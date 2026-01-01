एक ग्राहक सलाहकार बोर्ड (CAB) ग्राहक कार्यकारी अधिकारियों का एक संरचित समूह है जो एक B2B SaaS कंपनी को रणनीतिक उत्पाद प्रतिक्रिया देने के लिए त्रैमासिक रूप से मिलते हैं। उस समूह को एक ही वर्चुअल कमरे में लाना कुख्यात रूप से कठिन है: प्रत्येक कार्यकारी के पास एक चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ या व्यक्तिगत सहायक होता है जो अलग-अलग समय-सीमा पर जवाब देता है, जिससे कैलेंडर में टकराव पैदा होता है और शेड्यूलिंग हफ्तों तक खिंच जाती है। Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि सबसे बड़े CAB रोस्टर को भी एक ही शेड्यूलिंग राउंड में समाहित किया जा सकता है।

🎯 ग्राहक सलाहकार बोर्ड की समय-सारिणी क्यों विफल हो जाती है

एक B2B SaaS उत्पाद प्रमुख के लिए, ग्राहक सलाहकार बोर्ड कैलेंडर की सबसे अधिक प्रभाव वाली बैठकों में से एक है। उत्पाद रोडमैप के इनपुट, ईमानदार ग्राहक पलायन संकेत, संदर्भ संबंध—सब कुछ वास्तव में सत्र के आयोजन पर निर्भर करता है। फिर भी, शेड्यूलिंग प्रक्रिया ही वह जगह है जहाँ सब कुछ बिखर जाता है।

मुख्य समस्या असममितता है। आपके पास 12 ग्राहक कार्यकारी हैं, प्रत्येक के पास एक अलग सहायक, एक अलग कैलेंडर प्रणाली और एक अलग प्रतिक्रिया लय है। एक व्यक्तिगत सहायक एक घंटे के भीतर जवाब देता है। दूसरा दो सप्ताह तक "tentatively" स्लॉट रखता है, फिर पुष्टि करता है। तीसरा केवल यह बताने के लिए जवाब देता है कि उनका एक्जीक्यूटिव अब उन तारीखों पर उपलब्ध नहीं है जिन्हें आपने प्रस्तावित किया था, जो पहले ही पिछले दौर की बातचीत का परिणाम थीं। जब तक आपकी तारीख की पुष्टि होती है, तब तक आपने 30 से अधिक ईमेल भेज दिए होते हैं और तीन सप्ताह का अग्रिम समय खो दिया होता है।

एक B2B SaaS उत्पाद प्रमुख, जो त्रैमासिक ग्राहक सलाहकार बोर्ड चलाता है, वह साल में चार बार उस चक्र को वहन नहीं कर सकता। सहायक पिंग-पोंग सिर्फ परेशान करने वाला नहीं है; यह तैयारी की अवधि को संकुचित करता है, पूर्ण उपस्थिति की संभावना को कम करता है, और आपके CAB सदस्यों को संकेत देता है कि व्यवस्था इतनी पीड़ादायक है कि उससे डर लगता है।

🛠 एक ग्रुप पोल असिस्टेंट पिंग-पोंग को कैसे एक ही राउंड में सीमित करता है

Doodle का ग्रुप पोल विशेष रूप से इसी परिदृश्य के लिए बनाया गया है। B2B SaaS के उत्पाद प्रमुख के रूप में, जो ग्राहक सलाहकार बोर्ड का आयोजन कर रहे हैं, आप दो या तीन सप्ताह में चार से छह संभावित समय स्लॉट के साथ एक पोल बनाते हैं, फिर सभी 12 प्रतिभागियों के साथ एक ही लिंक साझा करते हैं। प्रत्येक ईए या कार्यकारी यह वोट करता है कि कौन से स्लॉट उपयुक्त हैं, और जैसे-जैसे प्रतिक्रियाएँ आती हैं, आप लाइव RSVP और कोरम ट्रैकिंग को वास्तविक समय में अपडेट होते हुए देख सकते हैं।

फाइंड टाइम फीचर आपके कनेक्टेड कैलेंडर (Google Calendar, Microsoft Outlook, या Apple Calendar) को पढ़ता है और उन उम्मीदवार स्लॉट्स को दिखाता है जो पहले से ही आपके पास खाली हैं, ताकि आप शुरू करने से पहले ही अपने स्वयं के शेड्यूल से टकराने वाले समय का प्रस्ताव न करें। एक बार जब आप एक समय चुन लेते हैं, तो Doodle स्वचालित रूप से कैलेंडर निमंत्रण और ईमेल रिमाइंडर भेजता है, ताकि कोई भी यह न भूल जाए कि सत्र होने वाला है।

Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक को संभालता है, जो सबसे महत्वाकांक्षी ग्राहक सलाहकार बोर्ड विस्तार योजनाओं को भी कवर करता है। ईमेल रिमाइंडर सिस्टम का मतलब है कि जो ईए पहले 48 घंटों में मतदान नहीं करते, उन्हें आपको मैन्युअल रूप से पीछे भागने की जरूरत पड़े बिना ही एक हल्का अनुस्मारक मिलता है। यह एकल फॉलो-अप लूप वह बहु-थ्रेडेड ईमेल श्रृंखला प्रतिस्थापित कर देता है जो सामान्यतः B2B SaaS के उत्पाद प्रमुख के लिए CAB शेड्यूलिंग को परिभाषित करती है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्निहित है। जब आप ग्राहक सलाहकार बोर्ड सत्र को अंतिम रूप देते हैं, तो आप सीधे पोल के भीतर Google Meet, Zoom, Webex या Microsoft Teams लिंक संलग्न कर सकते हैं, ताकि बैठक का विवरण बिना किसी अतिरिक्त कदम के हर कैलेंडर निमंत्रण में शामिल हो जाए।

⚙️ B2B SaaS उत्पाद प्रमुख के लिए परिचालन विवरण

ग्राहक सलाहकार बोर्ड की तिमाही बैठक आयोजित करने का मतलब है कि आप हर साल चार बार यह बैठक निर्धारित कर रहे हैं। कुछ परिचालन संबंधी विकल्प इस प्रक्रिया को दोहराने योग्य बनाते हैं।

एक तिथि न चुनें, बल्कि एक समय-सीमा निर्धारित करें। दो सप्ताह के बजाय तीन सप्ताह में स्लॉट प्रस्तावित करें। CAB सदस्य वरिष्ठ कार्यकारी हैं जिनके यात्रा कार्यक्रम व्यस्त होते हैं; एक व्यापक समय-सीमा यह संभावना बढ़ाती है कि बिना दूसरी मतदान प्रक्रिया के कम से कम एक स्लॉट सभी के लिए उपयुक्त होगा।

बफर समय का उपयोग करें। Doodle का बुकिंग पेज और ग्रुप पोल दोनों ही मीटिंग्स के बीच बफ़र समय का समर्थन करते हैं। एक ग्राहक सलाहकार बोर्ड सत्र के लिए, कॉल से पहले 15 मिनट का बफ़र आपको अपनी पीएम टीम को ब्रीफ करने और पहले एक्जीक्यूटिव के जुड़ने से पहले Google Meet, Zoom, Webex, या Microsoft Teams पर वीडियो लिंक का परीक्षण करने का समय देता है।

AI मीटिंग विवरणों का लाभ उठाएँ (Premium)। Doodle की AI मीटिंग विवरण सुविधा, जो Premium खाते के साथ उपलब्ध है, एक संरचित एजेंडा सारांश तैयार करती है जिसे आप पोल निमंत्रण में शामिल कर सकते हैं। ग्राहक सलाहकार बोर्ड के लिए इसका मतलब है कि ईए सत्र का उद्देश्य तुरंत देख लेते हैं और मतदान से पहले अपने कार्यकारी को संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं, जिससे प्रतिक्रिया समय में तेजी आती है।

स्वचालित रूप से पुनरावर्ती घटनाओं की योजना बनाएँ। यदि आपका ग्राहक सलाहकार बोर्ड एक निश्चित त्रैमासिक अनुसूची पर मिलता है, तो Doodle की स्वचालित आवर्ती इवेंट सुविधा आपको प्रत्येक तिमाही में सर्वेक्षण को शून्य से फिर से बनाने के बजाय पैटर्न एक बार ही सेट करने की अनुमति देती है। B2B SaaS में कई उत्पाद लाइनों का प्रबंधन करने वाले उत्पाद प्रमुख के लिए, यह समय की बचत तेजी से बढ़ जाती है।

समय क्षेत्र स्वचालित रूप से संभाले जाते हैं। Doodle की टाइम-ज़ोन स्वचालित पहचान का मतलब है कि लंदन में एक CAB सदस्य और सैन फ्रांसिस्को में एक सदस्य दोनों उम्मीदवार स्लॉट्स को अपने स्थानीय समय में देख सकते हैं, बिना किसी मैन्युअल रूपांतरण की आवश्यकता के। यह एक B2B SaaS उत्पाद प्रमुख के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका ग्राहक सलाहकार बोर्ड कई भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है।

ग्राहक सलाहकार बोर्ड के लिए तैयार-प्रयोग ग्रुप पोल टेम्पलेट्स

नीचे दिए गए किसी भी टेम्पलेट का उपयोग करके इस परिदृश्य के लिए एक ग्रुप पोल एक ही क्लिक में लॉन्च करें। शीर्षक, विवरण और अवधि लिंक द्वारा पहले से ही भर दी गई हैं — बस क्लिक करें और आपका पोल तैयार है।

Q3 product roadmap review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for Q3 product roadmap validation & design review; help us lock our sprint plan.

CAB onboarding and charter kickoff Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's kick off our CAB onboarding, charter, and feedback process. Please select a time!.

Competitive landscape and positioning check-in Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's pressure-test our positioning against competitors; vote for your preferred time.

Annual CAB strategy and priorities summit Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's align on annual product strategy and priorities; please vote for your availability.

Post-launch CAB debrief Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Share your initial reactions to the new release so we can refine our next steps.

