reservas permite a cada asesor programar por sí mismo una llamada de preparación, por lo que el director nunca tiene que perseguir manualmente los calendarios individuales.

🎯 Por qué se rompe la programación del asesoramiento en inversiones de los family office

El director de una family office unifamiliar se encuentra en el centro de una exigente red de relaciones. Los asesores externos tienen densas listas de clientes propias, los miembros de la familia tienen compromisos de viajes y juntas directivas que compiten entre sí, y las reprogramaciones son una señal de desorganización para los asesores que están evaluando si dar prioridad a la relación.

El modo típico de fracaso es el siguiente: el asistente del director envía una propuesta de fecha por correo electrónico, tres asesores responden en el plazo de un día, dos se callan, un miembro de la familia dice que entra en conflicto con un acto escolar y, de repente, la sala sólo está medio llena el día del comité asesor de inversiones de la family office. Ese tipo de reprogramación es embarazosa y puede erosionar la credibilidad que el director ha construido con asesores de primer nivel.

El dolor secundario es la colisión en el propio día de la revisión. Las llamadas de preparación con asesores individuales se alargan, la reunión del comité completo empieza tarde y el tiempo de espera entre conversaciones se evapora. Sin un espaciamiento deliberado, el director de la family office unifamiliar entra en una conversación de grupo de alto nivel sin haber revisado los materiales del último asesor.

🛠 El enfoque Doodle para el asesoramiento de inversiones de las family offices

El arreglo tiene dos etapas, y se asigna directamente a dos productos Doodle.

Etapa 1: Reserva de la página para llamadas de preparación de asesores 1:1. Antes de que se reúna todo el comité, el director crea una página de reservas con espacios disponibles para llamadas preparatorias de 30 o 45 minutos. Cada asesor externo recibe un enlace personal y reserva por sí mismo un hueco que le convenga, eliminando por completo la cadena de correo electrónico. La página de reservas de Doodle admite preguntas de admisión personalizadas, de modo que cada asesor puede anotar qué posiciones de cartera o memorandos de negociación tiene previsto plantear antes de que se produzca la llamada. Los tiempos de espera configurados en la página de reservas evitan que las llamadas de preparación se crucen entre sí, protegiendo la agenda del director de la family office unifamiliar en los días previos al asesoramiento completo.

Fase 2: Sondeo en grupo para la reunión del comité consultivo en pleno. Una vez que el director ha completado todos los preparativos 1:1 y tiene una idea más clara de la agenda, la encuesta de grupo de Doodle se envía a los siete participantes (cinco asesores más dos miembros de la familia) con dos o tres fechas candidatas. Los participantes votan sobre su disponibilidad, y el director ve en tiempo real el estado de las confirmaciones de asistencia, de modo que se confirma el quórum antes de que nadie reserve un viaje. La encuesta de grupo de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que significa que la asesoría de inversión de la oficina familiar puede crecer para incluir coinversores o ramas familiares adicionales sin migrar a una herramienta diferente.

Ambos productos se conectan a Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar, y las reuniones pueden abrirse en Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, para que ningún asesor se vea obligado a cambiar su configuración de vídeo preferida.

⚙️ Detalles operativos para el director de la family office unifamiliar

Zonas horarias. Muchos comités asesores de inversión de family offices incluyen asesores con sede en Nueva York, Londres y, potencialmente, un gestor en Singapur. La detección automática de zona horaria de Doodle muestra las opciones de cada participante en su hora local, reduciendo el riesgo de un error de calendario que haga que un asesor marque a las 3 de la mañana.

Recordatorios por correo electrónico. Doodle envía recordatorios por correo electrónico a todos los participantes en la encuesta de grupo y a los invitados a la página de reservas. Para el director de una family office unifamiliar, esto elimina la necesidad de enviar avisos manuales y mantiene la reunión en primer plano para los ocupados asesores que gestionan varios mandatos.

Marca (Premium). El director de una family office unifamiliar que desee que la página de reservas y la encuesta de grupo lleven el logotipo y el color principal de la oficina puede hacerlo con una cuenta Premium. Esta coherencia visual indica profesionalidad a los asesores externos y refuerza que el proceso de asesoramiento de inversiones de la family office se gestiona con el mismo rigor que la propia cartera.

Descripciones de reuniones de AI (Premium). La función de descripciones de reuniones con IA de Doodle genera un resumen estructurado de la agenda para la invitación de asesoramiento de inversión de la oficina familiar, de modo que los participantes llegan con expectativas claras en lugar de con un bloque de calendario vacío.

Tiempos intermedios. La configuración de tiempos intermedios en la página de reservas garantiza que las llamadas de preparación con asesores individuales finalicen correctamente antes de que comience la siguiente. El día del asesoramiento completo, se aplica la misma lógica: el director de la family office unifamiliar puede prever un tiempo de transición entre la sesión del comité y las llamadas bilaterales de seguimiento.

