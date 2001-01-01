Et investeringsrådgivningsmøde på et familiekontor samler eksterne investeringsrådgivere, juridiske rådgivere og familiechefer for at gennemgå allokeringer, høre opdateringer fra forvalterne og sætte retning for porteføljen. For en leder af et enkelt familiekontor er det at orkestrere fem eksterne rådgivere plus to familiemedlemmer på en enkelt dato en af de mest gnidningsfyldte koordineringsopgaver inden for privat formueforvaltning. Doodles Group Poll understøtter op til 1.000 deltagere, og Booking Page giver hver rådgiver mulighed for selv at planlægge et forberedende opkald, så direktøren aldrig behøver at jage individuelle kalendere manuelt.

🎯 Hvorfor planlægningen af investeringsrådgivning på familiekontorer bryder sammen

Lederen af et enkelt familiekontor sidder i centrum af et krævende net af relationer. Eksterne rådgivere har deres egne tætte klientlister, familiemedlemmer har konkurrerende rejse- og bestyrelsesforpligtelser, og omlægninger signalerer uorganisering til rådgivere, der vurderer, om de skal prioritere forholdet.

Den typiske fiasko ser således ud: Forstanderens assistent sender en foreslået dato via e-mail, tre rådgivere svarer inden for en dag, to bliver tavse, et familiemedlem siger, at det kolliderer med et skolearrangement, og pludselig er lokalet kun halvfyldt på dagen for familiekontorets investeringsrådgivningskomité. Den slags omlægninger er pinlige og kan underminere den troværdighed, som direktøren har opbygget hos de bedste rådgivere.

Den sekundære smerte er kollisionen på selve bedømmelsesdagen. Forberedelsesopkald med individuelle rådgivere tager lang tid, mødet med hele udvalget starter sent, og buffertiden mellem samtalerne fordamper. Uden bevidst afstand går den enkelte kontorchef ind til en gruppesamtale med høj indsats uden at have gennemgået den sidste rådgivers materiale.

🛠 Doodle-tilgangen til investeringsrådgivning for familiekontorer

Løsningen har to faser, og den passer direkte til to Doodle-produkter.

Fase 1: Bookingside til 1:1 rådgiverforberedende opkald. Før hele udvalget samles, opretter rektor en bookingside med ledige pladser til 30- eller 45-minutters forberedelsesopkald. Hver ekstern rådgiver modtager et personligt link og booker selv en tid, der passer dem, hvilket helt eliminerer e-mailkæden. Doodles bookingside understøtter brugerdefinerede indgangsspørgsmål, så hver rådgiver kan notere, hvilke porteføljepositioner eller deal memos de planlægger at tage op, før opkaldet finder sted. Buffertider, der er konfigureret på bookingsiden, forhindrer forberedelsesopkald i at løbe ind i hinanden og beskytter enkeltfamiliekontorets tidsplan i dagene op til den fulde rådgivning.

Fase 2: Gruppeafstemning til det fulde møde i det rådgivende udvalg. Når rektor har afsluttet alle 1:1-forberedelser og har et klarere billede af dagsordenen, sendes Doodles gruppeafstemning ud til alle syv deltagere (fem rådgivere plus to familiemedlemmer) med to eller tre kandidatdatoer. Deltagerne stemmer om deres tilgængelighed, og skolelederen ser RSVP-status i realtid, så et beslutningsdygtigt antal er bekræftet, før nogen bestiller rejser. Doodles Group Poll har plads til op til 1.000 deltagere, hvilket betyder, at familiekontorets investeringsrådgivning kan vokse til at omfatte medinvestorer eller yderligere familieafdelinger uden at migrere til et andet værktøj.

Begge produkter har forbindelse til Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, og møder kan åbnes i Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, så ingen rådgivere er tvunget til at ændre deres foretrukne videoopsætning.

⚙️ Operationelle detaljer for enkeltfamiliekontorets leder

Tidszoner. Mange investeringsrådgivningskomitéer på familiekontorer omfatter rådgivere med base i New York, London og muligvis en forvalter i Singapore. Doodles automatiske registrering af tidszoner viser hver deltagers muligheder i deres lokale tid, hvilket reducerer risikoen for en kalenderfejl, der får en rådgiver til at ringe ind kl. 3 om natten.

Påmindelser via e-mail. Doodle sender e-mail-påmindelser til alle deltagere i Group Poll og til dem, der er inviteret til Booking Page. For et enkelt familiekontor fjerner dette behovet for at sende manuelle påmindelser og holder mødet i tankerne for travle rådgivere, der administrerer flere mandater.

Branding (Premium). Et enkelt familiekontor, der ønsker, at bookingsiden og gruppeafstemningen skal bære kontorets logo og primære farve, kan gøre det med en Premium-konto. Den visuelle konsistens signalerer professionalisme til eksterne rådgivere og forstærker, at familiekontorets investeringsrådgivningsproces styres med samme strenghed som selve porteføljen.

AI-mødebeskrivelser (Premium). Doodles AI-mødebeskrivelsesfunktion genererer et struktureret dagsordenssammendrag til invitationen til investeringsrådgivning på familiekontoret, så deltagerne ankommer med klare forventninger i stedet for en tom kalenderblok.

Buffertider. Konfiguration af buffertider på bookingsiden sikrer, at forberedelsesopkald med individuelle rådgivere slutter pænt, før det næste begynder. På dagen for den fulde rådgivning gælder den samme logik: Principal for enfamiliekontoret kan indbygge overgangstid mellem udvalgsmødet og eventuelle opfølgende bilaterale opkald.

