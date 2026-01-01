एक पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार बैठक बाहरी निवेश सलाहकारों, कानूनी सलाहकारों और परिवार के प्रमुखों को आवंटन की समीक्षा करने, प्रबंधक अपडेट सुनने और पोर्टफोलियो के लिए दिशा निर्धारित करने के लिए एक साथ लाती है। एक एकल-पारिवारिक कार्यालय प्रमुख के लिए, एक ही तारीख पर पाँच बाहरी सलाहकारों और दो परिवार के सदस्यों का समन्वय करना निजी संपत्ति प्रबंधन में सबसे अधिक घर्षण-युक्त समन्वय कार्यों में से एक है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है, और बुकिंग पेज प्रत्येक सलाहकार को एक तैयारी कॉल स्वयं निर्धारित करने की सुविधा देता है, ताकि प्रमुख को व्यक्तिगत कैलेंडर मैन्युअल रूप से ट्रैक न करना पड़े।

🎯 पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार अनुसूचीकरण क्यों विफल हो जाता है

एकल-परिवार कार्यालय का प्रमुख संबंधों के एक जटिल जाल के केंद्र में स्थित है। बाहरी सलाहकारों के पास अपने स्वयं के घने ग्राहक सूचियाँ होती हैं, परिवार के सदस्यों की यात्रा और बोर्ड की प्रतिबद्धताएँ आपस में टकराती हैं, और पुनः निर्धारित कार्यक्रम सलाहकारों को अव्यवस्था का संकेत देते हैं, जो यह आकलन कर रहे होते हैं कि इस संबंध को प्राथमिकता दी जाए या नहीं।

आम तौर पर विफलता का तरीका कुछ इस तरह दिखता है: प्रिंसिपल का सहायक ईमेल द्वारा एक प्रस्तावित तारीख भेजता है, तीन सलाहकार एक दिन के भीतर जवाब देते हैं, दो चुप हो जाते हैं, एक परिवार का सदस्य कहता है कि यह स्कूल के कार्यक्रम से टकराता है, और अचानक परिवार कार्यालय निवेश सलाहकार समिति के दिन कमरा केवल आधा ही भर होता है। इस तरह का पुनर्निर्धारण शर्मनाक होता है और यह उस विश्वसनीयता को कम कर सकता है जिसे प्रिंसिपल ने शीर्ष स्तरीय सलाहकार प्रतिभा के साथ बनाया है।

द्वितीयक समस्या समीक्षा के दिन ही होने वाली टकराव है। व्यक्तिगत सलाहकारों के साथ तैयारी कॉल लंबी चलती हैं, पूरी समिति की बैठक देर से शुरू होती है, और वार्ताओं के बीच का बफर समय गायब हो जाता है। बिना जानबूझकर अंतराल बनाए, एकल-परिवार कार्यालय का प्रमुख पिछले सलाहकार की सामग्री की समीक्षा किए बिना उच्च-दांव वाली समूह चर्चा में प्रवेश कर जाता है।

🛠 फैमिली ऑफिस निवेश सलाह के लिए Doodle दृष्टिकोण

इस समाधान के दो चरण हैं, और यह सीधे दो Doodle उत्पादों से मेल खाता है।

चरण 1: 1:1 सलाहकार तैयारी कॉलों के लिए बुकिंग पेज। पूर्ण समिति के बैठक से पहले, प्रिंसिपल 30 या 45 मिनट की तैयारी कॉल के लिए उपलब्ध स्लॉट्स के साथ एक बुकिंग पेज सेट करता है। प्रत्येक बाहरी सलाहकार को एक व्यक्तिगत लिंक मिलता है और वह अपने लिए उपयुक्त स्लॉट स्वयं बुक करता है, जिससे ईमेल श्रृंखला पूरी तरह समाप्त हो जाती है। Doodle का बुकिंग पेज कस्टम इनटेक प्रश्नों का समर्थन करता है, जिससे प्रत्येक सलाहकार कॉल से पहले यह नोट कर सकता है कि वे कौन-कौन से पोर्टफोलियो पोजीशंस या डील मेमो उठाने की योजना बना रहे हैं। बुकिंग पेज पर कॉन्फ़िगर किए गए बफ़र समय तैयारी कॉल को एक-दूसरे में घुसने से रोकते हैं, जिससे पूर्ण सलाहकार बैठक से पहले के दिनों में सिंगल-फ़ैमिली ऑफिस प्रमुख की समय-सारिणी सुरक्षित रहती है।

