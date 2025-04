10 maneiras de perder tempo sem nem perceber

Você acorda com as melhores intenções. Você vai arrasar hoje. E, de repente, são 18 horas, sua lista de tarefas está intocada e, de alguma forma, você passou 45 minutos decidindo qual lanche é mais "produtivo". Parece familiar? Você não é preguiçoso. O tempo é apenas muito bom em escapar quando você não está observando.

Aqui estão dez maneiras pelas quais você provavelmente está perdendo tempo sem nem mesmo perceber - e não, nenhuma delas envolve a Netflix.

1. Responder a todas as mensagens como se fosse um exercício de incêndio

Sim, aquele ping do Slack parece urgente. Não, provavelmente não é. Deixar constantemente de fazer o que está fazendo para responder acaba com o seu fluxo mais rápido do que uma chamada surpresa do Zoom com necessidade de vídeo.

2. Manter reuniões que poderiam ter sido... qualquer outra coisa

Você sabe quais são elas. A "reunião rápida" que se transforma em um bate-papo de 40 minutos sem que nenhuma decisão seja tomada. Se uma reunião não tem pauta, ela não tem por que roubar seu tempo.

3. Pensar demais em literalmente tudo

Você está na terceira opção de fonte para uma proposta que seu cliente mal vai ler. Se "só mais um ajuste" é o lema de sua vida, parabéns - você encontrou um vazamento secreto de tempo.

4. Multitarefa como um esquilo tomando café expresso

Responder e-mails, revisar um orçamento e fingir que está ouvindo uma ligação? Você não está fazendo mais coisas - está apenas fazendo mais coisas mal feitas, simultaneamente.

5. Dizer sim para coisas que você já teme

Você concordou em "fazer uma ligação rápida" com aquela pessoa do LinkedIn. De novo. No fundo, você sabia que isso aconteceria. Sua agenda não é uma loteria de bondade.

6. Programar o caos em vez da clareza

Se sua agenda se parece com Tetris no modo difícil, é hora de repensar como você agenda seu dia. Dica: "Você está livre na terça-feira às 15h?" 17 vezes não é uma estratégia.

7. Verificar seu e-mail como se fosse um caça-níqueis

Você não precisa clicar em atualizar a cada 12 minutos. Spoiler: Aquele e-mail sobre a fatura ainda não está lá. Estabeleça limites ou deixe que o Gmail se apodere de sua alma.

8. Ir pelo caminho mais longo (porque você esqueceu que já resolveu isso)

Passar 30 minutos pesquisando algo que você descobriu no mês passado? Isso acontece. Escreva as coisas. Salve sua própria vida mais tarde.

9. Esperar o momento perfeito para começar qualquer coisa

Você não precisa de um momento melhor. Você precisa começar. Esperar pelo "momento certo" é basicamente a maneira do tempo de impedir seu progresso.

10. Planejar a semana rapidamente

Planejar parece rebelde até quinta-feira, quando você está com três reservas, exausto e pesquisando vagamente no Google "Como se mudar para uma floresta".

Uma dica de tempo

Se você está gastando mais tempo agendando do que fazendo, talvez seja hora de usar uma ferramenta que realmente ajude. O Doodle facilita o agendamento de reuniões sem a necessidade de ir e vir (ou de digitar com raiva). Seja para agendar clientes, coordenar sua equipe ou realizar eventos, ele lhe devolve o tempo - e não chama isso de "sinergia".