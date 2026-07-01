Ett investeringsrådgivningsmöte inom ett familjekontor samlar externa investeringsrådgivare, juridiska rådgivare och familjens huvudpersoner för att granska tillgångsfördelningen, ta del av uppdateringar från förvaltarna och fastställa inriktningen för portföljen. För en huvudperson vid ett familjekontor är det en av de mest krävande samordningsuppgifterna inom privat förmögenhetsförvaltning att få ihop fem externa rådgivare plus två familjemedlemmar på ett och samma datum. Doodle's Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, och på Booking Page kan varje rådgivare själv boka in ett förberedande samtal, så att familjeföretagets ägare aldrig behöver jaga enskilda kalendrar manuellt.

🎯 Varför planeringen av investeringsrådgivning inom familjekontor går snett

Chefen för ett single-family office befinner sig i centrum av ett krävande nätverk av relationer. Externa rådgivare har själva omfattande kundportföljer, familjemedlemmarna har konkurrerande resor och styrelseuppdrag, och ändringar i scheman uppfattas som bristande organisation av rådgivare som överväger om de ska prioritera relationen.

Det typiska misslyckandet ser ut så här: rektorns assistent skickar ett förslag på datum via e-post, tre rådgivare svarar inom en dag, två hör inte av sig, en familjemedlem säger att det krockar med ett skolevenemang, och plötsligt är rummet bara halvfullt på dagen för familjekontorets investeringsrådgivningskommitté. En sådan ombokning är pinsam och kan undergräva den trovärdighet som huvudmannen har byggt upp hos de främsta rådgivarna.

Ett ytterligare problem uppstår just på själva granskningsdagen. Förberedelsemötena med de enskilda rådgivarna drar ut på tiden, det fullständiga utskottsmötet börjar sent och den tid som var avsedd som buffert mellan samtalen försvinner. Utan medvetna tidsmellanrum hamnar chefen för single-family office i ett viktigt gruppsamtal utan att ha hunnit gå igenom den föregående rådgivarens underlag.

🛠 Doodle-strategin för investeringsrådgivning till familjekontor

Lösningen består av två steg och motsvarar direkt två av Doodles produkter.

Steg 1: Booking Page för förberedande samtal med rådgivare (1:1). Innan hela kommittén sammanträder skapar ordföranden en Booking Page med lediga tider för 30- eller 45-minuters förberedelsemöten. Varje extern rådgivare får en personlig länk och bokar själv en tid som passar dem, vilket helt eliminerar e-postkedjan. Doodles Booking Page stöder anpassade inledande frågor, så att varje rådgivare kan ange vilka portföljpositioner eller affärsmemorandum de planerar att ta upp innan samtalet äger rum. Buffertider som konfigureras på Booking Page förhindrar att förberedelsessamtalen krockar med varandra, vilket skyddar chefen för det enskilda familjekontoret i hans eller hennes schema under dagarna inför det fullständiga rådgivningsmötet.

Etapp 2: Group Poll inför det fullständiga mötet i rådgivande kommittén. När rektorn har avslutat alla 1:1-förberedelser och har en tydligare bild av dagordningen skickas Doodles Group Poll ut till alla sju deltagare (fem rådgivare plus två familjemedlemmar) med två eller tre föreslagna datum. Deltagarna röstar på när de är tillgängliga, och huvudmannen ser svarsstatusen i realtid, så att man kan bekräfta att det finns tillräckligt många deltagare innan någon bokar resan. Doodles Group Poll rymmer upp till 1 000 deltagare, vilket innebär att familjekontorets investeringsrådgivning kan utökas till att omfatta medinvesterare eller ytterligare familjegrenar utan att man behöver byta till ett annat verktyg.

Båda produkterna kan kopplas till Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, och möten kan öppnas i Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, vilket innebär att ingen rådgivare tvingas byta ut sin vanliga videolösning.

⚙️ Operativa detaljer för huvudmannen i ett enskilt familjekontor

Tidszoner. Många investeringsrådgivningskommittéer inom familjekontor består av rådgivare baserade i New York och London, och eventuellt även en förvaltare i Singapore. Doodles automatiska tidszonsdetektering visar varje deltagares alternativ i lokal tid, vilket minskar risken för kalenderfel som kan leda till att en rådgivare ringer in klockan 03.00.

Påminnelser via e-post. Doodle skickar påminnelser via e-post till alla deltagare i Group Poll och till de som har bjudits in via Booking Page. För en chef vid ett familjekontor innebär detta att man slipper skicka manuella påminnelser och att mötet hålls i åtanke hos upptagna rådgivare som hanterar flera uppdrag.

Varumärkesprofilering (Premium). En ansvarig person vid ett familjekontor som vill att Booking Page och Group Poll ska prydas med kontorets logotyp och huvudfärg kan göra detta med ett Premium-konto. Denna visuella enhetlighet signalerar professionalism gentemot externa rådgivare och understryker att familjekontorets investeringsrådgivningsprocess sköts med samma noggrannhet som själva portföljen.

Beskrivningar av AI-möten (Premium). Doodles AI-funktion för mötesbeskrivningar skapar en strukturerad sammanfattning av dagordningen för inbjudan till Family Office-investeringsrådgivningen, så att deltagarna kommer med tydliga förväntningar istället för ett tomt tidsfönster i kalendern.

Buffertider. Genom att ställa in buffertider på Booking Page säkerställs att förberedande samtal med enskilda rådgivare avslutas smidigt innan nästa samtal inleds. På dagen för det fullständiga rådgivningsmötet gäller samma princip: chefen för det enskilda familjekontoret kan planera in övergångstid mellan kommittémötet och eventuella uppföljande bilaterala samtal.