✅ Doodle ग्राहक सलाहकार बोर्ड के लिए क्या समर्थन करता है

क्षमता Doodle टिप्पणियाँ लाइव RSVP ट्रैकिंग के साथ ग्रुप पोल 🟩 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है; किसी भी CAB रोस्टर आकार को कवर करता है। कैलेंडर एकीकरण (गूगल, आउटलुक, एप्पल) 🟩 प्रस्तावित स्लॉट्स से पहले आपका कैलेंडर देखें। जवाब न देने वालों के लिए ईमेल अनुस्मारक 🟩 केवल ईमेल; कोई एसएमएस या पुश सूचना नहीं वीडियो लिंक संलग्न (गूगल मीट, ज़ूम, वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स) 🟩 सभी चार प्लेटफ़ॉर्म समर्थित हैं; लिंक हर कैलेंडर निमंत्रण में पहुँचता है। समय-क्षेत्र स्वचालित-पहचान 🟩 प्रत्येक प्रतिभागी अपने स्थानीय समय में स्वचालित रूप से स्लॉट देखता है। एआई बैठक विवरण ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध; ईए को वोट देने से पहले ब्रीफिंग के लिए उपयोगी कस्टम ब्रांडिंग (लोगो और प्राथमिक रंग) ⚠️ Premium के साथ उपलब्ध; पूर्ण कस्टम यूआरएल रोडमैप पर हैं। सह-आयोजित ग्रुप पोल आने वाला रोडमैप पर; वर्तमान में प्रति पोल एक आयोजक एसएमएस या पुश सूचनाएं ❌ उपलब्ध नहीं; केवल ईमेल रिमाइंडर

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: मैं एक ही ग्रुप पोल में कितने ग्राहक सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को शामिल कर सकता हूँ? A: Doodle का ग्रुप पोल 1,000 प्रतिभागियों तक का समर्थन करता है, इसलिए कई समूहों वाला एक बड़ा ग्राहक सलाहकार बोर्ड भी एक ही पोल में समाहित हो सकता है। एक B2B SaaS उत्पाद प्रमुख जो सेगमेंट या क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग CAB ट्रैक चलाता है, वे सभी को एक ही शेड्यूलिंग राउंड में शामिल कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या मेरे सभी ग्राहक सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को मतदान करने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता है? A: ग्रुप पोल में मतदान करने के लिए प्रतिभागियों को Doodle खाते की आवश्यकता नहीं है। पोल बनाने और प्रबंधित करने के लिए आयोजक (B2B SaaS उत्पाद प्रमुख) को Doodle खाते की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्राहक सलाहकार बोर्ड के ईए और कार्यकारी बिना साइन अप किए लिंक से सीधे मतदान कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या मैं ग्राहक सलाहकार बोर्ड के सर्वेक्षण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक संलग्न कर सकता हूँ? A: हाँ। जब आप विजेता स्लॉट को अंतिम रूप दे देते हैं, तो आप पोल के अंदर Google Meet, Zoom, Webex या Microsoft Teams का लिंक संलग्न कर सकते हैं। यह लिंक ग्राहक सलाहकार बोर्ड के सदस्यों को भेजे जाने वाले प्रत्येक कैलेंडर निमंत्रण में स्वचालित रूप से शामिल हो जाता है, इसलिए डायल-इन विवरण वितरित करने के लिए कोई अलग कदम नहीं उठाना पड़ता।

प्रश्न: यदि ग्राहक सलाहकार बोर्ड का कोई सदस्य उस तारीख की पुष्टि करने से पहले जवाब नहीं देता है तो क्या होगा? A: Doodle उन प्रतिभागियों को स्वचालित ईमेल रिमाइंडर भेजता है जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है। एक B2B SaaS उत्पाद प्रमुख, जो त्रैमासिक ग्राहक सलाहकार बोर्ड का प्रबंधन करता है, के लिए इसका मतलब है कि आपको गैर-प्रतिक्रियादाताओं का मैन्युअल रूप से पीछा नहीं करना पड़ता; रिमाइंडर आपकी ओर से भेजा जाता है और लाइव कोरम ट्रैकर आपको ठीक-ठीक दिखाता है कि किसने मतदान किया है और किसने नहीं।

👉 क्या आप अपने ग्राहक सलाहकार बोर्ड को सरल बनाना चाहते हैं?

ऊपर दिए गए टेम्पलेट्स का उपयोग करके अपने अगले ग्राहक सलाहकार बोर्ड ग्रुप पोल को पाँच मिनट से भी कम समय में लॉन्च करें। अपने अगले सत्र से मेल खाने वाला परिदृश्य चुनें, लिंक पर क्लिक करें, अपने उम्मीदवार स्लॉट चुनें, और इसे अपने CAB रोस्टर को भेजें। अब कोई असिस्टेंट पिंग-पोंग नहीं, कोई टकराव वाले होल्ड नहीं, कोई संकुचित तैयारी विंडो नहीं। आज ही मुफ्त में आजमाएँ।