Du vågner op med de bedste intentioner. Du vil give den gas i dag. Og så er klokken pludselig 18, din to-do-liste er uberørt, og du har brugt 45 minutter på at beslutte, hvilken snack der føles mest "produktiv". Lyder det bekendt? Du er ikke doven. Tiden er bare rigtig god til at smutte, når du ikke holder øje.

Her er ti måder, du sikkert spilder tiden på uden at være klar over det - og nej, ingen af dem involverer Netflix.

1. Svarer på alle beskeder, som om det er en brandøvelse

Ja, det Slack-ping føles vigtigt. Nej, det er det sandsynligvis ikke. Hvis du hele tiden dropper det, du er i gang med, for at svare, dræber du dit flow hurtigere end et overraskende Zoom-opkald med video.

2. At holde fast i møder, der kunne have været ... alt muligt andet

Du kender dem. Den "hurtige opsamling", der udvikler sig til 40 minutters snak, hvor der ikke bliver truffet nogen beslutninger. Hvis et møde ikke har nogen dagsorden, har det ikke noget at gøre med at stjæle din tid.

3. Du overtænker bogstaveligt talt alt

Du er i gang med dit tredje skrifttypevalg til et forslag, som din kunde knap nok vil skimme. Hvis dit livsmotto er "lige en finpudsning mere", så tillykke - du har fundet en hemmelig tidslomme.

4. Multitasker som et egern på espresso

Besvarer du e-mails, mens du gennemgår et budget og lader som om, du lytter til et opkald? Du får ikke gjort mere - du gør bare flere ting dårligt på samme tid.

5. At sige ja til ting, du allerede frygter

Du gik med til at "hoppe på et hurtigt opkald" med den person fra LinkedIn. Og igen. Inderst inde vidste du, at det ville ske. Din kalender er ikke et venlighedslotteri.

6. Planlægning af kaos i stedet for klarhed

Hvis din kalender ligner Tetris på hard mode, er det tid til at genoverveje, hvordan du booker din dag. Hint: "Er du ledig tirsdag kl. 15?" gange 17 er ikke en strategi.

7. Tjekker din e-mail, som om det var en spillemaskine

Du behøver ikke at trykke refresh hvert 12. minut. Spoiler: Den e-mail om fakturaen er der stadig ikke. Sæt grænser, eller lad Gmail eje din sjæl.

8. Du tager den lange vej (fordi du har glemt, at du allerede har løst det)

At bruge 30 minutter på at undersøge noget, du fandt ud af i sidste måned? Det sker. Skriv tingene ned. Red dit eget liv senere.

9. At vente på det perfekte tidspunkt til at starte noget

Du har ikke brug for bedre timing. Du har brug for at komme i gang. At vente på "det rette øjeblik" er dybest set tidens måde at spøge med dine fremskridt på.

10. Planlæg din uge i farten

At improvisere føles oprørsk indtil torsdag, hvor du er tredobbelt booket, udmattet og vagt googler "Hvordan flytter man til en skov".

Et tip om tid

Hvis du bruger mere tid på at planlægge end på at gøre noget, er det måske på tide at bruge et værktøj, der rent faktisk hjælper. Doodle gør det nemt at arrangere møder uden at skulle skrive frem og tilbage (eller skrive i vrede). Uanset om du booker kunder, koordinerer dit team eller afvikler events, giver det dig din tid tilbage - og kalder det ikke "synergi".