चरण 2: पूर्ण सलाहकार समिति की बैठक के लिए ग्रुप पोल। एक बार जब प्रिंसिपल ने सभी 1:1 तैयारियाँ पूरी कर लीं और एजेंडा की स्पष्ट तस्वीर बन गई, तो Doodle का ग्रुप पोल सभी सात प्रतिभागियों (पाँच सलाहकार और दो परिवार के सदस्य) को दो या तीन संभावित तारीखों के साथ भेजा जाता है। प्रतिभागी अपनी उपलब्धता के अनुसार मतदान करते हैं, और प्रिंसिपल वास्तविक समय में लाइव RSVP स्थिति देखता है, जिससे कोई भी यात्रा बुक करने से पहले ही कोरम की पुष्टि हो जाती है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक को समायोजित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि फैमिली ऑफिस निवेश सलाहकार सेवा को सह-निवेशकों या अतिरिक्त पारिवारिक शाखाओं को शामिल करने के लिए बिना किसी अन्य टूल पर स्विच किए बढ़ाया जा सकता है।

दोनों उत्पाद Google Calendar, Microsoft Outlook, और Apple Calendar से जुड़ते हैं, और मीटिंग्स को Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams में खोला जा सकता है, इसलिए किसी भी सलाहकार को अपने पसंदीदा वीडियो सेटअप को बदलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।

⚙️ एकल-पारिवारिक कार्यालय प्रमुख के लिए परिचालन विवरण

समय क्षेत्र कई पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार समितियों में न्यूयॉर्क, लंदन और संभवतः सिंगापुर में स्थित सलाहकार शामिल होते हैं। Doodle का टाइम-ज़ोन स्व-पहचान प्रत्येक प्रतिभागी के विकल्पों को उनके स्थानीय समय में प्रदर्शित करता है, जिससे कैलेंडर त्रुटि का जोखिम कम हो जाता है, जो सलाहकार को सुबह 3 बजे कॉल करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

ईमेल अनुस्मारक। Doodle सभी ग्रुप पोल प्रतिभागियों और बुकिंग पेज के निमंत्रितों को ईमेल द्वारा अनुस्मारक भेजता है। एक एकल-परिवार कार्यालय प्रमुख के लिए, इससे मैन्युअल अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और यह व्यस्त सलाहकारों के लिए बैठक को ध्यान में बनाए रखता है जो कई जिम्मेदारियाँ संभालते हैं।

ब्रांडिंग (Premium) एक एकल-परिवार कार्यालय के प्रमुख जो बुकिंग पेज और ग्रुप पोल पर कार्यालय का लोगो और प्राथमिक रंग दिखाना चाहते हैं, वे Premium खाते के साथ ऐसा कर सकते हैं। यह दृश्य एकरूपता बाहरी सलाहकारों को पेशेवरता का संकेत देती है और यह दर्शाती है कि परिवार कार्यालय की निवेश सलाह प्रक्रिया भी पोर्टफोलियो की तरह ही सख्ती से प्रबंधित की जाती है।

एआई बैठक विवरण (Premium) Doodle की AI मीटिंग विवरण सुविधा फैमिली ऑफिस निवेश सलाहकार निमंत्रण के लिए एक संरचित एजेंडा सारांश तैयार करती है, ताकि प्रतिभागी खाली कैलेंडर ब्लॉक के बजाय स्पष्ट अपेक्षाओं के साथ आएँ।

