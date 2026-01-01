Se din tillgänglighet samlad på ett ställe med Doodle

Det är svårt att planera – det vet vi alla. Antingen handlar det om att försöka hålla reda på alla möten, intervjuer och avtalade träffar på jobbet, eller om att hitta tillräckligt med tid för att umgås med familj och vänner.

Att ha en tillgänglighetsschema och allt som skrivs ner där man kan se det är till hjälp, och Doodle kan göra det möjligt.

Automatisera din schemaläggning med vår gratis verktyg för tidsbokning online Så slipper du mejla fram och tillbaka och kan istället träffa folk när du själv vill. I genomsnitt kan du spara upp till 45 minuter i veckan och istället ägna dig åt viktigare saker.

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Hur kan Doodle hjälpa mig att reda ut när jag är ledig?

Börja med att skapa ett Doodle-konto och koppla ihop det med ditt kalenderverktyg. När du är på din instrumentpanel bör du skapa en Booking Page – så att du kan använda den som en tillgänglighetskontroll .

Klicka på ”Skapa en Doodle” uppe till höger och välj ”Booking Page”. Du kan också klicka på ”Skapa en ny Booking Page”. I det första avsnittet fyller du i viktiga uppgifter, till exempel vad sidan är avsedd för, en eventuell beskrivning och om videokonferens är ett alternativ.

För att dra största möjliga nytta av Booking Page som en tillgänglighetsövervakare , så är det viktigt att fyra nästa steg rätt. Här bestämmer du när du vill vara tillgänglig. Här hittar du också inställningarna för behörigheter – något som är avgörande om du vill använda Doodle som ett automatiserat tillgänglighetsapp .

En av de bästa funktionerna är alternativet ”maximalt antal möten per dag”. Det fungerar ungefär som en tillgänglighetsberäknare . När du har nått det totala antalet möten du vill ha för den dagen kommer din Booking Page att stoppa ytterligare bokningar.

Om du använder flera olika kalendrar är det viktigt att se till att rätt kalender är kopplad. På så sätt kan Booking Page hämta dina tillgänglighetsuppsättning , så att folk bara bokar tider då du är ledig och vill att de ska göra det.

Med en Doodle Professional Med ditt konto kan du skapa så många Booking Pages du vill. Det är perfekt om du vill hantera olika kunder och tilldela dem olika tillgänglighet.

Du kan också se om det finns lediga platser för en grupp

Booking Page är avgörande för att kunna se tillgänglighet på ett och samma ställe när du vill att folk ska kunna boka tid hos dig. Men om du vill samla ihop många personer är Group Poll det perfekta verktyget.

Du kan skapa en snabbundersökning genom att logga in på ditt Doodle-konto och välja ”Group Poll”. Fyll i uppgifterna, välj tider som passar, och innan du vet ordet av har du hittat en tid då alla kan träffas. Doodle är verkligen verktyget för planering av gruppmöten .

Det som är ännu bättre än att slippa allt mejlväxlande är att du kan använda vår gratis schemaläggningsapp gratis. Om du vill ha tillgång till mer avancerade funktioner, såsom att ta bort annonser, anpassa varumärket eller begränsa deltagarnas svar, kan du uppgradera till Doodle Professional.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Att vara tillgänglig behöver inte vara svårt

Doodle är verkligen den tillgänglighetsapp för att spara tid åt dig och maximera din produktivitet.

Oavsett om du vill ge en potentiell nyanställd så mycket tillgänglighet för intervju Oavsett om du vill planera så mycket som möjligt eller bara hitta tid för vänner och familj, så låter Doodle dig se allt du har – allt på ett och samma ställe.