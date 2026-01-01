Doodle के साथ अपनी उपलब्धता एक ही जगह देखें।

समय-निर्धारण कठिन है – हम सभी जानते हैं। अगर यह काम पर होने वाली बैठकों, साक्षात्कारों और कैच-अप्स की श्रृंखला को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए पर्याप्त समय निकालना होता है।

होने पर उपलब्धता अनुसूची और जहाँ भी आप देख सकें, सब कुछ लिखकर रखने से मदद मिलती है, और Doodle इसे संभव बना सकता है।

हमारे साथ अपने शेड्यूल को स्वचालित करें निःशुल्क ऑनलाइन अनुसूचन उपकरण इस तरह आप ईमेल का बार-बार आदान-प्रदान छोड़ सकते हैं और जब चाहें लोगों से मिलने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। औसतन आप हर हफ्ते 45 मिनट तक बचा सकते हैं, जिन्हें आप अधिक महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करने में लगा सकते हैं।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle मेरी उपलब्धता व्यवस्थित करने में मेरी मदद कैसे कर सकता है?

सबसे पहले एक Doodle खाता बनाएँ और अपने कैलेंडर टूल को कनेक्ट करें। एक बार जब आप अपने डैशबोर्ड पर हों, तो आपको एक बुकिंग पेज बनाना होगा – ताकि आप इसका उपयोग एक के रूप में कर सकें। उपलब्धता जाँचकर्ता बिंदु

ऊपर दाईं ओर "Create a Doodle" पर क्लिक करें और "Booking Page" चुनें। वैकल्पिक रूप से, "Create a new booking page" पर क्लिक करें। पहले सेक्शन में, आपको महत्वपूर्ण विवरण भरने होंगे, जैसे पेज किस लिए है, कोई भी विवरण जो आप देना चाहते हैं, और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प उपलब्ध है।

एक के रूप में बुकिंग पेज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उपलब्धता ट्रैकर , अगले भाग को सही करना महत्वपूर्ण है। यहीं आप तय करते हैं कि आप कब उपलब्ध होना चाहते हैं। यहीं आपको पावर सेटिंग्स भी मिलेंगी – यदि आप Doodle का स्वचालित रूप से उपयोग करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण हैं। उपलब्धता ऐप बिंदु

सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक 'एक दिन में अधिकतम बैठकें' विकल्प है। यह थोड़ा सा एक की तरह काम करता है उपलब्धता कैलकुलेटर . एक बार जब आप उस दिन के लिए अपनी वांछित कुल बैठकों की संख्या तक पहुँच जाते हैं, तो आपका बुकिंग पेज और बुकिंग स्वीकार करना बंद कर देगा।

यदि आप कुछ अलग-अलग कैलेंडर का उपयोग करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि सही कैलेंडर जुड़ा हो। इससे बुकिंग पेज को आपकी उपलब्धता सेट , ताकि लोग केवल तब ही समय बुक करें जब आप उपलब्ध हों और वे चाहें।

के साथ Doodle Professional खाते में, आप जितने चाहें उतने बुकिंग पेज बना सकते हैं। यह तब बहुत उपयोगी है जब आप विभिन्न ग्राहकों का प्रबंधन करना चाहते हैं और उन्हें अलग-अलग उपलब्धताएँ आवंटित करना चाहते हैं।

आप एक समूह के लिए उपलब्धता भी पा सकते हैं।

जब आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ समय तय कर सकें, तो एक ही जगह पर उपलब्धता देखने के लिए बुकिंग पेज आवश्यक है। हालांकि, यदि आप बहुत से लोगों को एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ग्रुप पोल से बेहतर कुछ नहीं है।

आप एक बना सकते हैं त्वरित सर्वेक्षण अपने Doodle खाते में लॉग इन करके और "Group Poll" चुनकर विवरण जोड़ें, उपयुक्त समय चुनें और देखते ही देखते आप सभी के लिए मिलने का समय ढूंढ लेंगे। Doodle वाकई में इसके लिए एक बेहतरीन उपकरण है। समूह बैठक अनुसूचीकरण बिंदु

ईमेल के बार-बार आदान-प्रदान से छुटकारा पाने में सक्षम होने से भी बेहतर यह है कि आप हमारे का उपयोग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग ऐप मुफ्त नि:शुल्क। यदि आप विज्ञापन हटाने, कस्टम ब्रांडिंग या प्रतिभागी प्रतिक्रियाओं को सीमित करने जैसी अधिक उन्नत सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं - तो आप Doodle Professional में अपग्रेड कर सकते हैं।

मुफ्त आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

उपलब्ध रहना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

Doodle वाकई है उपलब्धता ऐप आपका समय बचाने और आपकी उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए।

चाहे आप एक संभावित भर्ती को जितना हो सके साक्षात्कार के लिए उपलब्धता जितना संभव हो या बस दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालें, Doodle आपको वह सब कुछ एक ही जगह पर देखने देता है जो आपके पास है।