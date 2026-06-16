Ein Kundenbeirat (Customer Advisory Board, CAB) ist eine strukturierte Gruppe von Führungskräften aus dem Kundenkreis, die sich vierteljährlich trifft, um einem B2B-SaaS-Unternehmen strategisches Produktfeedback zu geben. Es ist bekanntermaßen schwierig, diese Gruppe in einem virtuellen Raum zusammenzubringen: Jede Führungskraft hat einen Stabschef oder einen Executive Assistant, der nach einem anderen Zeitplan antwortet, was zu Terminkonflikten führt, die die Terminplanung um Wochen verzögern. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer, sodass selbst die größte CAB-Mitgliederliste in einer einzigen Terminrunde untergebracht werden kann.

🎯 Warum die Terminplanung für Kundenbeiräte oft schiefgeht

Für einen Produktleiter im B2B-SaaS-Bereich ist der Kundenbeirat eine der wichtigsten Sitzungen im Kalender. Die Rückmeldungen zur Produkt-Roadmap, die ehrlichen Hinweise auf Kundenabwanderung, die Referenzbeziehungen – all das hängt davon ab, dass die Sitzung tatsächlich stattfindet. Doch gerade bei der Terminplanung läuft oft alles schief.

Das Kernproblem ist die Asymmetrie. Sie haben 12 Führungskräfte auf Kundenseite, von denen jede einen anderen Assistenten, ein anderes Kalendersystem und einen anderen Antwortrhythmus hat. Ein Assistent antwortet innerhalb einer Stunde. Ein anderer hält einen Termin zwei Wochen lang „vorläufig“ frei, bevor er ihn bestätigt. Ein dritter antwortet nur, um mitzuteilen, dass sein Vorgesetzter an den von Ihnen vorgeschlagenen Terminen – die bereits das Ergebnis einer vorherigen Verhandlungsrunde waren – nun nicht verfügbar ist. Bis Sie einen bestätigten Termin haben, haben Sie mehr als 30 E-Mails verschickt und drei Wochen Vorlaufzeit verloren.

Ein Produktleiter bei einem B2B-SaaS-Unternehmen, der ein vierteljährliches Kundenbeiratstreffen leitet, kann sich diesen Zyklus viermal im Jahr nicht leisten. Das Hin und Her mit den Assistenten ist nicht nur nervig, sondern verkürzt auch die Vorbereitungszeit, verringert die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Teilnahme und vermittelt den Mitgliedern Ihres Kundenbeirats den Eindruck, dass die logistischen Vorkehrungen so mühsam sind, dass man sie schon im Voraus fürchtet.

🛠 Wie eine Gruppenumfrage das Hin und Her mit dem Assistenten auf eine Runde verkürzt

Die Gruppenumfrage von Doodle wurde genau für dieses Szenario entwickelt. Als Produktleiter eines B2B-SaaS-Unternehmens, der den Kundenbeirat organisiert, erstellen Sie eine Umfrage mit vier bis sechs möglichen Terminen über einen Zeitraum von zwei oder drei Wochen und teilen dann einen einzigen Link mit allen 12 Teilnehmern. Jeder EA oder Führungskraft stimmt darüber ab, welche Zeitfenster in Frage kommen, und Sie sehen in Echtzeit, wie sich die Rückmeldungen und die Quorum-Erreichung aktualisieren, sobald die Antworten eingehen.

Die Funktion „Termin finden“ liest Ihren verbundenen Kalender (Google Kalender, Microsoft Outlook oder Apple Kalender) aus und zeigt Ihnen mögliche Termine an, die bei Ihnen bereits frei sind, sodass Sie gar nicht erst Termine vorschlagen, die mit Ihrem eigenen Zeitplan kollidieren. Sobald Sie sich für einen Termin entschieden haben, versendet Doodle automatisch Kalendereinladungen und E-Mail-Erinnerungen, damit niemand vergisst, dass der Termin bevorsteht.

Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und deckt damit selbst die ehrgeizigsten Pläne zur Erweiterung von Kundenbeiräten ab. Dank des E-Mail-Erinnerungssystems erhalten EAs, die innerhalb der ersten 48 Stunden nicht abgestimmt haben, eine Erinnerung, ohne dass Sie sie manuell daran erinnern müssen. Diese einzige Nachfassrunde ersetzt die vielschichtige E-Mail-Kette, die normalerweise die Terminplanung für Kundenbeiräte eines B2B-SaaS-Produktleiters bestimmt.

Videokonferenzen sind integriert. Wenn Sie die Sitzung des Kundenbeirats abschließen, können Sie einen Link zu Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams direkt in die Umfrage einfügen, sodass die Details zur Besprechung ohne zusätzlichen Schritt in jede Kalendereinladung übernommen werden.

⚙️ Operative Details für den Produktleiter im B2B-SaaS-Bereich

Wenn Sie vierteljährlich einen Kundenbeirat einberufen, bedeutet dies, dass Sie dieses Treffen viermal im Jahr – und zwar jedes Jahr – ansetzen. Mit einigen organisatorischen Maßnahmen lässt sich dieser Prozess standardisieren.

Legen Sie einen Zeitrahmen fest, nicht ein einzelnes Datum. Schlagen Sie Termine über drei Wochen statt über zwei Wochen vor. Die CAB-Mitglieder sind Führungskräfte mit vollgepackten Terminkalendern; ein größerer Zeitrahmen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest ein Termin für alle passt, ohne dass eine zweite Abstimmungsrunde erforderlich ist.

Pufferzeiten nutzen. Sowohl die Buchungsseite als auch die Gruppenumfrage von Doodle unterstützen Pufferzeiten zwischen Terminen. Bei einer Sitzung des Kundenbeirats gibt Ihnen ein 15-minütiger Puffer vor Beginn der Telefonkonferenz Zeit, Ihr Projektmanagement-Team zu briefen und die Videoverbindung über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams zu testen, bevor der erste Führungskraft-Teilnehmer hinzukommt.

Nutzen Sie KI-gestützte Besprechungsbeschreibungen (Premium). Die KI-Funktion von Doodle zur Beschreibung von Besprechungen, die im Rahmen eines Premium-Kontos verfügbar ist, erstellt eine strukturierte Zusammenfassung der Tagesordnung, die Sie in die Einladung zur Abstimmung einfügen können. Für einen Kundenbeirat bedeutet dies, dass die EA-Mitarbeiter den Zweck der Sitzung sofort erkennen und ihre Führungskraft vor der Abstimmung informieren können, was in der Regel zu schnelleren Antwortzeiten führt.

Planen Sie regelmäßig wiederkehrende Ereignisse. Wenn Ihr Kundenbeirat in festen vierteljährlichen Abständen tagt, können Sie dank der Funktion für automatisch wiederkehrende Termine bei Doodle das Muster einmalig festlegen, anstatt die Umfrage jedes Quartal von Grund auf neu zu erstellen. Für einen B2B-SaaS-Produktleiter, der mehrere Produktlinien betreut, summiert sich diese Zeitersparnis schnell.

Zeitzonen werden automatisch berücksichtigt. Dank der automatischen Zeitzonenerkennung von Doodle sehen sowohl ein CAB-Mitglied in London als auch eines in San Francisco die vorgeschlagenen Termine in ihrer jeweiligen Ortszeit, ohne dass eine manuelle Umrechnung erforderlich ist. Dies ist besonders wichtig für einen Produktleiter eines B2B-SaaS-Unternehmens, dessen Kundenbeirat sich über mehrere Regionen erstreckt.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für Kundenbeiräte

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Der Titel und die Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung aus der jeweiligen Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, sobald sich der Link geöffnet hat.

