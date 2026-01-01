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10 तरीके जिनसे आप बिना जाने अपना समय बर्बाद कर रहे हैं

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Woman with short hair and glasses

आप सबसे अच्छे इरादों के साथ जागते हैं। आज तुम धूम मचा दोगे। और फिर अचानक—शाम के 6 बज चुके हैं, तुम्हारी टू-डू लिस्ट जस की तस पड़ी है, और किसी तरह तुमने 45 मिनट यह तय करने में बिता दिए कि कौन-सा नाश्ता सबसे "उत्पादक" लगेगा। परिचित लगता है? तुम आलसी नहीं हो। जब तुम ध्यान नहीं देते, तो समय चुपके से निकल जाता है।

यहाँ दस तरीके हैं जिनसे आप शायद बिना एहसास के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं—और नहीं, इनमें से किसी में भी नेटफ्लिक्स शामिल नहीं है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

हर संदेश का जवाब आग की आपातकालीन अभ्यास की तरह देना।

हाँ, वह Slack पिंग जरूरी लगती है। नहीं, शायद वह जरूरी नहीं है। जवाब देने के लिए बार-बार जो कर रहे हैं उसे छोड़ देना आपके काम की लय को वीडियो अनिवार्य वाली अचानक Zoom कॉल से भी तेज़ी से बिगाड़ देता है।

2. उन बैठकों को थामे रखना जो कुछ और हो सकती थीं।

आप उन्हें जानते हैं। वह "क्विक कैच-अप" जो बिना कोई निर्णय लिए 40 मिनट की लंबी-चौड़ी बातचीत में बदल जाता है। अगर किसी बैठक की कोई एजेंडा नहीं है, तो उसका आपका समय चुराने का कोई औचित्य नहीं है।

3. हर चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना

आप अपने क्लाइंट द्वारा मुश्किल से ही पढ़े जाने वाले प्रस्ताव के लिए तीसरी फ़ॉन्ट चुन रहे हैं। अगर "बस एक और बदलाव" आपका जीवन-मंत्र है, तो बधाई हो—आपने समय का एक गुप्त रिसाव ढूंढ लिया है।

4. एस्प्रेसो पर गिलहरी की तरह मल्टीटास्किंग

बजट की समीक्षा करते हुए कॉल पर सुनने का नाटक करते हुए ईमेल का जवाब दे रहे हैं? आप ज्यादा काम नहीं कर रहे—आप बस एक साथ कई काम खराब तरीके से कर रहे हैं।

5. उन चीज़ों के लिए हाँ कहना जिनसे आपको पहले से ही डर लगता है

आपने LinkedIn से उस व्यक्ति के साथ "एक त्वरित कॉल" करने के लिए फिर से हाँ कह दी। गहराई से आप जानते थे कि ऐसा ही होने वाला था। आपका कैलेंडर दयालुता लॉटरी नहीं है।

6. स्पष्टता के बजाय अव्यवस्था की योजना बनाना

अगर आपका कैलेंडर हार्ड मोड पर टेट्रिस जैसा दिखता है, तो यह सोचने का समय है कि आप अपना दिन कैसे बुक करते हैं। संकेत: "क्या आप मंगलवार को 3 बजे फ्री हैं?" का 17 बार पूछना कोई रणनीति नहीं है।

7. अपनी ईमेल को ऐसे चेक करना जैसे यह कोई स्लॉट मशीन हो

हर 12 मिनट में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉइलर: वह इनवॉइस वाला ईमेल अभी भी नहीं आया है। सीमाएँ तय करें, वरना जीमेल आपकी आत्मा पर कब्ज़ा कर लेगी।

8. लंबा रास्ता अपनाना (क्योंकि आप भूल गए कि आपने इसे पहले ही हल कर लिया था)

क्या आप पिछले महीने ही समझ चुके किसी विषय पर 30 मिनट रिसर्च कर रहे हैं? ऐसा होता है। चीज़ें लिख लें। बाद में अपनी ज़िंदगी बचाएँ।

9. कुछ भी शुरू करने के लिए सही समय का इंतज़ार करना

आपको बेहतर समय की जरूरत नहीं है। आपको बस शुरू करना है। 'सही समय' का इंतजार करना असल में समय का आपकी प्रगति को अनदेखा करने का तरीका है।

10. चलते-फिरते अपने सप्ताह की योजना बनाना

बिना तैयारी के काम करना बगावती लगता है, जब तक कि गुरुवार न आ जाए, जब आप तीन जगहों पर बुक हो चुके होते हैं, थके-हारे होते हैं, और धुंधले तौर पर गूगल पर "जंगल में कैसे बसें" खोज रहे होते हैं।

एक समय सुझाव

अगर आप काम करने की बजाय शेड्यूलिंग में ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो शायद अब ऐसा टूल इस्तेमाल करने का समय आ गया है जो वाकई मदद करे। Doodle बिना बार-बार आदान-प्रदान (या गुस्से में टाइपिंग) के मीटिंग सेटअप करना आसान बनाता है। चाहे क्लाइंट्स बुक करना हो, अपनी टीम के साथ समन्वय करना हो, या इवेंट्स चलाना हो, यह आपका समय वापस देता है — और इसे "सिनेर्जी" नहीं कहता।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

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