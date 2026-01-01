Um conselho consultivo de clientes (CAB) é um grupo estruturado de executivos de clientes que se reúne trimestralmente para fornecer feedback estratégico sobre produtos a uma empresa de SaaS B2B. Reunir esse grupo em uma única sala virtual é notoriamente difícil: cada executivo tem um chefe de gabinete ou assistente executivo que responde em prazos diferentes, criando conflitos de agendamento que prolongam o processo por semanas. A Enquete em Grupo do Doodle suporta até 1.000 participantes, o que significa que mesmo a maior lista de membros do CAB cabe em uma única rodada de agendamento.

🎯 Por que o agendamento do conselho consultivo de clientes dá errado

Para um chefe de produto de SaaS B2B, o conselho consultivo de clientes é uma das reuniões de maior impacto no calendário. As contribuições para o roteiro do produto, os sinais sinceros de rotatividade, os relacionamentos de referência — tudo isso depende de realmente conseguir que a sessão aconteça. No entanto, é justamente no processo de agendamento que as coisas dão errado.

O problema principal é a assimetria. Você tem 12 executivos de atendimento ao cliente, cada um com um assistente diferente, um sistema de agenda diferente e um ritmo de resposta diferente. Um assistente executivo responde em menos de uma hora. Outro reserva um horário “provisoriamente” por duas semanas antes de confirmar. Um terceiro responde apenas para informar que seu executivo não está disponível nas datas que você propôs, que já eram resultado de uma rodada anterior de negociação. Quando você finalmente consegue uma data confirmada, já enviou mais de 30 e-mails e perdeu três semanas de antecipação.

Um chefe de produto de uma empresa de SaaS B2B que coordena um conselho consultivo de clientes trimestral não pode se dar ao luxo de repetir esse ciclo quatro vezes por ano. Essa troca de mensagens com o assistente não é apenas irritante; ela reduz o tempo disponível para a preparação, diminui a chance de participação total e passa a impressão aos membros do seu CAB de que a logística é tão complicada a ponto de ser algo a se temer.

🛠 Como uma enquete em grupo reduz a troca de mensagens com o assistente a apenas uma rodada

A Enquete em Grupo do Doodle foi criada especificamente para esse cenário. Como chefe de produto de uma empresa de SaaS B2B responsável pela organização do conselho consultivo de clientes, você cria uma enquete com quatro a seis horários disponíveis ao longo de duas ou três semanas e, em seguida, compartilha um único link com todos os 12 participantes. Cada assistente executivo ou executivo vota nos horários que lhe convêm, e você acompanha ao vivo as confirmações de presença e o quórum em tempo real, à medida que as respostas vão chegando.

O recurso “Encontrar horário” consulta o seu calendário conectado (Google Agenda, Microsoft Outlook ou Calendário da Apple) e apresenta horários disponíveis que já estejam livres na sua agenda, para que você não sugira horários que entrem em conflito com a sua própria agenda antes mesmo de começar. Assim que você escolher uma opção, o Doodle envia convites para o calendário e lembretes por e-mail automaticamente, para que ninguém se esqueça de que a sessão está chegando.

A Enquete em Grupo do Doodle suporta até 1.000 participantes, o que atende até mesmo aos planos mais ambiciosos de expansão do conselho consultivo de clientes. O sistema de lembretes por e-mail garante que os EAs que não votaram nas primeiras 48 horas recebam um lembrete sem que você precise entrar em contato com eles manualmente. Esse único ciclo de acompanhamento substitui a cadeia de e-mails com várias ramificações que normalmente define o agendamento do CAB para um chefe de produto de SaaS B2B.

A videoconferência já vem integrada. Ao finalizar a sessão do conselho consultivo de clientes, você pode anexar um link do Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams diretamente na enquete, para que os detalhes da reunião sejam incluídos em todos os convites de calendário sem a necessidade de uma etapa adicional.

⚙️ Detalhes operacionais para o chefe de produto de SaaS B2B

Realizar reuniões trimestrais com o conselho consultivo de clientes significa agendar essa reunião quatro vezes por ano, todos os anos. Algumas decisões operacionais tornam o processo repetível.

Defina um intervalo de datas, e não uma data específica. Proponha horários distribuídos ao longo de três semanas, em vez de duas. Os membros do CAB são executivos de alto escalão com agendas de viagens lotadas; um intervalo de tempo mais amplo aumenta a probabilidade de que pelo menos um horário seja conveniente para todos, sem a necessidade de uma segunda rodada de votação.

Utilize intervalos de segurança. Tanto a Página de Agendamento do Doodle quanto a Enquete em Grupo oferecem suporte a intervalos de segurança entre as reuniões. Para uma sessão do conselho consultivo de clientes, um intervalo de segurança de 15 minutos antes da chamada permite que você tenha tempo para orientar sua equipe de gerenciamento de projetos e testar o link de vídeo no Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams antes que o primeiro executivo entre na reunião.

Aproveite as descrições de reuniões geradas por IA (Premium). O recurso de descrição de reuniões com IA do Doodle, disponível na conta Premium, gera um resumo estruturado da pauta que você pode incluir no convite para a votação. No caso de um conselho consultivo de clientes, isso significa que os assessores executivos percebem imediatamente o objetivo da sessão e podem informar seus executivos antes da votação, o que tende a acelerar os tempos de resposta.