Klar til brug Group Poll-skabeloner til Family Office-investeringsrådgivning

Brug en af nedenstående skabeloner til at starte en gruppeafstemning for dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden er forudfyldt af linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Quarterly portfolio review, 90 min

Denne session dækker Q3-allokeringsresultater, manageropdateringer og foreslået rebalancering på tværs af likvide og illikvide sleeves. Rådgivere bør være forberedt på at gennemgå den seneste NAV-oversigt og gøre opmærksom på eventuelle koncentrationsproblemer. Bekræft venligst din deltagelse, så et beslutningsdygtigt antal er sikret, før rejsen arrangeres.

New manager due diligence debrief, 60 min

Investeringsteamet har gennemført en indledende undersøgelse af to potentielle forvaltere inden for privat kredit og global makro. Dette møde er for det rådgivende udvalg for at høre resultaterne, stille spørgsmål og give en anbefaling om mandat. Materiale vil blive sendt ud 48 timer i forvejen.

Annual investment policy statement review, 90 min

Udvalget vil gennemgå og, hvor det er relevant, opdatere den investeringspolitiske erklæring, der regulerer aktivallokeringsintervaller, likviditetskrav og ESG-screens. Juridisk rådgiver vil præsentere eventuelle ændringer, der kræves af trust-ændringer. Bekræft venligst deltagelse; denne session kræver, at alle ledere er til stede.

Special situation liquidity discussion, 60 min

Et kapitalindskud fra en kapitalfond falder sammen med et planlagt opkøb af fast ejendom. Denne session vil vurdere likviditeten på kort sigt på tværs af porteføljen og modellere to udtræksscenarier. Rådgivere bør gennemgå pengestrømsskemaet, der er delt i datarummet før samtalen.

Strategisk aktivfordeling 5-årig nulstilling, 30 min

Et fokuseret check-in for at justere den reviderede langsigtede målallokering forud for den fulde planlægningssession i næste kvartal. Lederen af enfamiliekontoret vil præsentere et udkast til rammer for input fra rådgiverne. Dette er et arbejdsmøde, ikke et beslutningsmøde; skriftlige kommentarer er velkomne på forhånd.

✅ Hvad Doodle understøtter til investeringsrådgivning for familiekontorer

Kapacitet Doodle Noter Gruppeafstemning med live RSVP/quorum-sporing 🟩 Op til 1.000 deltagere; ideel til et fuldt rådgivende udvalg Bookingside med brugerdefinerede indgangsspørgsmål 🟩 Rådgivere noterer dagsordenspunkter, når de booker deres forberedende samtale Buffertid mellem møder 🟩 Forhindrer prep-kald i at kollidere på review-dagen Automatisk registrering af tidszone 🟩 Viser slots i hver rådgivers lokale tid Kontorets branding (logo og primærfarve) ⚠️ Fås med Premium Links til bookingsider på tværs af virksomheder 🔜 På køreplanen for fremtidige udgivelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan lederen af et enkelt familiekontor sende en Group Poll til rådgivere, der bruger forskellige kalendersystemer? Svar: Ja. Doodles gruppeafstemning fungerer med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Deltagerne kan også svare direkte fra afstemningslinket uden at skifte kalenderapp. Hver rådgiver stemmer på de kandidattidspunkter, der passer dem, og rektor ser alle svar i én visning.

Q: Hvordan fungerer bookingsiden til 1:1 rådgiverforberedende opkald før investeringsrådgivningen på family office? Svar: Principal for et enkelt familiekontor opretter en bookingside med ledige pladser, konfigurerer en buffertid mellem hvert opkald og tilføjer brugerdefinerede spørgsmål (f.eks. "Hvilke porteføljepositioner planlægger du at hæve?"). Hver rådgiver modtager et link og vælger selv en tid. Der er ikke brug for e-mails frem og tilbage, og rektors kalender opdateres automatisk via den tilsluttede Google Calendar, Microsoft Outlook eller Apple Calendar-integration.

Spørgsmål: Hvilke videoplatforme bruger rådgiverne? Svar: Doodle kan integreres med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Enfamiliekontorets leder vælger den foretrukne platform, når bookingsiden eller gruppeafstemningen oprettes, og linket til mødet inkluderes automatisk i hver bekræftelse.

Q: Sender Doodle påmindelser, så rådgiverne ikke går glip af investeringsrådgivningsmødet på familiekontoret? Svar: Doodle sender e-mail-påmindelser til deltagere i gruppeafstemninger og inviterede til bookingsiden. SMS- og push-meddelelser er ikke tilgængelige i øjeblikket, men e-mail-påmindelser er tilstrækkelige til de fleste rådgiveres arbejdsgange og kræver ingen handling fra enkeltfamiliekontorets leder efter den første opsætning.

Brug skabelonerne ovenfor til at starte din næste gruppeafstemning på under to minutter, og kombiner den med en bookingside til at indsamle tid til forberedende opkald fra hver rådgiver, før hele udvalget samles. Den leder af et enkelt familiekontor, der kører denne totrinsproces, holder op med at jage kalendere, forhindrer den omlægning, der gør kontoret flovt, og går ind til hvert investeringsrådgivningsmøde på familiekontoret og har allerede talt med alle rådgivere i lokalet.