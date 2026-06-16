Un consejo asesor de clientes (CAB) es un grupo estructurado de directivos de empresas clientes que se reúne trimestralmente para ofrecer comentarios estratégicos sobre los productos a una empresa de SaaS B2B. Conseguir reunir a ese grupo en una misma sala virtual es notoriamente difícil: cada ejecutivo cuenta con un jefe de gabinete o un asistente ejecutivo que responde en plazos diferentes, lo que genera conflictos en las reservas de agenda y alarga la programación durante semanas. La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que significa que incluso la lista de miembros del CAB más extensa cabe en una sola ronda de programación.

🎯 Por qué falla la programación de las reuniones del consejo asesor de clientes

Para un jefe de producto de SaaS B2B, el consejo asesor de clientes es una de las reuniones más importantes del calendario. Las aportaciones a la hoja de ruta del producto, las señales sinceras sobre la pérdida de clientes y las relaciones de referencia… todo ello depende de que la sesión llegue a celebrarse. Sin embargo, es precisamente en el proceso de programación donde las cosas se tuercen.

El problema fundamental es la asimetría. Tienes 12 ejecutivos de clientes, cada uno con un asistente diferente, un sistema de agenda distinto y un ritmo de respuesta diferente. Un asistente ejecutivo responde en menos de una hora. Otro reserva una franja horaria «provisionalmente» durante dos semanas antes de confirmarla. Un tercero responde solo para decir que su ejecutivo ya no está disponible en las fechas que propusiste, que ya eran el resultado de una ronda previa de negociación. Para cuando consigues una fecha confirmada, ya has enviado más de 30 correos electrónicos y has perdido tres semanas de antelación.

El responsable de producto de una empresa de SaaS B2B que organiza una reunión trimestral del consejo asesor de clientes no puede permitirse ese ciclo cuatro veces al año. El ir y venir de mensajes con el asistente no solo es molesto, sino que reduce el margen de tiempo para la preparación, disminuye las posibilidades de que haya una asistencia completa y transmite a los miembros del consejo asesor la sensación de que la logística es tan complicada que resulta agobiante.

🛠 Cómo una encuesta de grupo reduce el «ping-pong» de mensajes entre asistentes a una sola ronda

La encuesta grupal de Doodle está diseñada específicamente para este tipo de situaciones. Como responsable de producto de una empresa de SaaS B2B que organiza el consejo asesor de clientes, puedes crear una encuesta con entre cuatro y seis franjas horarias disponibles a lo largo de dos o tres semanas y, a continuación, compartir un único enlace con los 12 participantes. Cada asistente ejecutivo o directivo vota qué franjas horarias le vienen bien, y tú ves en directo las confirmaciones de asistencia y el seguimiento del quórum, que se actualizan en tiempo real a medida que llegan las respuestas.

La función «Buscar hora» consulta tu calendario conectado (Google Calendar, Microsoft Outlook o Apple Calendar) y te muestra las franjas horarias disponibles en tu agenda, para que no propongas horas que entren en conflicto con tu propio horario antes incluso de empezar. Una vez que elijas la opción ganadora, Doodle envía automáticamente invitaciones de calendario y recordatorios por correo electrónico, para que nadie se olvide de que se acerca la sesión.

La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, lo que cubre incluso los planes de expansión más ambiciosos de los consejos asesores de clientes. El sistema de recordatorios por correo electrónico garantiza que los asesores ejecutivos que no hayan votado en las primeras 48 horas reciban un recordatorio sin que tengas que perseguirlos manualmente. Ese único ciclo de seguimiento sustituye a la cadena de correos electrónicos de múltiples hilos que normalmente caracteriza la programación del consejo asesor de clientes para un jefe de producto de SaaS B2B.

La videoconferencia está integrada. Al finalizar la sesión del comité asesor de clientes, puedes adjuntar un enlace de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams directamente en la encuesta, de modo que los detalles de la reunión se incluyan en todas las invitaciones de calendario sin necesidad de realizar ningún paso adicional.

⚙️ Detalles operativos para el responsable de producto de una empresa de SaaS B2B

Organizar una reunión trimestral del comité asesor de clientes significa programar esta reunión cuatro veces al año, todos los años. Unas cuantas decisiones operativas hacen que el proceso sea repetible.

Establece un intervalo de tiempo, no una fecha concreta. Proponer franjas horarias repartidas a lo largo de tres semanas en lugar de dos. Los miembros del CAB son altos directivos con agendas de viajes muy apretadas; un plazo más amplio aumenta la probabilidad de que al menos una franja horaria se adapte a todos sin necesidad de una segunda ronda de votación.

Utiliza tiempos de margen. Tanto la página de reservas de Doodle como la encuesta para grupos admiten tiempos de margen entre reuniones. Para una sesión del consejo asesor de clientes, un margen de 15 minutos antes de la llamada te da tiempo para informar a tu equipo de gestión de proyectos y comprobar el enlace de vídeo en Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams antes de que se una el primer directivo.

Aprovecha las descripciones de reuniones generadas por IA (Premium). La función de descripción de reuniones con IA de Doodle, disponible con una cuenta Premium, genera un resumen estructurado del orden del día que puedes incluir en la invitación a la votación. En el caso de un consejo asesor de clientes, esto significa que los asistentes ejecutivos ven de inmediato el objetivo de la sesión y pueden informar a su ejecutivo antes de votar, lo que suele acelerar los tiempos de respuesta.

