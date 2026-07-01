Så här planerar du ett möte med kundrådet: En guide för produktchefer

Ett kundråd (CAB) är en strukturerad grupp bestående av kundföretagens ledande befattningshavare som träffas en gång i kvartalet för att ge strategisk produktfeedback till ett B2B-SaaS-företag. Det är notoriskt svårt att samla den gruppen i ett virtuellt rum: varje chef har en stabschef eller personlig assistent som svarar enligt olika tidsplaner, vilket skapar motstridiga kalenderbokningar som fördröjer planeringen i veckor. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, vilket innebär att även den största CAB-listan ryms inom en enda planeringsomgång.

🎯 Varför planeringen för kundrådets möten går snett

För en produktchef inom B2B-SaaS är kundrådet ett av de möten i kalendern som ger störst genomslagskraft. Synpunkterna på produktplanen, de uppriktiga signalerna om kundbortfall, referensrelationerna – allt detta förutsätter att mötet faktiskt blir av. Ändå är det just i planeringsprocessen som det ofta går snett.

Kärnproblemet är asymmetrin. Du har 12 kundansvariga, var och en med en egen assistent, ett eget kalendersystem och en egen svarstakt. En assistent svarar inom en timme. En annan reserverar en tid ”preliminärt” i två veckor innan hen bekräftar. En tredje svarar bara för att meddela att chefen nu inte är tillgänglig de datum du föreslog, vilka redan var resultatet av en tidigare förhandlingsrunda. När du väl har fått ett bekräftat datum har du skickat över 30 e-postmeddelanden och förlorat tre veckors förberedelsetid.

En produktchef inom B2B-SaaS som leder ett kvartalsvis kundråd har inte råd att genomföra den här processen fyra gånger om året. Det ständiga fram- och tillbaka-spelet med assistenterna är inte bara irriterande; det förkortar förberedelsetiden, minskar chansen till full närvaro och ger intrycket till medlemmarna i kundrådet att logistiken är så besvärlig att man fruktar mötena.

🛠 How a Group Poll minskar antalet fram- och tillbaka-meddelanden till en enda omgång

Doodles Group Poll är specialutvecklad just för detta scenario. Som produktchef för en B2B-SaaS-tjänst som organiserar kundrådgivningsgruppen skapar du en omröstning med fyra till sex möjliga tidsalternativ fördelade över två eller tre veckor, och delar sedan en enda länk med alla 12 deltagarna. Varje EA eller chef röstar på vilka tidsintervall som passar, och du ser uppdateringar i realtid om anmälningar och beslutsmässighet allteftersom svaren kommer in.

Funktionen ”Hitta tid” läser av din anslutna kalender (Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender) och visar lediga tidsluckor som redan är tillgängliga för dig, så att du inte föreslår tider som krockar med ditt eget schema redan innan du ens har börjat. När du har valt ett alternativ skickar Doodle automatiskt kalenderinbjudningar och påminnelser via e-post, så att ingen glömmer bort att mötet närmar sig.

Doodles Group Poll klarar upp till 1 000 deltagare, vilket täcker även de mest ambitiösa planerna för utbyggnad av kundråd. Tack vare e-postpåminnelsesystemet får de EA:er som inte har röstat inom de första 48 timmarna en påminnelse utan att du behöver jaga dem manuellt. Denna enda uppföljningsrunda ersätter den långa e-postkedjan som normalt präglar planeringen av kundrådsmöten för en produktchef inom B2B-SaaS.

Videokonferensfunktionen är inbyggd. När du avslutar mötet med kundrådet kan du lägga till en länk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams direkt i omröstningen, så att mötesuppgifterna automatiskt läggs till i varje kalenderinbjudan utan att du behöver göra något extra.

⚙️ Arbetsbeskrivning för produktchefen inom B2B-SaaS

Att anordna ett möte med kundrådet varje kvartal innebär att du planerar in detta möte fyra gånger om året, varje år. Genom några operativa val kan processen göras repeterbar.

Ange ett tidsintervall, inte ett enskilt datum. Föreslå tidsluckor fördelade över tre veckor istället för två. CAB-medlemmarna är högt uppsatta chefer med fullspäckade resekalendrar; ett längre tidsfönster ökar sannolikheten för att åtminstone en tidslucka passar alla utan att en andra omröstningsomgång behövs.

Använd buffertider. Både Doodles Booking Page och Group Poll stöder buffertider mellan möten. Vid ett möte med kundrådet ger en buffert på 15 minuter före samtalet dig tid att informera ditt produktledarteam och testa videolänken på Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams innan den första ledningsmedlemmen ansluter sig.

Utnyttja mötesbeskrivningar med AI (Premium). Doodles AI-funktion för mötesbeskrivningar, som ingår i ett Premium-konto, genererar en strukturerad sammanfattning av dagordningen som du kan bifoga i inbjudan till omröstningen. För ett kundråd innebär detta att de utsedda representanterna omedelbart ser syftet med mötet och kan informera sin chef innan de röstar, vilket brukar leda till snabbare svarstider.

