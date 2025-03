Se din tilgængelighed på ét sted med Doodle

Planlægning er svært - det ved vi alle. Hvis det ikke er at forsøge at navigere rundt i en række møder, samtaler og møder på arbejdet, er det at finde tid nok til at mødes med familie og venner.

Det hjælper at have en tilgængelighedsplan og alting skrevet ned, hvor du kan se det, og Doodle kan gøre det muligt.

Automatisér din tidsplan med vores gratis online planlægningsværktøjer, så du kan droppe e-mailen frem og tilbage og være fri til at mødes med folk, når du har lyst til det. I gennemsnit kan du spare op til 45 minutter om ugen, så du kan fokusere på vigtigere ting.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan kan Doodle hjælpe mig med at finde ud af, hvad jeg har til rådighed?

Start med at oprette en Doodle-konto og tilslut dit kalenderværktøj. Når du er på dit instrumentbræt, skal du oprette en bookingside - så du kan bruge den som en tilgængelighedstjekker.

Klik øverst til højre på "Create a Doodle" (Opret en Doodle), og vælg "Booking Page" (bookingside). Alternativt kan du klikke på "Opret en ny bookingside". I det første afsnit skal du udfylde de vigtige detaljer, f.eks. hvad siden er til, en eventuel beskrivelse, og om videokonferencer er en mulighed.

For at få mest muligt ud af Booking Page som en Availability Tracker er det vigtigt at få den næste del rigtigt. Det er her, du bestemmer, hvornår du vil være tilgængelig. Det er også her, du finder strømindstillingerne - afgørende, hvis du ønsker at bruge Doodle som en automatiseret tilgængeligheds-app.

En af de bedste funktioner er indstillingen "maksimale møder på en dag". Den fungerer lidt som en tilgængelighedsberegner. Når du har nået det samlede antal møder, du ønsker for den pågældende dag - vil din bookingside stoppe for, at der bliver taget flere.

Det er vigtigt, hvis du bruger et par forskellige kalendere, at sikre dig, at den rigtige kalender er tilsluttet. Dette vil lade Booking Page få din tilgængelighed indstillet, så folk kun booker tidspunkter, hvor du er ledig og ønsker det.

Med en Doodle Professional konto kan du oprette så mange Booking Pages som du vil. Det er fantastisk, hvis du vil administrere forskellige kunder og tildele dem forskellige ledige tider.

Du kan også finde ledige pladser til en gruppe

Booking Page er vigtig for at se tilgængelighed på ét sted, når du vil have folk til at arrangere tid med dig. Men hvis du ønsker at samle mange mennesker, skal du ikke lede længere end til Group Poll.

Du kan lave en quick poll ved at logge ind på din Doodle-konto og vælge "Group Poll". Tilføj detaljerne, vælg tidspunkter, der passer dig, og før du ved af det, har du fundet et tidspunkt, hvor alle kan mødes. Doodle er virkelig værktøjet til planlægning af gruppemøder.

Hvad der er endnu bedre end at kunne skære e-mailen frem og tilbage væk er, at du kan bruge vores planlægningsapp gratis uden beregning. Hvis du vil have adgang til mere avancerede funktioner som f.eks. fjernelse af annoncer, brugerdefineret branding eller begrænsning af deltagernes svar - kan du opgradere til Doodle Professional.

Det behøver ikke at være svært at være tilgængelig

Doodle er virkelig den tilgængeligheds-app, der sparer dig tid og maksimerer din produktivitet.

Uanset om du ønsker at give en potentiel rekruttering så meget tilgængelighed til samtale som muligt eller bare finde tid til venner og familie, kan du med Doodle se alt det, du har - alt sammen på ét sted.

Før en afstemning i dag, og find et tidspunkt, hvor du kan møde de mennesker, du ønsker at møde. Der sker store ting, når vi mødes, og det hele starter med hvornår.