Plantillas de encuestas de grupo listas para usar para el asesoramiento en materia de inversiones de las family offices

Utilice cualquiera de las plantillas siguientes para lanzar una encuesta de grupo para este escenario con un solo clic. El título y la duración se rellenan previamente en el enlace. Copie la descripción de cada tarjeta y péguela en el campo de descripción de la página Doodle una vez abierto el enlace.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

En esta sesión se tratarán los resultados de las asignaciones del tercer trimestre, las actualizaciones de los gestores y los reajustes propuestos en las carteras líquidas e ilíquidas. Los asesores deben venir preparados para revisar el último resumen del valor liquidativo y señalar cualquier problema de concentración. Por favor, confirme su asistencia para asegurar el quórum antes de organizar el viaje.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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El equipo de inversión ha completado la diligencia inicial sobre dos posibles gestores en crédito privado y macroeconomía global. En esta reunión, el comité consultivo escuchará los resultados, formulará preguntas y emitirá una recomendación de mandato. El material se distribuirá con 48 horas de antelación.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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El comité revisará y, en su caso, actualizará la declaración de política de inversión que rige los rangos de asignación de activos, los requisitos de liquidez y las pantallas ESG. El asesor jurídico presentará los cambios requeridos por las modificaciones del fideicomiso. Se ruega confirmación de asistencia; esta sesión requiere la presencia de todos los directores.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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Una petición de capital procedente de un compromiso de capital privado coincide con una adquisición inmobiliaria prevista. En esta sesión se evaluará la liquidez a corto plazo de la cartera y se modelizarán dos escenarios de retirada de fondos. Los asesores deberán revisar el calendario de flujos de caja compartido en la sala de datos antes de la sesión.

Asignación estratégica de activos Reajuste a 5 años Encuesta de grupo pre-rellenada, 30 min Iniciar esta encuesta

📋 Copia esta descripción y pégala en la página del garabato después de hacer clic en el enlace:

Una reunión de control centrada en la asignación objetivo revisada a largo plazo antes de la sesión de planificación completa del próximo trimestre. El director de la single-family office presentará un borrador de marco para que los asesores hagan sus aportaciones. Se trata de una sesión de trabajo, no de una reunión para tomar decisiones.

✅ Lo que Doodle admite para el asesoramiento en inversiones de family office

Capacidad Garabato Notas Encuesta en grupo con seguimiento en directo de RSVP/quórum 🟩 Hasta 1.000 participantes; ideal para un comité consultivo completo Página de reservas con preguntas personalizadas 🟩 Los asesores anotan los puntos del orden del día cuando reservan su convocatoria preparatoria Tiempos de espera entre reuniones 🟩 Evita que las llamadas de preparación choquen el día de la revisión Detección automática de la zona horaria 🟩 Muestra las franjas horarias en la hora local de cada asesor Marca de la oficina (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con Premium Enlaces a páginas de reserva interempresariales 🔜 En la hoja de ruta de futuras versiones

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puede el director de una family office unifamiliar enviar una encuesta de grupo a asesores que utilizan sistemas de calendario diferentes? R: Sí. La encuesta de grupo de Doodle funciona con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. Los participantes también pueden responder directamente desde el enlace de la encuesta sin cambiar de aplicación de calendario. Cada asesor vota las horas que le convienen y el director ve todas las respuestas en una sola vista.

P: ¿Cómo funciona la página de reservas para las llamadas de preparación del asesor 1:1 antes del asesoramiento de inversión de family office? R: El director de la family office unifamiliar crea una página de reservas con las franjas horarias disponibles, configura un tiempo de espera entre cada llamada y añade preguntas personalizadas (por ejemplo, "¿Qué posiciones de la cartera tiene previsto aumentar?"). Cada asesor recibe un enlace y selecciona su turno. No es necesario enviar correos electrónicos de ida y vuelta, y el calendario del asesor se actualiza automáticamente a través de la integración con Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.

P: ¿A través de qué plataformas de vídeo se conectan los asesores? R: Doodle se integra con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams. El director de la family office unifamiliar selecciona la plataforma preferida al configurar la página de reserva o la encuesta de grupo, y el enlace de la reunión se incluye automáticamente en cada confirmación.

P: ¿Doodle envía recordatorios para que los asesores no se pierdan la reunión de asesoramiento sobre inversiones de la family office? R: Doodle envía recordatorios por correo electrónico a los participantes en la encuesta de grupo y a los invitados a la página de reserva. Los SMS y las notificaciones push no están disponibles actualmente, pero los recordatorios por correo electrónico son suficientes para la mayoría de los flujos de trabajo de los asesores y no requieren ninguna acción por parte del director de la family office unifamiliar después de la configuración inicial.

👉 ¿Preparado para simplificar el asesoramiento en inversiones de tu family office?

Utilice las plantillas anteriores para lanzar su próximo sondeo de grupo en menos de dos minutos, y combínelo con una página de reservas para recopilar las franjas horarias de prellamada de cada asesor antes de que se reúna todo el comité. El director de una family office unifamiliar que ejecuta este proceso en dos fases deja de perseguir calendarios, evita la reprogramación que avergüenza a la oficina, y entra en cada reunión de asesoramiento de inversión de family office habiendo hablado ya con todos los asesores de la sala. Pruébelo gratis hoy mismo.