Jak zorganizować spotkanie rady doradczej klientów: przewodnik dla kierownika ds. produktu

Rada doradcza klientów (CAB) to zorganizowana grupa kadry kierowniczej z ramienia klientów, która spotyka się co kwartał, aby przekazać firmie B2B SaaS strategiczne opinie na temat produktów. Zebranie tej grupy w jednym wirtualnym pomieszczeniu jest niezwykle trudne: każdy menedżer ma szefa sztabu lub asystenta wykonawczego, który odpowiada w innym terminie, co powoduje kolizje w rezerwacjach terminów i przedłuża proces ustalania harmonogramu o całe tygodnie. Funkcja Group Poll w Doodle obsługuje do 1000 uczestników, co oznacza, że nawet największa lista członków CAB zmieści się w ramach jednej rundy ustalania terminów.

🎯 Dlaczego planowanie spotkań rady doradczej klientów kończy się niepowodzeniem

Dla kierownika ds. produktu w sektorze B2B SaaS rada doradcza klientów to jedno z najbardziej znaczących spotkań w kalendarzu. Wkład w plan rozwoju produktu, szczere sygnały dotyczące utraty klientów, relacje referencyjne – wszystko to zależy od tego, czy uda się faktycznie zorganizować to spotkanie. Jednak właśnie na etapie ustalania terminu często dochodzi do niepowodzeń.

Głównym problemem jest asymetria. Masz 12 kierowników ds. obsługi klienta, z których każdy ma innego asystenta, inny system kalendarza i inne tempo udzielania odpowiedzi. Jeden asystent wykonawczy odpowiada w ciągu godziny. Inny „wstępnie” rezerwuje termin na dwa tygodnie, zanim go potwierdzi. Trzeci odpowiada tylko po to, by poinformować, że jego przełożony nie jest obecnie dostępny w proponowanych przez ciebie terminach, które były już wynikiem poprzedniej rundy negocjacji. Zanim uda ci się uzyskać potwierdzony termin, wysłałeś już ponad 30 e-maili i straciłeś trzy tygodnie czasu na przygotowania.

Szef działu produktu w firmie B2B oferującej oprogramowanie SaaS, który organizuje kwartalne posiedzenia rady doradczej klientów, nie może sobie pozwolić na taki cykl cztery razy w roku. Ciągłe przesyłanie spraw między asystentami jest nie tylko irytujące; skraca ono czas na przygotowania, zmniejsza szansę na pełną frekwencję i daje członkom rady doradczej sygnał, że logistyka jest na tyle uciążliwa, że aż budzi obawy.

🛠 Jak Group Poll ogranicza wymianę wiadomości z asystentem do jednej rundy

Funkcja „Group Poll” w serwisie Doodle została stworzona właśnie z myślą o takiej sytuacji. Jako kierownik ds. produktu w firmie B2B oferującej oprogramowanie SaaS, organizujący posiedzenie rady doradczej klientów, tworzysz ankietę zawierającą od czterech do sześciu proponowanych terminów w ciągu dwóch lub trzech tygodni, a następnie udostępniasz jeden link wszystkim 12 uczestnikom. Każdy asystent wykonawczy lub członek kadry kierowniczej głosuje na dogodne terminy, a Ty na bieżąco śledzisz potwierdzenia udziału i kworum w czasie rzeczywistym, w miarę napływania odpowiedzi.

Funkcja „Znajdź termin” odczytuje dane z podłączonego kalendarza (Kalendarz Google, Microsoft Outlook lub Kalendarz Apple) i wyświetla dostępne terminy, które są już wolne w Twoim kalendarzu, dzięki czemu nie proponujesz terminów kolidujących z Twoim harmonogramem, zanim jeszcze zaczniesz. Po wybraniu najlepszej opcji Doodle automatycznie wysyła zaproszenia do kalendarza oraz przypomnienia e-mailowe, dzięki czemu nikt nie zapomni o zbliżającym się spotkaniu.

Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, co pozwala zrealizować nawet najbardziej ambitne plany rozbudowy rady doradczej klientów. System przypomnień e-mailowych sprawia, że doradcy wykonawczy, którzy nie zagłosowali w ciągu pierwszych 48 godzin, otrzymują przypomnienie, bez konieczności ręcznego kontaktowania się z nimi. Ta pojedyncza pętla przypomnień zastępuje wieloetapową wymianę wiadomości e-mail, która zazwyczaj charakteryzuje proces planowania spotkań rady doradczej klientów (CAB) dla kierownika ds. produktu w sektorze B2B SaaS.

Funkcja wideokonferencji jest wbudowana. Po zakończeniu sesji rady doradczej klientów możesz dołączyć link do Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams bezpośrednio w ankiecie, dzięki czemu szczegóły spotkania pojawią się w każdym zaproszeniu kalendarzowym bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

⚙️ Szczegóły dotyczące stanowiska kierownika ds. produktu w obszarze B2B SaaS

Organizowanie posiedzeń rady doradczej klientów co kwartał oznacza, że spotkanie to planuje się cztery razy w roku, każdego roku. Kilka decyzji operacyjnych sprawia, że proces ten można powtarzać.

Ustal przedział czasowy, a nie konkretną datę. Proponuję wyznaczyć terminy w ciągu trzech tygodni zamiast dwóch. Członkowie CAB to kadra kierownicza wyższego szczebla z napiętym harmonogramem podróży; dłuższy okres zwiększa prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden termin będzie odpowiadał wszystkim bez konieczności przeprowadzania drugiej rundy głosowania.

Należy stosować czasy buforowe. Zarówno Booking Page Doodle, jak i Group Poll obsługują czas buforowy między spotkaniami. W przypadku posiedzenia rady doradczej klientów 15-minutowy czas buforowy przed rozmową daje Ci czas na poinformowanie zespołu kierowników projektów oraz przetestowanie połączenia wideo w Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams, zanim dołączy pierwszy członek kierownictwa.

Wykorzystaj opisy spotkań oparte na sztucznej inteligencji (wersja Premium). Funkcja generowania opisu spotkania przez sztuczną inteligencję w aplikacji Doodle, dostępna w ramach konta Premium, tworzy uporządkowane streszczenie porządku obrad, które można dołączyć do zaproszenia do głosowania. W przypadku rady doradczej klientów oznacza to, że doradcy wykonawczy od razu widzą cel sesji i mogą poinformować o nim swoich przełożonych przed głosowaniem, co zazwyczaj skraca czas odpowiedzi.

Zaplanuj wydarzenia cykliczne. Jeśli rada doradcza klientów spotyka się co kwartał w stałych odstępach czasu, funkcja automatycznie powtarzających się wydarzeń w serwisie Doodle pozwala ustawić ten schemat tylko raz, zamiast co kwartał tworzyć ankietę od nowa. Dla kierownika ds. produktów w firmie B2B oferującej oprogramowanie SaaS, zarządzającego wieloma liniami produktowymi, oszczędność czasu szybko się kumuluje.

Strefy czasowe są obsługiwane automatycznie. Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w aplikacji Doodle sprawia, że członek rady doradczej klientów (CAB) z Londynu i członek z San Francisco widzą proponowane terminy spotkań w swoim lokalnym czasie, bez konieczności ręcznego przeliczania. Ma to znaczenie dla szefa działu produktu w firmie oferującej oprogramowanie SaaS dla klientów biznesowych (B2B), której rada doradcza klientów obejmuje różne regiony geograficzne.

Gotowe do użycia szablony Group Poll dla rady doradczej klientów

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Q3 product roadmap review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for Q3 product roadmap validation & design review; help us lock our sprint plan.

CAB onboarding and charter kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's kick off our CAB onboarding, charter, and feedback process. Please select a time!.

Competitive landscape and positioning check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's pressure-test our positioning against competitors; vote for your preferred time.

Annual CAB strategy and priorities summit Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align on annual product strategy and priorities; please vote for your availability.

Post-launch CAB debrief Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Share your initial reactions to the new release so we can refine our next steps.