Planifica los eventos que se repiten automáticamente. Si tu consejo asesor de clientes se reúne con una periodicidad trimestral fija, la función de eventos recurrentes automáticos de Doodle te permite configurar el patrón una sola vez, en lugar de tener que volver a crear la encuesta desde cero cada trimestre. Para un jefe de producto de SaaS B2B que gestiona varias líneas de productos, ese ahorro de tiempo se acumula rápidamente.

Las zonas horarias se gestionan automáticamente. La detección automática de la zona horaria de Doodle permite que un miembro del consejo asesor de clientes (CAB) en Londres y otro en San Francisco vean las franjas horarias disponibles en su hora local, sin necesidad de realizar ninguna conversión manual. Esto es importante para un jefe de producto de una empresa de SaaS B2B cuyo consejo asesor de clientes abarca varias zonas geográficas.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para el consejo asesor de clientes

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para iniciar una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título y la duración. Copia la descripción de cada tarjeta y pégala en el campo de descripción de la página de Doodle una vez que se abra el enlace.

Revisión de la hoja de ruta de productos del tercer trimestre (90 min): Iniciar esta encuesta

Sesión de bienvenida al CAB y puesta en marcha del proyecto (60 min): Iniciar esta encuesta

Análisis del panorama competitivo y del posicionamiento (60 min): Iniciar esta encuesta

Cumbre anual sobre la estrategia y las prioridades del CAB (90 min): Iniciar esta encuesta

Reunión informativa del CAB tras el lanzamiento (30 min): Iniciar esta encuesta

✅ Funciones que ofrece Doodle para el consejo asesor de clientes

Capacidad Garabato Notas Encuesta de grupo con seguimiento en tiempo real de las confirmaciones de asistencia 🟩 Admite hasta 1.000 participantes; se adapta a cualquier tamaño de plantilla de CAB Integración con calendarios (Google, Outlook, Apple) 🟩 «Find time» consulta tu calendario antes de proponerte franjas horarias Recordatorios por correo electrónico para quienes no han respondido 🟩 Solo por correo electrónico; sin SMS ni notificaciones push Enlace al vídeo adjunto (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Compatible con las cuatro plataformas; el enlace aparece en todas las invitaciones de calendario Detección automática de la zona horaria 🟩 Cada participante ve automáticamente los horarios disponibles en su hora local Descripciones de las reuniones sobre IA ⚠️ Disponible con la versión Premium; útil para informar a los miembros de la Asamblea antes de que voten Identidad corporativa personalizada (logotipo y color principal) ⚠️ Disponible con la versión Premium; las URL totalmente personalizadas están previstas en la hoja de ruta Encuestas de grupo organizadas conjuntamente 🔜 En la hoja de ruta; actualmente, un organizador por encuesta SMS o notificaciones push ❌ No disponible; solo recordatorios por correo electrónico

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿A cuántos miembros del consejo asesor de clientes puedo incluir en una sola encuesta de grupo? R: La encuesta grupal de Doodle admite hasta 1.000 participantes, por lo que incluso un consejo asesor de clientes de gran tamaño con varios grupos puede caber en una sola encuesta. Un jefe de producto de una empresa de SaaS B2B que gestione grupos de consejos asesores de clientes (CAB) por segmentos o regiones puede incluirlos todos en una única ronda de programación.

P: ¿Es necesario que todos los miembros de mi consejo asesor de clientes tengan una cuenta en Doodle para votar? R: Los participantes no necesitan una cuenta de Doodle para votar en una encuesta de grupo. El organizador (el jefe de producto de SaaS B2B) sí necesita una cuenta de Doodle para crear y gestionar la encuesta, pero los asistentes ejecutivos y los directivos del consejo asesor de clientes pueden votar directamente desde el enlace sin necesidad de registrarse.

P: ¿Puedo adjuntar un enlace a una videoconferencia en la encuesta del comité consultivo de clientes? R: Sí. Cuando confirmes la franja horaria elegida, puedes adjuntar un enlace de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams dentro de la encuesta. Ese enlace se incluye automáticamente en todas las invitaciones de calendario que se envían a los miembros del consejo asesor de clientes, por lo que no es necesario realizar ningún paso adicional para distribuir los datos de conexión.

P: ¿Qué ocurre si un miembro del consejo asesor de clientes no responde antes de que tenga que confirmar la fecha? R: Doodle envía recordatorios automáticos por correo electrónico a los participantes que aún no han votado. Para un jefe de producto de una empresa de SaaS B2B que gestiona un consejo asesor de clientes trimestral, esto significa que no tiene que perseguir manualmente a quienes no han respondido; el recordatorio se envía en su nombre y el contador de quórum en tiempo real le muestra exactamente quién ha votado y quién no.

👉 ¿Estás listo para simplificar tu consejo asesor de clientes?

Utiliza las plantillas anteriores para poner en marcha tu próxima encuesta grupal del consejo asesor de clientes en menos de cinco minutos. Elige el escenario que mejor se adapte a tu próxima sesión, haz clic en el enlace, selecciona las franjas horarias disponibles y envíala a los miembros de tu consejo asesor de clientes. Se acabaron los idas y venidas con los asistentes, se acabaron las reservas que coinciden y se acabaron los plazos de preparación ajustados. Pruébalo gratis hoy mismo.