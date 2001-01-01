Uma reunião de consultoria de investimentos de um family office reúne consultores de investimentos externos, assessores jurídicos e diretores de família para analisar as alocações, ouvir as atualizações dos gerentes e definir a direção do portfólio. Para o diretor de um único family office, orquestrar cinco consultores externos e dois membros da família em um único encontro é uma das tarefas de coordenação mais difíceis de lidar na gestão de patrimônio privado. O Group Poll do Doodle suporta até 1.000 participantes, e a Booking Page permite que cada consultor programe uma chamada de preparação, de modo que o diretor nunca tenha que procurar calendários individuais manualmente.

Por que a programação de consultoria de investimentos de escritórios familiares é interrompida

O diretor de um escritório de família única fica no centro de uma rede de relacionamentos exigentes. Os consultores externos têm suas próprias listas densas de clientes, os membros da família têm viagens e compromissos com a diretoria que competem entre si, e os reagendamentos sinalizam desorganização para os consultores que estão avaliando se devem priorizar o relacionamento.

O modo de falha típico é o seguinte: o assistente do diretor envia uma proposta de data por e-mail, três consultores respondem em um dia, dois ficam em silêncio, um membro da família diz que há conflito com um evento da escola e, de repente, a sala está apenas com metade da capacidade no dia do comitê consultivo de investimentos do escritório da família. Esse tipo de reagendamento é constrangedor e pode prejudicar a credibilidade que o diretor construiu com os melhores consultores.

A dor secundária é a colisão no próprio dia da avaliação. As ligações de preparação com os consultores individuais são demoradas, a reunião do comitê completo começa tarde e o tempo de espera entre as conversas evapora. Sem um espaçamento deliberado, o diretor do escritório de uma única família entra em uma conversa em grupo de alto risco sem ter analisado os materiais do último consultor.

🛠 A abordagem Doodle para consultoria de investimentos em escritórios familiares

A correção tem dois estágios e é mapeada diretamente em dois produtos Doodle.

Etapa 1: Página de reserva para chamadas de preparação de consultor 1:1. Antes de o comitê completo se reunir, o diretor cria uma página de reservas com vagas disponíveis para chamadas preparatórias de 30 ou 45 minutos. Cada consultor externo recebe um link pessoal e reserva um horário que lhe seja conveniente, eliminando totalmente a cadeia de e-mails. A Booking Page do Doodle é compatível com perguntas de admissão personalizadas, de modo que cada consultor pode anotar as posições do portfólio ou os memorandos de negócios que planeja levantar antes da chamada. Os tempos de buffer configurados na Booking Page evitam que as chamadas preparatórias se cruzem, protegendo a agenda do diretor do escritório de uma única família nos dias que antecedem a consultoria completa.

Etapa 2: Enquete em grupo para a reunião completa do comitê consultivo. Quando o diretor tiver concluído todos os preparativos 1:1 e tiver uma visão mais clara da agenda, a Enquete de Grupo do Doodle será enviada a todos os sete participantes (cinco conselheiros e dois membros da família) com duas ou três datas candidatas. Os participantes votam em sua disponibilidade, e o diretor vê o status do RSVP em tempo real, de modo que o quorum é confirmado antes que alguém reserve a viagem. O Group Poll do Doodle acomoda até 1.000 participantes, o que significa que a consultoria de investimentos do escritório familiar pode crescer para incluir co-investidores ou filiais familiares adicionais sem migrar para uma ferramenta diferente.

Ambos os produtos se conectam ao Google Calendar, ao Microsoft Outlook e ao Apple Calendar, e as reuniões podem ser abertas no Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, para que nenhum consultor seja forçado a alterar sua configuração de vídeo preferida.

⚙️ Detalhes operacionais para o diretor do escritório de família única

Fusos horários. Muitos comitês de consultoria de investimentos de escritórios familiares incluem consultores sediados em Nova York, Londres e, possivelmente, um gerente em Cingapura. A detecção automática de fuso horário do Doodle exibe as opções de cada participante em seu horário local, reduzindo o risco de um erro de calendário que faça com que um consultor disque às 3h da manhã.

Lembretes por e-mail. O Doodle envia lembretes por e-mail a todos os participantes da Group Poll e aos convidados da Booking Page. Para um diretor de escritório de uma única família, isso elimina a necessidade de enviar lembretes manuais e mantém a reunião na mente dos consultores ocupados que gerenciam vários mandatos.

Branding (Premium). O diretor de um family office que deseja que a página de reservas e a enquete do grupo tenham o logotipo e a cor principal do escritório pode fazer isso com uma conta Premium. Essa consistência visual sinaliza profissionalismo para consultores externos e reforça que o processo de consultoria de investimentos do family office é gerenciado com o mesmo rigor que o próprio portfólio.

Descrições de reuniões de IA (Premium). O recurso de descrições de reuniões com IA do Doodle gera um resumo estruturado da agenda para o convite de consultoria de investimentos do escritório familiar, para que os participantes cheguem com expectativas claras em vez de um bloco de calendário vazio.

Tempos de buffer. A configuração dos tempos de buffer na Booking Page garante que as chamadas de preparação com consultores individuais terminem de forma limpa antes do início da próxima. No dia da consultoria completa, aplica-se a mesma lógica: o diretor do single-family office pode criar um tempo de transição entre a sessão do comitê e as chamadas bilaterais de acompanhamento.

