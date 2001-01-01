Una riunione di consulenza sugli investimenti del family office riunisce i consulenti esterni, i consulenti legali e i membri della famiglia per rivedere le allocazioni, ascoltare gli aggiornamenti dei gestori e definire la direzione del portafoglio. Per un singolo titolare di un family office, orchestrare cinque consulenti esterni più due membri della famiglia in un unico appuntamento è uno dei compiti di coordinamento più pesanti nella gestione patrimoniale privata. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti e la pagina di prenotazione consente a ciascun consulente di autoprogrammare una chiamata di preparazione, in modo che il responsabile non debba mai rincorrere manualmente i calendari individuali.

🎯 Perché la programmazione della consulenza sugli investimenti dei family office si interrompe

Il responsabile di un ufficio monofamiliare si trova al centro di una fitta rete di relazioni. I consulenti esterni hanno una fitta agenda di clienti, i membri della famiglia hanno impegni di viaggio e di consiglio in concorrenza tra loro, e le riprogrammazioni sono un segnale di disorganizzazione per i consulenti che stanno valutando se dare priorità alla relazione.

La tipica modalità di fallimento è la seguente: l'assistente del preside invia una proposta di data via e-mail, tre consulenti rispondono entro un giorno, due tacciono, un membro della famiglia dice che è in conflitto con un evento scolastico e improvvisamente la sala è piena solo a metà il giorno del comitato consultivo sugli investimenti del family office. Questo tipo di riprogrammazione è imbarazzante e può erodere la credibilità che il direttore ha costruito con i migliori consulenti.

Il dolore secondario è la collisione nel giorno stesso della revisione. Le telefonate di preparazione con i singoli consulenti si protraggono a lungo, la riunione dell'intero comitato inizia in ritardo e il tempo di compensazione tra le conversazioni evapora. Senza un'adeguata distanza, il responsabile di un ufficio monofamiliare entra in una conversazione di gruppo ad alto rischio senza aver esaminato il materiale dell'ultimo consulente.

🛠 L'approccio Doodle per la consulenza sugli investimenti dei family office

La correzione è in due fasi e si basa direttamente su due prodotti Doodle.

Fase 1: Prenotazione della pagina per le telefonate di preparazione del consulente 1:1. Prima che si riunisca l'intera commissione, il preside crea una pagina di prenotazione con gli slot disponibili per le chiamate di preparazione di 30 o 45 minuti. Ogni consulente esterno riceve un link personale e si prenota da solo uno slot adatto a lui, eliminando completamente la catena di e-mail. La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande di ingresso personalizzate, in modo che ogni consulente possa annotare le posizioni di portafoglio o i deal memo che intende sollevare prima della chiamata. I tempi di buffer configurati nella pagina di prenotazione impediscono che le chiamate di preparazione si sovrappongano, proteggendo l'agenda del responsabile dell'ufficio monofamiliare nei giorni che precedono la consulenza completa.

Fase 2: Sondaggio di gruppo per la riunione del comitato consultivo completo. Una volta che il preside ha completato tutti i preparativi 1:1 e ha un quadro più chiaro dell'agenda, il sondaggio di gruppo di Doodle viene inviato a tutti i sette partecipanti (cinque consulenti più due familiari) con due o tre date candidate. I partecipanti votano la loro disponibilità e il preside vede in tempo reale lo stato degli RSVP, in modo che il quorum sia confermato prima che qualcuno prenoti il viaggio. Il sondaggio di gruppo di Doodle può ospitare fino a 1.000 partecipanti, il che significa che la consulenza sugli investimenti del family office può crescere fino a includere co-investitori o altri rami della famiglia senza dover migrare a un altro strumento.

Entrambi i prodotti si collegano a Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar e le riunioni possono essere aperte in Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, in modo che nessun consulente sia costretto a cambiare la propria configurazione video preferita.

⚙️ Dettagli operativi per il committente di un ufficio monofamiliare

Fusi orari. Molti comitati di consulenza sugli investimenti dei family office includono consulenti con sede a New York, Londra e potenzialmente un gestore a Singapore. Il rilevamento automatico del fuso orario di Doodle visualizza le opzioni di ciascun partecipante nell'ora locale, riducendo il rischio di un errore di calendario che fa sì che un consulente si colleghi alle 3 del mattino.

Promemoria via e-mail. Doodle invia promemoria via e-mail a tutti i partecipanti al sondaggio di gruppo e agli invitati alla pagina di prenotazione. Per un singolo ufficio di famiglia, questo elimina la necessità di inviare promemoria manuali e mantiene la riunione in primo piano per i consulenti impegnati nella gestione di più mandati.

Branding (Premium). Il titolare di un family office che desidera che la pagina di prenotazione e il sondaggio di gruppo riportino il logo e il colore primario dell'ufficio può farlo con un account Premium. Questa coerenza visiva è un segnale di professionalità per i consulenti esterni e rafforza il fatto che il processo di consulenza sugli investimenti del family office è gestito con lo stesso rigore del portafoglio stesso.

Descrizioni di riunioni AI (Premium). La funzione di descrizione delle riunioni dell'intelligenza artificiale di Doodle genera un riepilogo strutturato dell'agenda per l'invito alla consulenza sugli investimenti del family office, in modo che i partecipanti arrivino con aspettative chiare anziché con un blocco di calendario vuoto.

Tempi di buffer. La configurazione dei tempi di buffer nella pagina di prenotazione assicura che le telefonate di preparazione con i singoli consulenti si concludano senza problemi prima dell'inizio della successiva. Il giorno della consulenza completa, si applica la stessa logica: il responsabile dell'ufficio monofamiliare può prevedere un tempo di transizione tra la sessione del comitato e le eventuali chiamate bilaterali di follow-up.

