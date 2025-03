Vedere la propria disponibilità in un unico posto con Doodle

Programmare è difficile, lo sappiamo tutti. Se non si tratta di cercare di gestire una serie di riunioni, colloqui e incontri al lavoro, si tratta di trovare il tempo sufficiente per stare con la famiglia e gli amici.

Avere un programma di disponibilità e scrivere tutto in modo visibile aiuta e Doodle può renderlo possibile.

Automatizzate il vostro programma con i nostri strumenti gratuiti di pianificazione online in modo da poter abbandonare le e-mail avanti e indietro ed essere liberi di incontrare le persone quando volete. In media si possono risparmiare fino a 45 minuti alla settimana per concentrarsi su cose più importanti.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

In che modo Doodle può aiutarmi a risolvere il problema della mia disponibilità?

Iniziate creando un account Doodle e collegando il vostro strumento di calendario. Una volta sul cruscotto, è necessario creare una pagina di prenotazione, in modo da poterla utilizzare come verificatore di disponibilità.

In alto a destra, fare clic su "Crea un Doodle" e selezionare "Pagina di prenotazione". In alternativa, cliccate su "Crea una nuova pagina di prenotazione". Nella prima sezione, dovrete inserire i dettagli importanti, come ad esempio lo scopo della pagina, la descrizione desiderata e l'eventuale opzione di videoconferenza.

Per sfruttare al meglio Booking Page come tracciatore di disponibilità, è importante che la parte successiva sia corretta. È qui che si decide quando si vuole essere disponibili. Qui si trovano anche le impostazioni di alimentazione, fondamentali se si vuole usare Doodle come automatica (https://doodle.com/en/product/polls/).

Una delle caratteristiche migliori è l'opzione "riunioni massime in un giorno". Funziona un po' come un calcolatore di disponibilità. Una volta raggiunto il numero totale di incontri desiderati per quel giorno, la pagina di prenotazione impedirà che ne vengano presi altri.

È importante, se si utilizzano diversi calendari, assicurarsi che sia collegato il calendario giusto. In questo modo Booking Page avrà la vostra disponibilità impostata, in modo che le persone prenotino solo quando siete disponibili e lo desiderano.

Con un account Doodle Professional, potete creare tutte le Pagine di prenotazione che volete. È un'ottima soluzione se si desidera gestire diversi clienti e assegnare loro disponibilità distinte.

È anche possibile trovare la disponibilità per un gruppo

Booking Page è essenziale per vedere la disponibilità in un unico posto quando si vuole che le persone possano organizzare il loro tempo con voi. Tuttavia, se volete riunire molte persone, non cercate oltre il Sondaggio di gruppo.

Potete creare un sondaggio rapido accedendo al vostro account Doodle e scegliendo "Sondaggio di gruppo". Aggiungete i dettagli, scegliete gli orari più adatti e, in men che non si dica, avrete trovato un momento di incontro per tutti. Doodle è davvero lo strumento per programmare riunioni di gruppo.

La cosa ancora più bella è che potete usare la nostra applicazione di programmazione gratuita. Se volete accedere a funzioni più avanzate, come la rimozione degli annunci, la personalizzazione del marchio o la limitazione delle risposte dei partecipanti, potete passare a Doodle Professional.

Provatelo gratuitamente Non è richiesta la carta di credito

Essere disponibili non deve essere difficile

Doodle è davvero l'applicazione di disponibilità per farvi risparmiare tempo e massimizzare la vostra produttività.

Sia che vogliate dare la massima disponibilità per un colloquio a un potenziale reclutatore, sia che vogliate semplicemente trovare il tempo per amici e famiglia, Doodle vi permette di vedere tutto ciò che avete, tutto in un unico posto.

Fate un sondaggio oggi stesso e trovate un momento per incontrare le persone che volete. Le grandi cose accadono quando ci uniamo e tutto inizia con il momento.