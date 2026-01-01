Un comitato consultivo dei clienti (CAB) è un gruppo strutturato composto da dirigenti dei clienti che si riunisce trimestralmente per fornire un feedback strategico sui prodotti a un’azienda SaaS B2B. Riunire quel gruppo in un'unica sala virtuale è notoriamente difficile: ogni dirigente ha un capo di gabinetto o un assistente esecutivo che risponde con tempistiche diverse, creando conflitti di prenotazione in calendario che allungano la pianificazione per settimane. Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, il che significa che anche l'elenco dei membri del CAB più ampio può essere gestito in un unico ciclo di pianificazione.

🎯 Perché la pianificazione delle riunioni del comitato consultivo dei clienti va a monte

Per un responsabile di prodotto nel settore SaaS B2B, il comitato consultivo dei clienti è uno degli incontri più importanti dell’agenda. I contributi alla roadmap del prodotto, i segnali chiari di abbandono, i rapporti con i clienti di riferimento: tutto dipende dal fatto che la sessione si svolga effettivamente. Eppure è proprio nel processo di pianificazione che le cose vanno a rotoli.

Il problema principale è l’asimmetria. Ci sono 12 dirigenti dei clienti, ognuno con un assistente diverso, un sistema di calendario diverso e una cadenza di risposta diversa. Un assistente esecutivo risponde entro un’ora. Un altro tiene "in via provvisoria" una fascia oraria per due settimane prima di confermare. Un terzo risponde solo per comunicare che il proprio dirigente non è ora disponibile nelle date da te proposte, che erano già il risultato di una precedente trattativa. Quando finalmente ottieni una data confermata, hai già inviato più di 30 e-mail e perso tre settimane di tempo.

Un responsabile di prodotto di una soluzione SaaS B2B che gestisce un comitato consultivo dei clienti (CAB) trimestrale non può permettersi di ripetere quel ciclo quattro volte all’anno. Il continuo scambio di messaggi con l’assistente non è solo fastidioso, ma riduce anche il tempo a disposizione per la preparazione, diminuisce le possibilità di una partecipazione al completo e trasmette ai membri del CAB l’impressione che l’organizzazione logistica sia talmente complessa da diventare un vero e proprio incubo.

🛠 Come un sondaggio di gruppo riduce il "ping-pong" tra assistenti a un solo giro

Il sondaggio di gruppo di Doodle è stato progettato appositamente per questo scenario. In qualità di responsabile di prodotto di una soluzione SaaS B2B incaricato di organizzare il comitato consultivo dei clienti, puoi creare un sondaggio con da quattro a sei fasce orarie tra cui scegliere nell’arco di due o tre settimane, per poi condividere un unico link con tutti i 12 partecipanti. Ogni assistente esecutivo o dirigente vota le fasce orarie che preferisce e, man mano che arrivano le risposte, puoi vedere in tempo reale l’aggiornamento delle conferme di partecipazione e del quorum.

La funzione "Trova un orario" legge il calendario collegato (Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar) e propone le fasce orarie già disponibili nella tua agenda, così non rischi di proporre orari in conflitto con i tuoi impegni prima ancora di iniziare. Una volta scelta l’opzione vincente, Doodle invia automaticamente gli inviti tramite calendario e i promemoria via e-mail, in modo che nessuno si dimentichi dell’appuntamento.

Il sondaggio di gruppo di Doodle può gestire fino a 1.000 partecipanti, soddisfacendo così anche i piani di espansione più ambiziosi dei comitati consultivi dei clienti. Grazie al sistema di promemoria via e-mail, gli EA che non hanno votato nelle prime 48 ore ricevono un sollecito senza che tu debba ricontattarli manualmente. Questo unico ciclo di follow-up sostituisce la catena di e-mail a più filoni che normalmente caratterizza la pianificazione del CAB per un responsabile di prodotto nel settore SaaS B2B.

La videoconferenza è integrata. Una volta definita la sessione del comitato consultivo dei clienti, è possibile allegare un link a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams direttamente all’interno del sondaggio, in modo che i dettagli della riunione vengano inseriti in ogni invito del calendario senza bisogno di ulteriori passaggi.

⚙️ Dettagli operativi per il responsabile di prodotto di una soluzione SaaS B2B

Organizzare una riunione trimestrale del comitato consultivo dei clienti significa fissare questo incontro quattro volte all’anno, ogni anno. Alcune scelte operative rendono il processo ripetibile.

Imposta un intervallo di tempo, non una data precisa. Proponete delle fasce orarie distribuite su tre settimane anziché su due. I membri del CAB sono dirigenti di alto livello con agende di viaggio molto fitte; un arco di tempo più ampio aumenta la probabilità che almeno una fascia oraria vada bene a tutti senza dover ricorrere a un secondo giro di votazioni.

Utilizzare i tempi di buffer. Sia la pagina di prenotazione di Doodle che il sondaggio di gruppo consentono di impostare dei tempi di margine tra una riunione e l'altra. Per una sessione del comitato consultivo dei clienti, un margine di 15 minuti prima della chiamata ti dà il tempo di informare il tuo team di project manager e di testare il collegamento video su Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams prima che il primo dirigente si colleghi.

