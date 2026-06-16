Un comité consultatif de clients (CAB) est un groupe structuré de dirigeants clients qui se réunit chaque trimestre pour fournir des retours stratégiques sur les produits à une entreprise SaaS B2B. Réunir ce groupe dans une même salle virtuelle est particulièrement difficile : chaque dirigeant dispose d’un chef de cabinet ou d’un assistant de direction dont les délais de réponse varient, ce qui entraîne des conflits d’horaires et prolonge la recherche d’une date pendant des semaines. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants, ce qui signifie que même le CAB le plus important peut être réuni en une seule session de planification.

🎯 Pourquoi la planification des réunions du comité consultatif des clients échoue

Pour un chef de produit SaaS B2B, le comité consultatif des clients est l’une des réunions les plus importantes de l’année. Les contributions à la feuille de route du produit, les signaux francs concernant le taux de désabonnement, les relations de référence… tout cela dépend de la tenue effective de cette réunion. Or, c’est justement au niveau de la planification que les choses se compliquent.

Le problème principal réside dans l’asymétrie. Vous avez affaire à 12 responsables chez vos clients, chacun disposant d’un assistant différent, d’un système d’agenda différent et d’un rythme de réponse différent. Un assistant exécutif répond dans l’heure. Un autre réserve un créneau « à titre provisoire » pendant deux semaines avant de confirmer. Un troisième répond uniquement pour vous indiquer que son responsable n’est désormais plus disponible aux dates que vous aviez proposées, lesquelles étaient pourtant déjà le fruit d’une précédente série de négociations. Au moment où vous obtenez enfin une date confirmée, vous avez envoyé plus de 30 e-mails et perdu trois semaines de délai.

Un responsable produit d’une entreprise SaaS B2B qui organise chaque trimestre une réunion du comité consultatif des clients ne peut pas se permettre de répéter ce cycle quatre fois par an. Ces allers-retours incessants avec l’assistant ne sont pas seulement agaçants ; ils réduisent le délai de préparation, diminuent les chances d’une participation à 100 % et donnent l’impression aux membres de votre comité consultatif que la logistique est suffisamment fastidieuse pour qu’ils redoutent ces réunions.

🛠 Comment un sondage de groupe permet de réduire les allers-retours avec l'assistant à un seul tour

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle est spécialement conçue pour ce type de situation. En tant que responsable produit d’une solution SaaS B2B chargé d’organiser le comité consultatif des clients, vous créez un sondage proposant quatre à six créneaux horaires possibles sur une période de deux ou trois semaines, puis vous partagez un lien unique avec les 12 participants. Chaque assistant de direction ou cadre vote pour les créneaux qui lui conviennent, et vous suivez en direct l’évolution des confirmations de présence et du quorum à mesure que les réponses affluent.

La fonctionnalité « Trouver un créneau » analyse votre agenda connecté (Google Agenda, Microsoft Outlook ou Apple Agenda) et vous propose des créneaux déjà disponibles dans votre agenda. Ainsi, vous ne proposez pas d’horaires qui entreraient en conflit avec votre propre emploi du temps avant même de commencer. Une fois que vous avez choisi une date, Doodle envoie automatiquement des invitations via l’agenda et des rappels par e-mail, pour que personne n’oublie la date de la réunion.

Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu’à 1 000 participants, ce qui permet de répondre même aux projets d’expansion les plus ambitieux d’un comité consultatif de clients. Grâce au système de rappel par e-mail, les EA qui n’ont pas voté dans les 48 premières heures reçoivent un petit coup de pouce sans que vous ayez à les relancer manuellement. Ce cycle de suivi unique remplace la chaîne d’e-mails à plusieurs fils qui caractérise habituellement la planification des réunions du CAB pour un responsable produit dans le secteur du SaaS B2B.

La visioconférence est intégrée. Une fois la session du comité consultatif clients finalisée, vous pouvez joindre un lien Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams directement dans le sondage, afin que les détails de la réunion apparaissent dans chaque invitation de calendrier sans étape supplémentaire.

⚙️ Détails opérationnels concernant le poste de responsable produit SaaS B2B

Organiser un comité consultatif clients tous les trimestres signifie que vous programmez cette réunion quatre fois par an, chaque année. Quelques choix opérationnels permettent de rendre ce processus reproductible.

Définissez une plage horaire, et non une date précise. Proposez des créneaux horaires répartis sur trois semaines plutôt que sur deux. Les membres du CAB sont des cadres supérieurs dont l'agenda de déplacements est très chargé ; une période plus longue augmente les chances qu'au moins un créneau convienne à tout le monde sans qu'il soit nécessaire de procéder à un deuxième tour de vote.

Prévoyez des marges de temps. La page de réservation et le sondage de groupe de Doodle prennent tous deux en charge les marges de temps entre les réunions. Pour une session du comité consultatif clients, une marge de 15 minutes avant la réunion vous laisse le temps de briefer votre équipe de gestion de projet et de tester le lien vidéo sur Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams avant l'arrivée du premier dirigeant.

Tirez parti des descriptions de réunions générées par l'IA (Premium). La fonctionnalité de description des réunions par IA de Doodle, disponible avec un compte Premium, génère un résumé structuré de l'ordre du jour que vous pouvez inclure dans l'invitation au sondage. Dans le cas d'un comité consultatif de clients, cela signifie que les assistants de direction comprennent immédiatement l'objectif de la session et peuvent en informer leur dirigeant avant le vote, ce qui a tendance à accélérer les délais de réponse.