Planeje eventos recorrentes automáticos. Se o seu conselho consultivo de clientes se reúne trimestralmente em intervalos fixos, o recurso de eventos recorrentes automáticos do Doodle permite que você defina o padrão uma única vez, em vez de ter que recriar a enquete do zero a cada trimestre. Para um chefe de produto de SaaS B2B que gerencia várias linhas de produtos, essa economia de tempo se acumula rapidamente.

Os fusos horários são tratados automaticamente. A detecção automática de fuso horário do Doodle significa que um membro do CAB em Londres e outro em São Francisco veem os horários disponíveis na respectiva hora local, sem a necessidade de conversão manual. Isso é importante para um chefe de produto de SaaS B2B cujo conselho consultivo de clientes abrange várias regiões geográficas.

Modelos de enquetes em grupo prontos para uso para o conselho consultivo de clientes

Use qualquer um dos modelos abaixo para iniciar uma enquete em grupo para este cenário com um único clique. O título e a duração já vêm preenchidos no link. Copie a descrição de cada cartão e cole-a no campo de descrição da página do Doodle assim que o link for aberto.

Revisão do roteiro de produtos do terceiro trimestre (90 min): Inicie esta enquete

Integração do CAB e início do trabalho (60 min): Inicie esta enquete

Análise do cenário competitivo e do posicionamento (60 min): Inicie esta enquete

Cúpula anual sobre a estratégia e as prioridades do CAB (90 min): Inicie esta enquete

Reunião de avaliação do CAB após o lançamento (30 min): Inicie esta enquete

✅ O que o Doodle oferece para o conselho consultivo de clientes

Capacidade Rabisco Notas Enquete em grupo com acompanhamento em tempo real das confirmações de presença 🟩 Suporta até 1.000 participantes; é compatível com listas de membros do CAB de qualquer tamanho Integração com calendários (Google, Outlook, Apple) 🟩 O Find Time consulta sua agenda antes de sugerir horários Lembretes por e-mail para quem não respondeu 🟩 Apenas por e-mail; sem SMS nem notificações push Link de vídeo em anexo (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Compatível com todas as quatro plataformas; o link aparece em todos os convites de calendário Detecção automática do fuso horário 🟩 Cada participante visualiza automaticamente os horários disponíveis de acordo com seu horário local Descrições das reuniões sobre IA ⚠️ Disponível na versão Premium; útil para orientar os EAs antes de votarem Identidade visual personalizada (logotipo e cor principal) ⚠️ Disponível na versão Premium; URLs totalmente personalizadas estão no plano de desenvolvimento Enquetes em grupo coorganizadas 🔜 No plano de trabalho; atualmente, um organizador por enquete SMS ou notificações push ❌ Indisponível; apenas lembretes por e-mail

❓ Perguntas frequentes

P: Quantos membros do conselho consultivo de clientes posso incluir em uma única enquete em grupo? R: A Enquete em Grupo do Doodle suporta até 1.000 participantes; portanto, mesmo um grande conselho consultivo de clientes com vários grupos cabe em uma única enquete. Um chefe de produto de SaaS B2B que conduz discussões separadas com o conselho consultivo de clientes por segmento ou região pode incluir todas elas em uma única rodada de agendamento.

P: Todos os membros do meu conselho consultivo de clientes precisam ter uma conta no Doodle para votar? R: Os participantes não precisam de uma conta no Doodle para votar em uma enquete de grupo. O organizador (o chefe de produto da empresa de SaaS B2B) precisa de uma conta no Doodle para criar e gerenciar a enquete, mas os assistentes executivos e os executivos do conselho consultivo do cliente podem votar diretamente pelo link, sem precisar se cadastrar.

P: Posso anexar um link de videoconferência à enquete do conselho consultivo de clientes? R: Sim. Ao definir o horário vencedor, você pode incluir um link do Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams na enquete. Esse link é incluído automaticamente em todos os convites de calendário enviados aos membros do conselho consultivo de clientes; portanto, não é necessário realizar nenhuma etapa adicional para distribuir os detalhes de acesso.

P: O que acontece se um membro do conselho consultivo de clientes não responder antes de eu precisar confirmar a data? R: O Doodle envia lembretes automáticos por e-mail aos participantes que ainda não votaram. Para um chefe de produto de uma empresa de SaaS B2B que gerencia um conselho consultivo trimestral de clientes, isso significa que você não precisa entrar em contato manualmente com quem não respondeu; o lembrete é enviado em seu nome e o monitor de quórum em tempo real mostra exatamente quem votou e quem ainda não votou.

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Use os modelos acima para lançar sua próxima enquete em grupo do Conselho Consultivo de Clientes em menos de cinco minutos. Escolha o cenário que melhor se adapta à sua próxima sessão, clique no link, selecione os horários disponíveis e envie para a lista de membros do seu Conselho Consultivo de Clientes. Chega de ficar mandando e recebendo mensagens com os assistentes, chega de agendamentos conflitantes, chega de prazos de preparação apertados. Experimente gratuitamente hoje mesmo.