Sfrutta le descrizioni delle riunioni basate sull'intelligenza artificiale (Premium). La funzione di descrizione delle riunioni basata sull'intelligenza artificiale di Doodle, disponibile con un account Premium, genera un riepilogo strutturato dell'ordine del giorno che è possibile includere nell'invito al sondaggio. Nel caso di un comitato consultivo dei clienti, ciò significa che gli assistenti esecutivi possono comprendere immediatamente lo scopo della sessione e informare il proprio dirigente prima della votazione, il che tende ad accelerare i tempi di risposta.

Pianifica gli eventi ricorrenti automatici. Se il tuo comitato consultivo dei clienti si riunisce con cadenza trimestrale fissa, la funzione di ricorrenza automatica degli eventi di Doodle ti consente di impostare lo schema una volta sola, invece di dover ricreare il sondaggio da zero ogni trimestre. Per un responsabile di prodotto nel settore SaaS B2B che gestisce più linee di prodotto, il risparmio di tempo si accumula rapidamente.

I fusi orari vengono gestiti automaticamente. Grazie al rilevamento automatico del fuso orario di Doodle, un membro del CAB a Londra e uno a San Francisco vedono entrambi le fasce orarie disponibili nella loro ora locale, senza bisogno di alcuna conversione manuale. Questo è importante per un responsabile di prodotto di una soluzione SaaS B2B il cui comitato consultivo dei clienti abbraccia diverse aree geografiche.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all'uso per il comitato consultivo dei clienti

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo e la durata vengono inseriti automaticamente dal link. Copia la descrizione da ciascuna scheda e incollala nel campo della descrizione sulla pagina di Doodle una volta aperto il link.

Revisione della roadmap dei prodotti del terzo trimestre (90 min): Avvia questo sondaggio

Orientamento CAB e avvio del progetto (60 min): Avvia questo sondaggio

Analisi del panorama competitivo e del posizionamento (60 min): Avvia questo sondaggio

Vertice annuale sulle strategie e le priorità del CAB (90 min): Avvia questo sondaggio

Riunione di analisi post-lancio del CAB (30 min): Avvia questo sondaggio

✅ Cosa offre Doodle per il comitato consultivo dei clienti

Capacità Doodle Note Sondaggio di gruppo con monitoraggio in tempo reale delle conferme di partecipazione 🟩 Supporta fino a 1.000 partecipanti; si adatta a qualsiasi dimensione dell'elenco CAB Integrazione con i calendari (Google, Outlook, Apple) 🟩 Find Time consulta il tuo calendario prima di proporti delle fasce orarie Promemoria via e-mail per chi non ha risposto 🟩 Solo e-mail; nessun SMS né notifiche push Link al video allegato (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Sono supportate tutte e quattro le piattaforme; il link viene inserito in ogni invito del calendario Rilevamento automatico del fuso orario 🟩 Ogni partecipante vede automaticamente gli slot nell'orario locale Descrizioni delle riunioni sull'intelligenza artificiale ⚠️ Disponibile con Premium; utile per informare gli EA prima che votino Personalizzazione del marchio (logo e colore principale) ⚠️ Disponibile con Premium; gli URL completamente personalizzati sono in programma Sondaggi di gruppo organizzati in collaborazione 🔜 In programma; attualmente un organizzatore per ogni sondaggio SMS o notifiche push ❌ Non disponibile; solo promemoria via e-mail

❓ Domande frequenti

D: Quanti membri del comitato consultivo dei clienti posso includere in un singolo sondaggio di gruppo? R: Il sondaggio di gruppo di Doodle supporta fino a 1.000 partecipanti, quindi anche un comitato consultivo dei clienti di grandi dimensioni, composto da più gruppi, può essere gestito nell’ambito di un unico sondaggio. Un responsabile di prodotto di una società SaaS B2B che gestisce comitati consultivi dei clienti separati per segmento o regione può includerli tutti in un unico ciclo di pianificazione.

D: Tutti i membri del mio comitato consultivo dei clienti devono avere un account Doodle per poter votare? R: I partecipanti non hanno bisogno di un account Doodle per votare in un sondaggio di gruppo. L’organizzatore (il responsabile di prodotto del SaaS B2B) deve invece disporre di un account Doodle per creare e gestire il sondaggio, ma gli assistenti esecutivi e i dirigenti del comitato consultivo dei clienti possono votare direttamente dal link senza bisogno di registrarsi.

D: Posso allegare un link a una videoconferenza al sondaggio del comitato consultivo dei clienti? R: Sì. Una volta scelta la fascia oraria vincente, è possibile inserire nel sondaggio un link a Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams. Tale link viene automaticamente incluso in ogni invito del calendario inviato ai membri del comitato consultivo dei clienti, quindi non è necessario alcun passaggio aggiuntivo per comunicare i dettagli di accesso.

D: Cosa succede se un membro del comitato consultivo dei clienti non risponde prima che io debba confermare la data? R: Doodle invia promemoria automatici via e-mail ai partecipanti che non hanno ancora votato. Per un responsabile di prodotto di una soluzione SaaS B2B che gestisce un comitato consultivo trimestrale dei clienti, ciò significa che non è necessario sollecitare manualmente chi non ha ancora risposto; il promemoria viene inviato per conto tuo e il contatore del quorum in tempo reale ti mostra esattamente chi ha votato e chi no.

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