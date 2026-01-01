Sprawdź swoją dostępność w jednym miejscu dzięki Doodle

Planowanie jest trudne – wszyscy to wiemy. Albo trzeba jakoś ogarnąć ciągłe spotkania, rozmowy kwalifikacyjne i spotkania służbowe w pracy, albo znaleźć wystarczająco dużo czasu, by spotkać się z rodziną i przyjaciółmi.

Posiadanie harmonogram dostępności a wszystko, co zapiszesz w widocznym miejscu, jest pomocne, a aplikacja Doodle pozwala to osiągnąć.

Zautomatyzuj swój harmonogram dzięki naszemu bezpłatne narzędzia do planowania online Dzięki temu możesz zrezygnować z ciągłej wymiany e-maili i swobodnie umawiać się na spotkania, kiedy tylko chcesz. Średnio możesz zaoszczędzić nawet 45 minut tygodniowo, aby poświęcić ten czas na ważniejsze sprawy.

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W jaki sposób Doodle może mi pomóc w ustaleniu mojej dostępności?

Zacznij od założenia konta w serwisie Doodle i połączenia go ze swoim kalendarzem. Po przejściu do pulpitu nawigacyjnego warto utworzyć Booking Page – dzięki czemu będziesz mógł z niej korzystać jako narzędzie do sprawdzania dostępności .

W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz Doodle” i wybierz „Booking Page”. Możesz też kliknąć „Utwórz nową stronę Booking Page”. W pierwszej sekcji należy podać najważniejsze informacje, takie jak cel strony, dowolny opis oraz to, czy dostępna jest opcja wideokonferencji.

Aby w pełni wykorzystać możliwości Booking Page jako narzędzie do śledzenia dostępności , ważne jest, aby poprawnie wypełnić następną część. W tym miejscu decydujesz, kiedy chcesz być dostępny. Znajdziesz tu również ustawienia uprawnień – niezbędne, jeśli chcesz korzystać z Doodle jako zautomatyzowanego aplikacja do sprawdzania dostępności .

Jedną z najlepszych funkcji jest opcja „maksymalna liczba spotkań w ciągu dnia”. Działa ona trochę jak… kalkulator dostępności . Gdy osiągniesz całkowitą liczbę spotkań, jaką chcesz zaplanować na dany dzień, Twoja Booking Page zablokuje możliwość dokonywania kolejnych rezerwacji.

Jeśli korzystasz z kilku różnych kalendarzy, ważne jest, aby upewnić się, że podłączony jest właściwy kalendarz. Dzięki temu Booking Page będzie miała dostęp do Twoich zestaw dostępności , dzięki czemu klienci rezerwują terminy tylko wtedy, gdy jesteś dostępny i chcesz, aby to zrobili.

Z Doodle Professional W ramach jednego konta możesz utworzyć dowolną liczbę Booking Pages. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zarządzać różnymi klientami i przypisywać im odrębne terminy dostępności.

Można również sprawdzić dostępność miejsc dla grupy

Booking Page jest niezbędna, aby w jednym miejscu sprawdzić dostępność terminów, gdy chcesz, aby inni mogli umówić się z Tobą na spotkanie. Jeśli jednak chcesz zebrać dużą grupę osób, najlepszym rozwiązaniem jest Group Poll.

Możesz stworzyć szybka ankieta logując się na swoje konto w serwisie Doodle i wybierając opcję „Group Poll”. Wprowadź szczegóły, wybierz dogodne terminy, a zanim się zorientujesz, znajdziesz termin, który będzie pasował wszystkim. Doodle to naprawdę narzędzie, które planowanie spotkań grupowych .

Jeszcze lepsze od tego, że nie trzeba już wymieniać się e-mailami, jest to, że możesz skorzystać z naszej bezpłatna aplikacja do planowania bezpłatnie. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak usunięcie reklam, spersonalizowane oznaczenia marki lub ograniczenie odpowiedzi uczestników, możesz przejść na wersję Doodle Professional.

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Bycie dostępnym nie musi być trudne

Doodle to naprawdę aplikacja do sprawdzania dostępności aby zaoszczędzić Twój czas i zmaksymalizować Twoją wydajność.

Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić potencjalnemu kandydatowi jak najwięcej możliwość udzielenia wywiadu Niezależnie od tego, czy chcesz jak najlepiej wykorzystać swój czas, czy po prostu znaleźć chwilę dla przyjaciół i rodziny, Doodle pozwala Ci mieć wszystko pod kontrolą – w jednym miejscu.