Modelli di sondaggio di gruppo pronti all'uso per la consulenza sugli investimenti dei Family Office

Utilizzate uno dei modelli seguenti per lanciare un sondaggio di gruppo per questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata sono precompilati dal link. Copiare la descrizione di ogni scheda e incollarla nel campo descrizione della pagina del Doodle dopo l'apertura del link.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

La sessione verte sulla performance dell'allocazione del terzo trimestre, sugli aggiornamenti dei gestori e sul ribilanciamento proposto per le maniche liquide e illiquide. I consulenti devono essere pronti a esaminare l'ultimo riepilogo del NAV e a segnalare eventuali problemi di concentrazione. Si prega di confermare la partecipazione per garantire il quorum prima di organizzare il viaggio.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Il team di investimento ha completato la diligenza iniziale su due potenziali gestori nel settore del credito privato e del global macro. Il comitato consultivo si riunirà per ascoltare i risultati, porre domande e fornire una raccomandazione sul mandato. Il materiale sarà distribuito con 48 ore di anticipo.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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Il comitato rivedrà e, se del caso, aggiornerà la dichiarazione sulla politica d'investimento che regola gli intervalli di allocazione degli asset, i requisiti di liquidità e gli schermi ESG. Il consulente legale presenterà le modifiche richieste dagli emendamenti del trust. Si prega di confermare la partecipazione; questa sessione richiede la presenza di tutti i titolari.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Una richiesta di capitale da parte di un impegno di private equity coincide con un'acquisizione immobiliare pianificata. Questa sessione valuterà la liquidità a breve termine del portafoglio e modellerà due scenari di drawdown. I consulenti devono rivedere lo schema dei flussi di cassa condiviso nella sala dati prima dell'incontro.

Assegnazione strategica degli attivi Ripristino a 5 anni Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio

📋 Copiate questa descrizione, quindi incollatela nella pagina del Doodle dopo aver cliccato sul link:

Un check-in mirato per allinearsi sull'allocazione target a lungo termine rivista in vista della sessione di pianificazione completa del prossimo trimestre. Il responsabile dell'ufficio single-family presenterà una bozza del quadro di riferimento per ricevere i suggerimenti dei consulenti. Si tratta di una sessione di lavoro, non di una riunione decisionale; sono graditi commenti scritti in anticipo.

Che cosa supporta Doodle per la consulenza sugli investimenti dei family office?

Capacità Scarabocchio Note Sondaggio di gruppo con monitoraggio in tempo reale di RSVP/quorum 🟩 Fino a 1.000 partecipanti; ideale per un comitato consultivo completo Pagina di prenotazione con domande di assunzione personalizzate 🟩 I consiglieri annotano i punti all'ordine del giorno quando prenotano la loro telefonata di preparazione. Tempi cuscinetto tra le riunioni 🟩 Impedisce che le chiamate di preparazione si scontrino nel giorno della revisione. Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Visualizza le fasce orarie nell'ora locale di ciascun consulente. Marchio dell'ufficio (logo e colore primario) ⚠️ Disponibile con Premium Link alle pagine di prenotazione interaziendali 🔜 Sulla tabella di marcia per le versioni future

❓ Domande frequenti

D: Il responsabile di un ufficio monofamiliare può inviare un sondaggio di gruppo a consulenti che utilizzano sistemi di calendario diversi? R: Sì. Il sondaggio di gruppo di Doodle funziona con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. I partecipanti possono anche rispondere direttamente dal link del sondaggio senza dover cambiare app di calendario. Ogni consigliere vota l'orario del candidato che preferisce e il responsabile vede tutte le risposte in un'unica visualizzazione.

D: Come funziona la pagina di prenotazione per le telefonate di preparazione del consulente 1:1 prima della consulenza sugli investimenti del family office? R: Il responsabile dell'ufficio monofamiliare imposta una pagina di prenotazione con gli slot disponibili, configura un intervallo di tempo tra una chiamata e l'altra e aggiunge domande personalizzate (ad esempio, "Quali posizioni del portafoglio intende aumentare?"). Ogni consulente riceve un link e si autoseleziona uno slot. Non è necessario inviare e-mail e il calendario del consulente si aggiorna automaticamente grazie all'integrazione con Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar.

D: Attraverso quali piattaforme video i consulenti si connettono? R: Doodle si integra con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. Il responsabile dello studio monofamiliare seleziona la piattaforma preferita quando imposta la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo, e il link alla riunione viene incluso automaticamente in ogni conferma.

D: Doodle invia promemoria per evitare che i consulenti perdano la riunione di consulenza sugli investimenti del family office? R: Doodle invia promemoria via e-mail ai partecipanti ai sondaggi di gruppo e agli invitati alla pagina di prenotazione. Gli SMS e le notifiche push non sono attualmente disponibili, ma i promemoria via e-mail sono sufficienti per la maggior parte dei flussi di lavoro dei consulenti e non richiedono alcuna azione da parte del titolare dell'ufficio monofamiliare dopo la configurazione iniziale.

👉 Siete pronti a semplificare la consulenza sugli investimenti del vostro family office?

Utilizzate i modelli qui sopra per lanciare il vostro prossimo sondaggio di gruppo in meno di due minuti e abbinatelo a una pagina di prenotazione per raccogliere gli slot per le chiamate preliminari da ciascun consulente prima che si riunisca l'intero comitato. Il responsabile del family office che gestisce questo processo in due fasi smette di rincorrere i calendari, evita di riprogrammare le riunioni che mettono in imbarazzo l'ufficio e si presenta a ogni riunione di consulenza sugli investimenti del family office avendo già parlato con tutti i consulenti presenti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.