Budzisz się z najlepszymi zamiarami. Dzisiaj dasz czadu. A potem nagle – jest 18:00, lista zadań pozostaje nietknięta, a ty jakoś spędziłeś 45 minut na zastanawianiu się, która przekąska wydaje się najbardziej „produktywna”. Brzmi znajomo? Nie jesteś leniwy. Po prostu czas ma to do siebie, że bardzo łatwo ucieka, kiedy nie zwracasz na niego uwagi.

Oto dziesięć sposobów, w jakie prawdopodobnie marnujesz czas, nawet nie zdając sobie z tego sprawy — i nie, żaden z nich nie ma nic wspólnego z Netflixem.

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1. Odpowiadanie na każdą wiadomość tak, jakby to była akcja przeciwpożarowa

Tak, to powiadomienie na Slacku wydaje się pilne. Nie, prawdopodobnie nie jest. Ciągłe przerywanie tego, co właśnie robisz, żeby odpowiedzieć, psuje twój rytm pracy szybciej niż niespodziewana rozmowa na Zoomie z obowiązkową włączoną kamerą.

2. Rozmyślanie o spotkaniach, które mogłyby być… czymkolwiek innym

Wiesz, o czym mowa. Te „krótkie spotkania”, które przeradzają się w 40-minutowe gadanie, podczas którego nie zapada żadna decyzja. Jeśli spotkanie nie ma porządku obrad, nie ma prawa zabierać ci czasu.

3. Zbytnie roztrząsanie dosłownie wszystkiego

To już trzeci wybór czcionki do oferty, którą klient ledwo przejrzy. Jeśli „jeszcze tylko jedna poprawka” to twoje motto życiowe, gratulacje — odkryłeś sekretne źródło straty czasu.

4. Wielozadaniowość niczym wiewiórka po espresso

Odpowiadasz na e-maile, przeglądasz budżet i udajesz, że słuchasz rozmówcy podczas rozmowy telefonicznej? Nie osiągasz dzięki temu więcej — po prostu robisz więcej rzeczy, ale źle, i to wszystko naraz.

5. Zgadzanie się na rzeczy, których już się boisz

Zgodziłeś się na „krótką rozmowę telefoniczną” z tą osobą z LinkedIn. Znowu. W głębi duszy wiedziałeś, że tak się stanie. Twój kalendarz to nie loteria życzliwości.

6. Chaos w planowaniu zamiast przejrzystości

Jeśli Twój kalendarz przypomina grę Tetris w trybie trudnym, czas przemyśleć sposób planowania dnia. Wskazówka: „Czy masz czas we wtorek o 15:00?” powtórzone 17 razy to nie jest strategia.

7. Sprawdzanie poczty elektronicznej, jakby to był automat do gry

Nie musisz odświeżać strony co 12 minut. Uwaga, spoiler: tego e-maila z fakturą wciąż tam nie ma. Wyznacz sobie granice, bo inaczej Gmail przejmie nad tobą kontrolę.

8. Obchodzenie problemu okrężną drogą (bo zapomniałeś, że już to rozwiązałeś)

Poświęcasz 30 minut na szukanie informacji o czymś, co już w zeszłym miesiącu udało ci się ustalić? Zdarza się. Zapisuj wszystko. Później to ci uratuje życie.

9. Czekanie na idealny moment, by cokolwiek zacząć

Nie potrzebujesz lepszego momentu. Musisz po prostu zacząć. Czekanie na „odpowiedni moment” to po prostu sposób, w jaki czas sabotuje twoje postępy.

10. Planowanie tygodnia na bieżąco

Improwizowanie wydaje się buntownicze – aż do czwartku, kiedy masz trzy spotkania w tym samym czasie, jesteś wyczerpany i bez konkretnego celu wpisujesz w Google: „Jak przeprowadzić się do lasu”.

Wskazówka dotycząca czasu

Jeśli poświęcasz więcej czasu na planowanie niż na samą pracę, być może nadszedł czas, aby skorzystać z narzędzia, które naprawdę pomaga. Doodle ułatwia organizowanie spotkań bez niekończącej się wymiany wiadomości (i bez pisania w gniewie). Niezależnie od tego, czy umawiasz się z klientami, koordynujesz pracę zespołu, czy organizujesz wydarzenia, to narzędzie pozwala Ci odzyskać czas — i nie nazywa tego „synergią”.