Überprüfung der Produkt-Roadmap für das 3. Quartal (90 Min.): Diese Umfrage starten

Einführung in den CAB und Auftakt zur Charta (60 Min.): Diese Umfrage starten

Überblick über das Wettbewerbsumfeld und die Marktpositionierung (60 Min.): Diese Umfrage starten

Jährlicher CAB-Gipfel zu Strategie und Prioritäten (90 Min.): Diese Umfrage starten

Nachbesprechung zum CAB nach dem Start (30 Min.): Diese Umfrage starten

✅ Was Doodle für Kundenbeiräte bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Gruppenumfrage mit Live-Anmeldestatus 🟩 Unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer; eignet sich für CAB-Teams jeder Größe Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 „Find time“ liest Ihren Kalender aus, bevor Ihnen Termine vorgeschlagen werden E-Mail-Erinnerungen für Personen, die nicht geantwortet haben 🟩 Nur per E-Mail; keine SMS oder Push-Benachrichtigungen Video-Link im Anhang (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier Plattformen werden unterstützt; der Link ist in jeder Kalendereinladung enthalten Automatische Erkennung der Zeitzone 🟩 Jeder Teilnehmer sieht automatisch die Termine in seiner Ortszeit Beschreibungen von KI-Sitzungen ⚠️ Verfügbar bei Premium; nützlich, um EAs vor der Abstimmung zu informieren Individuelles Branding (Logo und Hauptfarbe) ⚠️ Verfügbar mit Premium; vollständig benutzerdefinierte URLs sind in der Roadmap vorgesehen Gemeinsam veranstaltete Gruppenumfragen 🔜 Auf der Roadmap; derzeit ein Organisator pro Umfrage SMS oder Push-Benachrichtigungen ❌ Nicht verfügbar; nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Wie viele Mitglieder des Kundenbeirats kann ich in eine einzelne Gruppenumfrage einbeziehen? A: Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer, sodass selbst ein großes Kundenbeirat mit mehreren Gruppen in einer einzigen Umfrage untergebracht werden kann. Ein Produktleiter bei einem B2B-SaaS-Unternehmen, der separate Kundenbeiratsrunden nach Segmenten oder Regionen durchführt, kann alle diese Gruppen in einer einzigen Terminierungsrunde zusammenfassen.

F: Benötigen alle Mitglieder meines Kundenbeirats ein Doodle-Konto, um abstimmen zu können? A: Die Teilnehmer benötigen kein Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen. Der Organisator (der Produktleiter des B2B-SaaS-Unternehmens) benötigt zwar ein Doodle-Konto, um die Umfrage zu erstellen und zu verwalten, aber die Assistenten und Führungskräfte im Kundenbeirat können direkt über den Link abstimmen, ohne sich anzumelden.

F: Kann ich einen Link zu einer Videokonferenz an die Umfrage des Kundenbeirats anhängen? A: Ja. Wenn Sie den ausgewählten Termin festgelegt haben, können Sie einen Link zu Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams in die Umfrage einfügen. Dieser Link wird automatisch in jede Kalendereinladung aufgenommen, die an die Mitglieder des Kundenbeirats versendet wird, sodass kein separater Schritt zur Weitergabe der Einwahldaten erforderlich ist.

F: Was passiert, wenn ein Mitglied des Kundenbeirats nicht antwortet, bevor ich den Termin bestätigen muss? A: Doodle versendet automatische E-Mail-Erinnerungen an Teilnehmer, die noch nicht abgestimmt haben. Für einen Produktleiter bei einem B2B-SaaS-Unternehmen, der ein vierteljährliches Kundenbeiratstreffen leitet, bedeutet dies, dass er Nicht-Antwortende nicht manuell nachhaken muss; die Erinnerung wird in seinem Namen versendet, und der Live-Quorum-Tracker zeigt ihm genau an, wer bereits abgestimmt hat und wer noch nicht.

👉 Sind Sie bereit, Ihren Kundenbeirat zu straffen?

Nutzen Sie die oben stehenden Vorlagen, um Ihre nächste Gruppenumfrage im Kundenbeirat in weniger als fünf Minuten zu starten. Wählen Sie das Szenario aus, das zu Ihrer nächsten Sitzung passt, klicken Sie auf den Link, legen Sie die Zeitfenster für die Kandidaten fest und senden Sie die Umfrage an die Mitglieder Ihres Kundenbeirats. Schluss mit dem Hin und Her mit den Assistenten, Schluss mit Terminüberschneidungen, Schluss mit knappen Vorbereitungsfristen. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.