Veja sua disponibilidade tudo em um só lugar com Doodle

A programação é difícil - todos nós sabemos disso. Se não se está tentando navegar pela série de reuniões, entrevistas e conversas no trabalho, é encontrar tempo suficiente para alcançar a família e os amigos.

Ter um cronograma de disponibilidade e tudo escrito onde você pode ver ajuda e o Doodle pode tornar isso possível.

Automatize sua programação com nossas ferramentas de programação online gratuitas para que você possa abandonar o e-mail para frente e para trás e ficar livre para conhecer pessoas quando quiser. Em média, você pode economizar até 45 minutos por semana para se concentrar em coisas mais importantes.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como o Doodle pode me ajudar a organizar minha disponibilidade?

Comece criando uma conta Doodle e conectando sua ferramenta de calendário. Uma vez no painel de controle, você vai querer criar uma página de reservas - para que você possa usá-la como availability checker.

Na parte superior direita, clique em "Create a Doodle" e selecione "Booking Page". Alternativamente, clique em "Criar uma nova página de reservas". Na primeira seção, você vai querer preencher os detalhes importantes, tais como para que serve a página, qualquer descrição desejada e se a videoconferência é uma opção.

Para aproveitar ao máximo a Página de Reservas como availability tracker, é importante obter a próxima parte correta. Aqui é onde você decide quando quer estar disponível. Aqui também é onde você encontrará as configurações de energia - vitais se você quiser usar o Doodle como um aplicativo automatizado availability app.

Uma das melhores características é a opção de "reuniões máximas em um dia". Funciona um pouco como uma calculadora de disponibilidade. Uma vez atingido o número total de reuniões que você deseja para aquele dia - sua página de reservas deixará de ser aceita.

É importante, se você usar alguns calendários diferentes, garantir que o calendário correto esteja conectado. Isto permitirá que a Booking Page tenha seu availability set, para que as pessoas reservem apenas o tempo que você está disponível e queiram que elas o façam.

Com uma conta Doodle Professional, você pode criar quantas Páginas de Reserva quiser. Isto é ótimo se você quiser administrar diferentes clientes e alocar-lhes disponibilidade distinta.

Você também pode encontrar disponibilidade para um grupo

A página de reserva é essencial para ver a disponibilidade em um só lugar quando você quer que as pessoas possam arranjar tempo com você. No entanto, se você quiser reunir muitas pessoas, então não procure mais do que a Pesquisa de Grupo.

Você pode fazer uma quick poll acessando sua conta no Doodle e escolhendo "Group Poll". Acrescente os detalhes, escolha os horários e antes que você saiba, você terá encontrado um horário para que todos se encontrem. Doodle é realmente a ferramenta para agendamento de reuniões de grupo.

O que é ainda melhor do que poder cortar o e-mail para frente e para trás é que você pode usar nosso scheduling app free de cobrança. Se você quiser ter acesso a recursos mais avançados, como a remoção de anúncios, marca personalizada ou limitação das respostas dos participantes - você pode atualizar para o Doodle Professional.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Estar disponível não tem que ser difícil

Doodle realmente é a availability app para economizar seu tempo e maximizar sua produtividade.

Quer você queira dar o máximo possível a um possível recruta disponibilidade para entrevista ou apenas encontrar tempo para amigos e familiares, Doodle permite que você veja tudo o que você tem - tudo em um só lugar.

Poll maker hoje e encontre um tempo para conhecer as pessoas que você deseja. Grandes coisas acontecem quando nos reunimos e tudo começa com quando.