✅ Jakie funkcje oferuje Doodle dla rady doradczej klientów

Możliwości Doodle Uwagi Group Poll z monitorowaniem potwierdzeń udziału na żywo 🟩 Obsługuje do 1 000 uczestników; dostosowuje się do dowolnej wielkości listy członków CAB Integracja z kalendarzami (Google, Outlook, Apple) 🟩 Zanim zaproponujesz terminy, sprawdź, czy w kalendarzu „Find time” są wolne terminy Przypomnienia e-mailowe dla osób, które nie udzieliły odpowiedzi 🟩 Wyłącznie e-mail; bez SMS-ów ani powiadomień push Załącznik z linkiem do wideokonferencji (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Obsługiwane są wszystkie cztery platformy; link pojawia się w każdym zaproszeniu kalendarzowym Automatyczne wykrywanie strefy czasowej 🟩 Każdy uczestnik automatycznie widzi godziny w swoim lokalnym czasie Opisy spotkań dotyczących sztucznej inteligencji ⚠️ Dostępne w pakiecie Premium; przydatne do przekazania informacji asystentom wykonawczym przed głosowaniem Indywidualna identyfikacja wizualna (logo i kolor dominujący) ⚠️ Dostępne w wersji Premium; w planach jest wprowadzenie w pełni niestandardowych adresów URL Group Polls organized together 🔜 W planach; obecnie jeden organizator na każdą ankietę SMS-y lub powiadomienia push ❌ Niedostępne; wyłącznie przypomnienia e-mailowe

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Ilu członków rady doradczej klientów mogę uwzględnić w jednej Group Poll? O: Group Poll w serwisie Doodle obsługuje do 1 000 uczestników, więc nawet duża rada doradcza klientów, składająca się z wielu grup, zmieści się w ramach jednej ankiety. Szef działu produktów w firmie B2B oferującej oprogramowanie SaaS, który prowadzi oddzielne sesje z radą doradczą klientów w podziale na segmenty lub regiony, może uwzględnić je wszystkie w ramach jednej rundy planowania.

Pytanie: Czy wszyscy członkowie mojej rady doradczej klientów muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby móc głosować? O: Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby zagłosować w Group Poll. Organizator (kierownik ds. produktu w firmie B2B SaaS) musi posiadać konto w serwisie Doodle, aby utworzyć Group Poll i nią zarządzać, ale asystenci wykonawczy oraz członkowie zarządu zasiadający w radzie doradczej klientów mogą głosować bezpośrednio poprzez link bez konieczności rejestracji.

Pytanie: Czy mogę dołączyć link do wideokonferencji do ankiety dla rady doradczej klientów? O: Tak. Po wybraniu zwycięskiego terminu można do ankiety dołączyć link do Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams. Link ten jest automatycznie dołączany do każdego zaproszenia kalendarzowego wysyłanego do członków rady doradczej klientów, więc nie trzeba wykonywać osobnego kroku w celu przekazania informacji dotyczących połączenia.

Pytanie: Co się stanie, jeśli członek rady doradczej klientów nie odpowie, zanim będę musiał potwierdzić termin? O: Doodle wysyła automatyczne przypomnienia e-mailowe do uczestników, którzy jeszcze nie zagłosowali. Dla kierownika ds. produktu w firmie B2B oferującej oprogramowanie SaaS, zarządzającego kwartalnym posiedzeniem rady doradczej klientów, oznacza to, że nie musi on ręcznie kontaktować się z osobami, które nie odpowiedziały; przypomnienie jest wysyłane w jego imieniu, a narzędzie do śledzenia kworum na żywo pokazuje dokładnie, kto zagłosował, a kto nie.

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Skorzystaj z powyższych szablonów, aby w mniej niż pięć minut uruchomić kolejną Group Poll dla swojej rady doradczej klientów. Wybierz scenariusz pasujący do Twojej następnej sesji, kliknij link, wybierz terminy spotkań z kandydatami i wyślij Group Poll do członków swojej rady doradczej klientów. Koniec z niekończącą się wymianą wiadomości z asystentami, koniec z kolidującymi terminami, koniec z ograniczonym czasem na przygotowania. Wypróbuj to za darmo już dziś.