Planera för återkommande händelser. Om ditt kundråd sammanträder enligt ett fast kvartalsschema kan du med Doodles funktion för automatiskt återkommande evenemang ställa in mönstret en gång istället för att behöva skapa om omröstningen från grunden varje kvartal. För en produktchef inom B2B-SaaS som hanterar flera produktlinjer blir den tidsbesparingen snabbt betydande.

Tidszoner hanteras automatiskt. Tack vare Doodles automatiska tidszonsdetektering ser både en CAB-medlem i London och en i San Francisco de föreslagna tidspunkterna i sin lokala tid, utan att någon manuell omräkning behövs. Detta är viktigt för en produktchef inom B2B-SaaS vars kundråd sträcker sig över flera geografiska områden.

Färdiga mallar för Group Poll för kundråd

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Q3 product roadmap review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for Q3 product roadmap validation & design review; help us lock our sprint plan.

CAB onboarding and charter kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's kick off our CAB onboarding, charter, and feedback process. Please select a time!.

Competitive landscape and positioning check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's pressure-test our positioning against competitors; vote for your preferred time.

Annual CAB strategy and priorities summit Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align on annual product strategy and priorities; please vote for your availability.

Post-launch CAB debrief Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Share your initial reactions to the new release so we can refine our next steps.

✅ Vad Doodle erbjuder för kundråd

Kapacitet Doodle Anmärkningar Group Poll med realtidsuppföljning av anmälningar 🟩 Stöder upp till 1 000 deltagare; passar oavsett storlek på CAB-listan Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Find Time läser av din kalender innan de föreslår tider E-postpåminnelser till dem som inte har svarat 🟩 Endast e-post; inga SMS eller push-meddelanden Bilaga med videolänk (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alla fyra plattformarna stöds; länken visas i varje kalenderinbjudan Automatisk identifiering av tidszon 🟩 Varje deltagare ser automatiskt tidsluckorna i sin lokala tid Beskrivningar av AI-möten ⚠️ Finns i Premium-versionen; användbart för att informera EA:er innan de röstar Anpassad varumärkesprofil (logotyp och huvudfärg) ⚠️ Finns i Premium-versionen; helt anpassade URL:er ingår i utvecklingsplanen Group Polls that are hosted jointly 🔜 Enligt planen: för närvarande en arrangör per omröstning SMS eller push-meddelanden ❌ Ej tillgängligt; endast påminnelser via e-post

❓ Vanliga frågor

Fråga: Hur många medlemmar i kundrådet kan jag inkludera i en och samma Group Poll? S: Doodle's Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, så även ett stort kundråd med flera grupper ryms i en och samma omröstning. En produktchef inom B2B-SaaS som driver separata kundrådsspår per segment eller region kan inkludera alla dessa i en enda schemaläggningsomgång.

Fråga: Måste alla medlemmar i min kundrådgivningsgrupp ha ett Doodle-konto för att kunna rösta? S: Deltagarna behöver inte ha ett Doodle-konto för att rösta i en Group Poll. Arrangören (produktchefen för B2B-SaaS) behöver däremot ett Doodle-konto för att skapa och hantera omröstningen, men verkställande assistenter och ledande befattningshavare i kundrådgivningsgruppen kan rösta direkt via länken utan att behöva registrera sig.

Fråga: Kan jag bifoga en länk till ett videomöte i omröstningen för kundrådet? A: Ja. När du har bestämt dig för det vinnande alternativet kan du lägga till en länk till Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams i omröstningen. Den länken inkluderas automatiskt i varje kalenderinbjudan som skickas ut till medlemmarna i kundrådet, så det behövs inget extra steg för att dela ut uppringningsuppgifterna.

Fråga: Vad händer om en medlem i kundrådet inte svarar innan jag måste bekräfta datumet? S: Doodle skickar automatiska påminnelser via e-post till deltagare som ännu inte har röstat. För en produktchef inom B2B-SaaS som ansvarar för ett kvartalsvis kundråd innebär detta att du slipper manuellt jaga efter dem som inte har svarat; påminnelsen skickas ut å dina vägnar och den realtidsuppdaterade kvorumräknaren visar exakt vem som har röstat och vem som inte har gjort det.

👉 Är du redo att förenkla ditt kundråd?

Använd mallarna ovan för att starta din nästa Group Poll för kundrådgivningsgruppen på mindre än fem minuter. Välj det scenario som passar din nästa session, klicka på länken, välj tidsluckor för deltagarna och skicka den till medlemmarna i ditt kundråd. Inget mer pingpong-spel med assistenter, inga fler tidskonflikter, inga fler pressade förberedelsetider. Prova gratis redan idag.