Prévoir des événements récurrents automatiques. Si votre comité consultatif de clients se réunit à une fréquence trimestrielle fixe, la fonctionnalité d'événements récurrents automatiques de Doodle vous permet de définir le calendrier une seule fois, plutôt que de devoir recréer le sondage à partir de zéro chaque trimestre. Pour un responsable produit B2B SaaS gérant plusieurs gammes de produits, ce gain de temps s'accumule rapidement.

Les fuseaux horaires sont gérés automatiquement. Grâce à la détection automatique du fuseau horaire de Doodle, un membre du CAB à Londres et un autre à San Francisco voient tous deux les créneaux horaires proposés dans leur heure locale, sans avoir à effectuer de conversion manuelle. C'est un aspect important pour un responsable produit d'une entreprise SaaS B2B dont le comité consultatif des clients couvre plusieurs zones géographiques.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour les comités consultatifs de clients

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont déjà renseignés dans le lien. Copiez la description de chaque fiche et collez-la dans le champ de description de la page Doodle une fois le lien ouvert.

Bilan de la feuille de route des produits du 3e trimestre (90 min) : Lancer ce sondage

Séance d'intégration du CAB et lancement de la charte (60 min) : Lancer ce sondage

Analyse du paysage concurrentiel et du positionnement (60 min) : Lancer ce sondage

Sommet annuel sur la stratégie et les priorités du CAB (90 min) : Lancer ce sondage

Bilan CAB après le lancement (30 min) : Lancer ce sondage

✅ Ce que Doodle propose aux comités consultatifs clients

Capacité Gribouillage Remarques Sondage de groupe avec suivi en temps réel des réponses 🟩 Prend en charge jusqu'à 1 000 participants ; s'adapte à toutes les tailles d'effectif CAB Intégration avec les agendas (Google, Outlook, Apple) 🟩 Find Time consulte votre agenda avant de vous proposer des créneaux horaires Rappels par e-mail pour les personnes n'ayant pas répondu 🟩 Uniquement par e-mail ; pas de SMS ni de notifications push Lien vers la visioconférence (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Les quatre plateformes sont prises en charge ; le lien figure dans chaque invitation de calendrier Détection automatique du fuseau horaire 🟩 Chaque participant voit automatiquement s'afficher les créneaux horaires correspondant à son heure locale Descriptions des réunions sur l'IA ⚠️ Disponible avec la formule Premium ; utile pour informer les conseillers exécutifs avant qu'ils ne votent Identité visuelle personnalisée (logo et couleur principale) ⚠️ Disponible avec la version Premium ; les URL entièrement personnalisées sont prévues dans la feuille de route Sondages de groupe organisés conjointement 🔜 En cours de développement ; actuellement, un organisateur par sondage SMS ou notifications push ❌ Non disponible ; rappels par e-mail uniquement

❓ Foire aux questions

Q : Combien de membres du comité consultatif clients puis-je inclure dans un même sondage de groupe ? R : Le sondage de groupe de Doodle peut accueillir jusqu’à 1 000 participants ; ainsi, même un comité consultatif de clients de grande envergure, composé de plusieurs cohortes, peut être regroupé au sein d’un seul sondage. Un responsable produit d’une entreprise SaaS B2B qui gère plusieurs comités consultatifs de clients (CAB) par segment ou par région peut les inclure tous dans un seul cycle de planification.

Q : Les membres de mon comité consultatif clients doivent-ils tous disposer d'un compte Doodle pour voter ? R : Les participants n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter dans un sondage de groupe. L'organisateur (le responsable produit de la solution SaaS B2B) doit disposer d'un compte Doodle pour créer et gérer le sondage, mais les assistants de direction et les dirigeants membres du comité consultatif des clients peuvent voter directement à partir du lien sans avoir à s'inscrire.

Q : Puis-je joindre un lien vers une visioconférence au sondage destiné au comité consultatif des clients ? R : Oui. Une fois que vous avez sélectionné le créneau retenu, vous pouvez ajouter un lien Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams directement dans le sondage. Ce lien est automatiquement inclus dans chaque invitation de calendrier envoyée aux membres du comité consultatif des clients ; il n’est donc pas nécessaire de procéder à une étape supplémentaire pour leur communiquer les informations de connexion.

Q : Que se passe-t-il si un membre du comité consultatif des clients ne répond pas avant que je doive confirmer la date ? R : Doodle envoie automatiquement des rappels par e-mail aux participants qui n'ont pas encore voté. Pour un chef de produit d'une entreprise SaaS B2B chargé de gérer un comité consultatif trimestriel de clients, cela signifie que vous n'avez pas à relancer manuellement les personnes qui n'ont pas répondu ; le rappel est envoyé en votre nom et le compteur de quorum en temps réel vous indique précisément qui a voté et qui ne l'a pas encore fait.

👉 Prêt à simplifier votre comité consultatif clients ?

Utilisez les modèles ci-dessus pour lancer votre prochain sondage de groupe auprès de votre comité consultatif de clients en moins de cinq minutes. Choisissez le scénario qui correspond à votre prochaine session, cliquez sur le lien, sélectionnez les créneaux horaires disponibles et envoyez-le aux membres de votre comité. Finis les allers-retours avec votre assistant, finis les conflits d'horaires, finis les délais de préparation trop courts. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.