बफ़र समय। बुकिंग पेज पर बफ़र समय निर्धारित करने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्तिगत सलाहकारों के साथ तैयारी कॉल अगली कॉल शुरू होने से पहले पूरी तरह समाप्त हो जाएँ। पूर्ण सलाहकार सत्र के दिन भी यही तर्क लागू होता है: एकल-परिवार कार्यालय के प्रमुख समिति सत्र और किसी भी अनुवर्ती द्विपक्षीय कॉल के बीच संक्रमण समय निर्धारित कर सकते हैं।

पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार के लिए तैयार-प्रयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करें। लिंक द्वारा शीर्षक और अवधि पहले से भरे होते हैं। प्रत्येक कार्ड से विवरण कॉपी करें और लिंक खुलने के बाद Doodle पेज पर विवरण फ़ील्ड में पेस्ट करें।

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 इस विवरण को कॉपी करें, फिर लिंक पर क्लिक करने के बाद इसे Doodle पेज में पेस्ट करें:

इस सत्र में Q3 आवंटन प्रदर्शन, प्रबंधक अपडेट्स और तरल तथा अतरल स्लीव्स में प्रस्तावित पुनर्संतुलन शामिल हैं। सलाहकारों को नवीनतम NAV सारांश की समीक्षा करने और किसी भी एकाग्रता संबंधी चिंताओं को चिह्नित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृपया अपनी उपस्थिति की पुष्टि करें ताकि यात्रा आयोजित करने से पहले कोरम सुनिश्चित हो सके।

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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निवेश टीम ने निजी क्रेडिट और वैश्विक मैक्रो में दो संभावित प्रबंधकों पर प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। यह बैठक सलाहकार समिति को निष्कर्ष सुनने, प्रश्न पूछने और जनादेश की सिफारिश देने के लिए है। सामग्री 48 घंटे पहले वितरित की जाएगी।

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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समिति परिसंपत्ति आवंटन सीमाओं, तरलता आवश्यकताओं और ईएसजी स्क्रीनिंग मानदंडों को नियंत्रित करने वाले निवेश नीति विवरण की समीक्षा करेगी और जहाँ उपयुक्त हो, उसे अद्यतन करेगी। कानूनी सलाहकार ट्रस्ट संशोधनों द्वारा आवश्यक किसी भी परिवर्तन को प्रस्तुत करेगा। कृपया उपस्थिति की पुष्टि करें; इस सत्र में सभी प्रमुखों का उपस्थित होना अनिवार्य है।

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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एक निजी इक्विटी प्रतिबद्धता से पूंजी कॉल एक नियोजित रियल एस्टेट अधिग्रहण के साथ मेल खाती है। यह सत्र पोर्टफोलियो में निकट-अवधि तरलता का आकलन करेगा और दो ड्राडाउन परिदृश्यों का मॉडल तैयार करेगा। सलाहकारों को कॉल से पहले डेटा रूम में साझा किए गए नकदी प्रवाह अनुसूची की समीक्षा करनी चाहिए।

रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन 5-वर्षीय रीसेट पूर्व-भरा ग्रुप पोल, 30 मिनट इस मतदान को शुरू करें

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अगली तिमाही में होने वाले पूर्ण योजना सत्र से पहले संशोधित दीर्घकालिक लक्ष्य आवंटन पर सहमति बनाने के लिए एक केंद्रित चेक-इन। एकल-परिवार कार्यालय के प्रमुख सलाहकारों के सुझावों के लिए एक मसौदा रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। यह एक कार्य सत्र है, निर्णय बैठक नहीं; अग्रिम लिखित टिप्पणियाँ स्वागत योग्य हैं।

✅ Doodle पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार के लिए क्या समर्थन करता है

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ लाइव RSVP/कोरम ट्रैकिंग के साथ ग्रुप पोल 🟩 1,000 प्रतिभागियों तक; पूर्ण सलाहकार समिति के लिए आदर्श कस्टम इनटेक प्रश्नों के साथ बुकिंग पेज 🟩 सलाहकार अपनी तैयारी कॉल बुक करते समय एजेंडा आइटम नोट करते हैं। बैठकों के बीच बफ़र समय 🟩 समीक्षा दिवस पर तैयारी कॉल के टकराव को रोकता है। समय-क्षेत्र स्वचालित-पहचान 🟩 प्रत्येक सलाहकार के स्थानीय समय में स्लॉट दिखाता है कार्यालय ब्रांडिंग (लोगो और प्राथमिक रंग) ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध क्रॉस-कंपनी बुकिंग पेज लिंक आने वाला भविष्य की रिलीज़ों के लिए रोडमैप

