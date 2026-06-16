Et kundeudvalg (CAB) er en struktureret gruppe af ledende medarbejdere hos kunderne, der mødes hvert kvartal for at give strategisk produktfeedback til en B2B-SaaS-virksomhed. Det er notorisk svært at samle denne gruppe i ét virtuelt møderum: Hver leder har en stabschef eller en personlig assistent, der svarer på forskellige tidspunkter, hvilket skaber modstridende kalenderreservationer, der trækker planlægningen ud i flere uger. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket betyder, at selv den største CAB-deltagerliste kan rummes i en enkelt planlægningsrunde.

🎯 Hvorfor planlægningen af møder i kundepanelet går i vasken

For en produktchef i en B2B-SaaS-virksomhed er mødet med kundernes rådgivningsudvalg et af de møder i kalenderen, der giver størst udbytte. Input til produktkøreplanen, de ærlige signaler om kundeafgang og referencerelationerne – det hele afhænger af, at mødet rent faktisk bliver afholdt. Men det er netop i selve planlægningsprocessen, at det går galt.

Kerneproblemet er asymmetri. Du har 12 kundechefer, der hver især har en anden assistent, et andet kalendersystem og en anden svarfrekvens. Den ene EA svarer inden for en time. En anden reserverer »foreløbigt« et tidsrum i to uger, før vedkommende bekræfter. En tredje svarer kun for at meddele, at vedkommendes chef nu ikke er ledig på de datoer, du foreslog – datoer, der allerede var resultatet af en tidligere forhandlingsrunde. Når du endelig har en bekræftet dato, har du sendt over 30 e-mails og mistet tre ugers forberedelsestid.

En produktchef i en B2B-SaaS-virksomhed, der står for et kvartalsvist kundråd, har ikke råd til at gennemføre den proces fire gange om året. Den konstante frem-og-tilbage-kommunikation er ikke bare irriterende; den indskrænker forberedelsestiden, mindsker chancen for fuld deltagelse og signalerer til medlemmerne af kundrådet, at logistikken er så besværlig, at man frygter mødet.

🛠 Hvordan en gruppeafstemning reducerer ping-pong-udvekslingen med assistenten til én runde

Doodles gruppeafstemning er skræddersyet til netop denne situation. Som produktchef for en B2B-SaaS-virksomhed, der står for at organisere kundernes rådgivningsudvalg, opretter du en afstemning med fire til seks mulige tidsintervaller fordelt over to eller tre uger og deler derefter et enkelt link med alle 12 deltagere. Hver EA eller leder stemmer på, hvilke tidsintervaller der passer, og du kan se live-opdateringer af tilmeldinger og beslutningsdygtighed i realtid, efterhånden som svarene kommer ind.

Funktionen »Find tid« læser din tilknyttede kalender (Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender) og viser ledige tidsrum, der allerede er frie i din kalender, så du undgår at foreslå tidspunkter, der kolliderer med din egen kalender, allerede før du går i gang. Når du har valgt et tidspunkt, sender Doodle automatisk kalenderinvitationer og e-mail-påmindelser, så ingen glemmer, at mødet står for døren.

Doodles gruppeafstemning kan håndtere op til 1.000 deltagere, hvilket dækker selv de mest ambitiøse planer for udvidelse af et kundråd. Takket være e-mail-påmindelsessystemet får de EA'er, der ikke har stemt inden for de første 48 timer, en påmindelse, uden at du behøver at kontakte dem manuelt. Denne ene opfølgningsrunde erstatter den lange e-mail-tråd, der normalt kendetegner planlægningen af CAB-møder for en produktchef i en B2B-SaaS-virksomhed.

Videokonferencer er integreret. Når du afslutter mødet i kundepanelet, kan du vedhæfte et link til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams direkte i afstemningen, så mødeoplysningerne automatisk vises i alle kalenderinvitationer uden, at der skal foretages et ekstra trin.

⚙️ Praktiske oplysninger for produktchefen for B2B-SaaS

At afholde et møde i et kundråd hvert kvartal betyder, at man planlægger dette møde fire gange om året, hvert år. Et par praktiske valg gør processen gentagelig.

Angiv et tidsrum, ikke en bestemt dato. Foreslå tidsrum fordelt over tre uger i stedet for to. CAB-medlemmerne er ledende medarbejdere med tætpakkede rejseplaner; et længere tidsrum øger sandsynligheden for, at mindst ét tidsrum passer alle uden behov for en ny afstemningsrunde.

Brug buffertider. Både Doodles bookingside og gruppeafstemningen understøtter buffertider mellem møder. Ved et møde i et kundråd giver en buffer på 15 minutter før mødet dig tid til at briefe dit projektlederteam og teste videolinket på Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, inden den første leder tilslutter sig.