Modelos prontos para uso de enquetes de grupo para consultoria de investimentos de escritórios familiares

Use qualquer um dos modelos abaixo para lançar uma enquete de grupo para esse cenário com um único clique. O título e a duração são pré-preenchidos pelo link. Copie a descrição de cada cartão e cole-a no campo de descrição na página do Doodle depois que o link for aberto.

Quarterly portfolio review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

Copie esta descrição e cole-a na página do Doodle depois de clicar no link:

Esta sessão aborda o desempenho da alocação no terceiro trimestre, as atualizações dos gerentes e o rebalanceamento proposto em mangas líquidas e ilíquidas. Os consultores devem vir preparados para analisar o resumo mais recente do NAV e sinalizar quaisquer preocupações de concentração. Por favor, confirme sua presença para que o quorum seja garantido antes de organizar a viagem.

New manager due diligence debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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A equipe de investimentos concluiu a diligência inicial em dois possíveis gerentes de crédito privado e macro global. Esta reunião é para que o comitê consultivo ouça as conclusões, faça perguntas e forneça uma recomendação de mandato. Os materiais serão distribuídos com 48 horas de antecedência.

Annual investment policy statement review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll

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O comitê analisará e, quando apropriado, atualizará a declaração de política de investimento que rege as faixas de alocação de ativos, os requisitos de liquidez e as telas ESG. O consultor jurídico apresentará as alterações exigidas pelas emendas ao trust. Confirme sua presença; esta sessão requer a presença de todos os diretores.

Special situation liquidity discussion Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll

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Uma chamada de capital de um compromisso de private equity coincide com uma aquisição imobiliária planejada. Esta sessão avaliará a liquidez de curto prazo em todo o portfólio e modelará dois cenários de retirada. Os consultores devem analisar o cronograma de fluxo de caixa compartilhado no data room antes da chamada.

Alocação estratégica de ativos Redefinição de 5 anos Enquete de grupo pré-preenchida, 30 min Inicie esta pesquisa

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Um check-in focado para alinhar a alocação revisada da meta de longo prazo antes da sessão de planejamento completo no próximo trimestre. O diretor do single-family office apresentará um esboço da estrutura para a contribuição do consultor. Esta é uma sessão de trabalho, não uma reunião de decisão; comentários por escrito são bem-vindos com antecedência.

O que o Doodle oferece de suporte para consultoria de investimentos em escritórios familiares

Capacidade Doodle Notas Enquete de grupo com rastreamento ao vivo de RSVP/quórum 🟩 Até 1.000 participantes; ideal para um comitê consultivo completo Página de reserva com perguntas de admissão personalizadas 🟩 Os consultores anotam os itens da agenda ao reservar sua chamada preparatória Tempos de intervalo entre as reuniões 🟩 Evita que as chamadas preparatórias colidam no dia da revisão Detecção automática de fuso horário 🟩 Exibe os slots no horário local de cada consultor Marca do escritório (logotipo e cor principal) ⚠️ Disponível com Premium Links para páginas de reservas entre empresas 🔜 No roteiro para futuras versões

Perguntas frequentes

P: O diretor de um escritório de família única pode enviar uma enquete de grupo para os consultores que usam sistemas de calendário diferentes? R: Sim. A enquete de grupo do Doodle funciona com o Google Calendar, o Microsoft Outlook e o Apple Calendar. Os participantes também podem responder diretamente do link da enquete sem alternar entre aplicativos de calendário. Cada consultor vota nos horários dos candidatos que lhe convêm e o diretor vê todas as respostas em uma única exibição.

P: Como funciona a página de reservas para chamadas de preparação do consultor 1:1 antes da consultoria de investimento do family office? R: O diretor do escritório de uma família define uma Booking Page com as vagas disponíveis, configura um intervalo de tempo entre cada chamada e acrescenta perguntas personalizadas de admissão (por exemplo, "Quais posições do portfólio você planeja aumentar?"). Cada consultor recebe um link e seleciona uma vaga por conta própria. Não é necessário enviar e-mails e o calendário do diretor é atualizado automaticamente por meio da integração conectada do Google Calendar, Microsoft Outlook ou Apple Calendar.

P: Por meio de quais plataformas de vídeo os consultores se conectam? R: O Doodle se integra ao Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams. O diretor do escritório de uma única família seleciona a plataforma preferida ao configurar a página de reserva ou a enquete de grupo, e o link da reunião é incluído automaticamente em cada confirmação.

P: O Doodle envia lembretes para que os consultores não percam a reunião de consultoria de investimentos do family office? R: O Doodle envia lembretes por e-mail aos participantes da Group Poll e aos convidados da Booking Page. No momento, as notificações por SMS e push não estão disponíveis, mas os lembretes por e-mail são suficientes para a maioria dos fluxos de trabalho do consultor e não exigem nenhuma ação do diretor do escritório de família única após a configuração inicial.

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Use os modelos acima para lançar sua próxima enquete de grupo em menos de dois minutos e combine-a com uma página de reserva para coletar as vagas de pré-chamada de cada consultor antes que o comitê completo se reúna. O diretor de um único family office que executa esse processo de dois estágios deixa de perseguir calendários, evita o reagendamento que envergonha o escritório e entra em todas as reuniões de consultoria de investimentos do family office já tendo conversado com todos os consultores da sala. Experimente-o gratuitamente hoje mesmo.