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या एकल-परिवार कार्यालय का प्रमुख उन सलाहकारों को ग्रुप पोल भेज सकता है जो विभिन्न कैलेंडर प्रणालियों का उपयोग करते हैं? A: हाँ। Doodle का ग्रुप पोल Google कैलेंडर, Microsoft Outlook और Apple कैलेंडर के साथ काम करता है। प्रतिभागी कैलेंडर ऐप्स स्विच किए बिना सीधे पोल लिंक से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। प्रत्येक सलाहकार उन उम्मीदवार समयों पर वोट करता है जो उनके अनुकूल हों, और प्रिंसिपल सभी प्रतिक्रियाओं को एक ही दृश्य में देख सकता है।

प्रश्न: पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार सेवा से पहले 1:1 सलाहकार तैयारी कॉल्स के लिए बुकिंग पेज कैसे काम करता है? A: एकल-परिवार कार्यालय का प्रमुख उपलब्ध स्लॉट्स के साथ एक बुकिंग पेज सेट करता है, प्रत्येक कॉल के बीच बफर समय कॉन्फ़िगर करता है, और कस्टम इनटेक प्रश्न जोड़ता है (उदाहरण के लिए, "Which portfolio positions do you plan to raise?")। प्रत्येक सलाहकार को एक लिंक प्राप्त होता है और वह स्वयं एक स्लॉट चुनता है। कोई आदान-प्रदान ईमेल की आवश्यकता नहीं है, और प्रिंसिपल का कैलेंडर जुड़े हुए Google Calendar, Microsoft Outlook, या Apple Calendar इंटीग्रेशन के माध्यम से स्वचालित रूप से अपडेट हो जाता है।

प्रश्न: सलाहकार किन वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं? A: Doodle Google Meet, Zoom, Webex और Microsoft Teams के साथ एकीकृत है। एकल-पारिवारिक कार्यालय का प्रमुख बुकिंग पेज या ग्रुप पोल सेट करते समय पसंदीदा प्लेटफ़ॉर्म चुनता है, और मीटिंग लिंक प्रत्येक पुष्टि में स्वचालित रूप से शामिल हो जाता है।

प्रश्न: क्या Doodle रिमाइंडर भेजता है ताकि सलाहकार पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार बैठक न चूकें? A: Doodle ग्रुप पोल प्रतिभागियों और बुकिंग पेज के निमंत्रितों को ईमेल रिमाइंडर भेजता है। SMS और पुश नोटिफिकेशन वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अधिकांश सलाहकार वर्कफ़्लो के लिए ईमेल रिमाइंडर पर्याप्त हैं और प्रारंभिक सेटअप के बाद एकल-परिवार कार्यालय प्रमुख से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती।

👉 क्या आप अपने फैमिली ऑफिस निवेश सलाहकार को सरल बनाना चाहते हैं?

अपने अगले ग्रुप पोल को दो मिनट से भी कम समय में लॉन्च करने के लिए ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करें, और इसे बुकिंग पेज के साथ जोड़कर पूरी समिति के एकत्रित होने से पहले प्रत्येक सलाहकार से तैयारी कॉल के स्लॉट इकट्ठा करें। यह दो-चरणीय प्रक्रिया चलाने वाला एकल-पारिवारिक कार्यालय का प्रमुख कैलेंडर का पीछा करना बंद कर देता है, कार्यालय को शर्मिंदा करने वाले पुनर्निर्धारण को रोकता है, और कमरे में मौजूद हर सलाहकार से पहले ही बात कर चुका होता है, इस तरह वह हर पारिवारिक कार्यालय निवेश सलाहकार बैठक में शामिल होता है। आज ही इसे मुफ्त में आजमाएँ।