Udnyt AI-mødebeskrivelser (Premium). Doodles AI-funktion til mødebeskrivelser, som er tilgængelig med en Premium-konto, genererer et struktureret resumé af dagsordenen, som du kan vedlægge i afstemningsinvitationen. For et kundråd betyder det, at de udpegede repræsentanter straks kan se formålet med mødet og dermed kan orientere deres ledere inden afstemningen, hvilket ofte fremskynder svarene.

Planlæg begivenheder, der gentager sig automatisk. Hvis dit kundepanel mødes med faste kvartalsmøder, giver Doodles funktion til automatisk tilbagevendende begivenheder dig mulighed for at indstille mønsteret én gang i stedet for at skulle oprette afstemningen fra bunden hvert kvartal. For en produktchef i en B2B-SaaS-virksomhed, der står for flere produktlinjer, løber den tidsbesparelse hurtigt op.

Tidszoner håndteres automatisk. Doodles automatiske tidszone-genkendelse betyder, at et CAB-medlem i London og et i San Francisco begge ser de foreslåede tidsintervaller angivet i deres lokale tid, uden at der er behov for manuel omregning. Dette er vigtigt for en produktchef inden for B2B-SaaS, hvis kundebestyrelse dækker flere geografiske områder.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til kundepanelet

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Gennemgang af produktkøreplanen for 3. kvartal (90 min): Start denne afstemning

CAB-introduktion og opstart af charteret (60 min): Start denne afstemning

Gennemgang af konkurrencesituationen og positionering (60 min): Start denne afstemning

Årligt topmøde om CAB’s strategi og prioriteter (90 min): Start denne afstemning

CAB-evaluering efter lanceringen (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle tilbyder til et kundeudvalg

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med live-opfølgning på tilmeldinger 🟩 Understøtter op til 1.000 deltagere; dækker alle størrelser af CAB-vagtlister Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Find Time gennemgår din kalender, inden der foreslås tidspunkter E-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Kun e-mail; ingen SMS eller push-beskeder Vedhæftet videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire platforme understøttes; linket vises i alle kalenderinvitationer Automatisk registrering af tidszone 🟩 Hver deltager ser automatisk tidspunkterne angivet i sin lokale tid Beskrivelser af AI-møder ⚠️ Fås med Premium; nyttigt til at orientere de elektroniske stemmeafgivere, inden de stemmer Brugerdefineret branding (logo og primærfarve) ⚠️ Fås med Premium; fuldt tilpassede URL’er er på udviklingsplanen Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 I planen: for øjeblikket én arrangør pr. afstemning SMS eller push-beskeder ❌ Ikke tilgængeligt; kun påmindelser via e-mail

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer af kundepanelet kan jeg medtage i en enkelt gruppeafstemning? A: Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så selv et stort kundepanel med flere grupper kan rummes i én afstemning. En produktchef i en B2B-SaaS-virksomhed, der kører separate kundepanel-forløb opdelt efter segment eller region, kan inkludere dem alle i én enkelt planlægningsrunde.

Spørgsmål: Skal alle medlemmerne af mit kundepanel have en Doodle-konto for at kunne stemme? A: Deltagerne behøver ikke en Doodle-konto for at stemme i en gruppeafstemning. Arrangøren (produktchefen for B2B SaaS) skal have en Doodle-konto for at oprette og administrere afstemningen, men de eksekutivassistenter og ledere, der sidder i kundernes rådgivningsudvalg, kan stemme direkte via linket uden at oprette en konto.

Spørgsmål: Kan jeg vedhæfte et link til en videokonference til afstemningen i kundepanelet? A: Ja. Når du har valgt den vindende tid, kan du vedhæfte et link til Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams i afstemningen. Dette link medtages automatisk i alle kalenderinvitationer, der sendes ud til medlemmerne af kundebestyrelsen, så der er ikke behov for et særskilt trin for at udsende oplysningerne om, hvordan man ringer ind.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis et medlem af kundepanelet ikke svarer, inden jeg skal bekræfte datoen? A: Doodle sender automatiske e-mail-påmindelser til deltagere, der endnu ikke har stemt. For en produktchef i en B2B-SaaS-virksomhed, der står for et kvartalsvist kundepanel, betyder det, at du ikke behøver manuelt at følge op på dem, der ikke har svaret; påmindelsen sendes på dine vegne, og den dynamiske oversigt over beslutningsdygtighed viser dig præcis, hvem der har stemt, og hvem der ikke har.

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Brug skabelonerne ovenfor til at iværksætte din næste gruppeafstemning i dit kundepanel på under fem minutter. Vælg det scenarie, der passer til dit næste møde, klik på linket, vælg de ledige pladser, og send det til medlemmerne af dit kundepanel. Ikke mere frem-og-tilbage-kommunikation med assistenter, ikke flere tidsmæssige konflikter, ikke flere pressede forberedelsesperioder. Prøv det gratis i dag.