Färdiga mallar för Group Poll för investeringsrådgivning inom familjekontor

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för detta scenario. Titeln och varaktigheten fylls i automatiskt via länken. Kopiera beskrivningen från respektive kort och klistra in den i beskrivningsfältet på Doodle-sidan när länken öppnas.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Det här mötet behandlar allokeringsresultatet för tredje kvartalet, uppdateringar från förvaltarna samt förslag på ombalansering mellan likvida och illikvida delportföljer. Rådgivarna bör förbereda sig på att gå igenom den senaste sammanfattningen av substansvärdet och påpeka eventuella problem med koncentrationer. Vänligen bekräfta er närvaro så att vi kan säkerställa att det finns tillräckligt många deltagare innan resan bokas.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Investeringsteamet har slutfört den inledande granskningen av två potentiella förvaltare inom privat kredit och global makro. Syftet med detta möte är att rådgivande kommittén ska ta del av resultaten, ställa frågor och lämna en rekommendation om mandatet. Underlagsmaterialet kommer att skickas ut 48 timmar i förväg.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Kommittén kommer att granska och, i förekommande fall, uppdatera investeringspolicyn som reglerar intervallen för tillgångsallokering, likviditetskrav och ESG-urval. Juridiska rådgivare kommer att redogöra för eventuella ändringar som krävs till följd av ändringar i trustavtalet. Vänligen bekräfta er närvaro; alla huvudmän måste närvara vid detta möte.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Ett kapitalutnyttjande från ett private equity-åtagande sammanfaller med ett planerat fastighetsförvärv. Under detta möte kommer vi att utvärdera den kortsiktiga likviditeten i hela portföljen och modellera två utnyttjandescenarier. Rådgivarna bör gå igenom den kassaflödesplan som lagts upp i datarummet innan mötet.

Strategisk tillgångsfördelning – 5-årig omfördelning Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning

📋 Kopiera den här beskrivningen och klistra in den på Doodle-sidan efter att du har klickat på länken:

Ett fokuserat möte för att samordna den reviderade långsiktiga målfördelningen inför nästa kvartals fullständiga planeringsmöte. Chefen för det enskilda familjekontoret kommer att presentera ett utkast till ramverk för synpunkter från rådgivarna. Detta är ett arbetsmöte, inte ett beslutsmöte; skriftliga kommentarer i förväg är välkomna.

✅ Vad Doodle erbjuder inom investeringsrådgivning för familjekontor

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med realtidsuppföljning av anmälningar och beslutsmässighet 🟩 Upp till 1 000 deltagare; perfekt för en fulltalig rådgivande kommitté Booking Page med anpassade frågor vid registrering 🟩 Rådgivarna noterar punkterna på dagordningen när de bokar sitt förberedelsemöte Pauser mellan mötena 🟩 Förhindrar att förberedelsemöten krockar med varandra på granskningsdagen Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Visar tidsluckor enligt varje rådgivares lokala tid Företagets varumärke (logotyp och huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen Länkar till Booking Pages för flera företag 🔜 I planen för kommande versioner

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan chefen för ett enskilt familjekontor skicka en Group Poll till rådgivare som använder olika kalendersystem? A: Ja. Doodles Group Poll fungerar med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender. Deltagarna kan också svara direkt via omröstningslänken utan att behöva byta kalenderapp. Varje rådgivare röstar på de tider som passar dem, och rektorn ser alla svar samlade på ett ställe.

Fråga: Hur fungerar Booking Page för 1:1 förberedande samtal med rådgivaren inför investeringsrådgivningen från family office? Svar: Chefen för det enskilda familjekontoret skapar en Booking Page med lediga tider, ställer in en buffertid mellan varje samtal och lägger till anpassade inledande frågor (till exempel: ”Vilka positioner i portföljen planerar du att ta upp?”). Varje rådgivare får en länk och väljer själv en tid. Ingen e-postväxling behövs, och huvudmannens kalender uppdateras automatiskt via den anslutna integrationen med Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender.

Fråga: Vilka videoplattformar använder rådgivarna för att ansluta sig? A: Doodle kan integreras med Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams. Chefen för det enskilda familjekontoret väljer önskad plattform när Booking Page eller Group Poll skapas, och länken till mötet läggs automatiskt till i varje bekräftelse.

Fråga: Skickar Doodle ut påminnelser så att rådgivarna inte missar mötena om investeringsrådgivning för familjekontoret? S: Doodle skickar påminnelser via e-post till deltagare i Group Poll och inbjudna till Booking Page. SMS och push-meddelanden är för närvarande inte tillgängliga, men e-postpåminnelser räcker för de flesta rådgivares arbetsflöden och kräver ingen ytterligare åtgärd från chefen för det enskilda familjekontoret efter den inledande konfigurationen.

👉 Är du redo att förenkla investeringsrådgivningen för ditt familjekontor?

Använd mallarna ovan för att starta din nästa Group Poll på mindre än två minuter, och kombinera den med en Booking Page för att samla in tidsluckor för förberedande samtal från varje rådgivare innan hela kommittén samlas. Den familjekontorschef som tillämpar denna tvåstegsprocess slipper jaga efter lediga tider i kalendrarna, undviker ombokningar som kan vara pinsamma för kontoret och går in i varje investeringsrådgivningsmöte på familjekontoret efter att redan ha pratat med alla rådgivare i rummet. Prova det gratis redan idag.