Du vaknar med de bästa avsikterna. Idag ska du verkligen krossa det. Och plötsligt är klockan 18.00, din att-göra-lista är orörd och på något sätt har du ägnat 45 minuter åt att bestämma vilket mellanmål som känns mest ”produktivt”. Låter det bekant? Du är inte lat. Tiden är bara väldigt bra på att smita iväg när du inte håller koll.

Här är tio sätt som du förmodligen slösar bort tid på utan att ens märka det – och nej, inget av dem har med Netflix att göra.

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1. Att svara på varje meddelande som om det vore en brandövning

Ja, det där meddelandet på Slack känns brådskande. Nej, det är det förmodligen inte. Att hela tiden avbryta det man håller på med för att svara förstör arbetsrytmen snabbare än ett oväntat Zoom-samtal där video är obligatoriskt.

2. Att hålla fast vid möten som kunde ha varit… vad som helst annat

Du vet vilka jag menar. Den där ”snabba uppdateringen” som förvandlas till ett 40 minuter långt pratstund utan att några beslut fattas. Om ett möte saknar dagordning har det ingen anledning att stjäla din tid.

3. Att grubbla över bokstavligen allt

Du är redan inne på ditt tredje typsnitt för ett förslag som din kund knappt kommer att skumma igenom. Om ”bara en liten justering till” är ditt livsmotto, så grattis – du har hittat en hemlig tidstjuv.

4. Multitaska som en ekorre på espresso

Svara på e-postmeddelanden samtidigt som du går igenom en budget och låtsas lyssna under ett telefonsamtal? Du hinner inte mer – du gör bara fler saker på ett slarvigt sätt, samtidigt.

5. Att säga ja till saker som man redan fruktar

Du gick med på att ”ta ett snabbt samtal” med den där personen från LinkedIn. Igen. Innerst inne visste du att det skulle bli så här. Din kalender är inget lotteri där man vinner vänlighet.

6. Kaos i planeringen istället för tydlighet

Om din kalender ser ut som Tetris på svår nivå är det dags att fundera över hur du planerar din dag. Tips: ”Är du ledig på tisdag klockan 3?” gånger 17 är ingen strategi.

7. Att kolla sin e-post som om det vore en spelautomat

Du behöver inte trycka på ”Uppdatera” var 12:e minut. Spoiler: E-postmeddelandet om fakturan har fortfarande inte dykt upp. Sätt gränser, annars tar Gmail över din själ.

8. Att ta den långa vägen (eftersom du glömde att du redan hade löst det här)

Lägger du 30 minuter på att leta upp något du redan kom på förra månaden? Det händer. Skriv ner saker och ting. Det kommer att rädda dig senare.

9. Att vänta på det perfekta tillfället för att sätta igång med något

Du behöver inte bättre timing. Du måste bara sätta igång. Att vänta på ”rätt tillfälle” är i grund och botten ett sätt för tiden att hindra dina framsteg.

10. Planera din vecka i farten

Att ta det som det kommer känns rebelliskt – tills det blir torsdag, då du har tre möten samtidigt, är helt utmattad och vagt googlar ”Hur man flyttar till en skog”.

Ett tidsspartips

Om du lägger mer tid på att planera än på att göra saker, kan det vara dags att använda ett verktyg som verkligen hjälper dig. Doodle blir det enkelt att boka möten utan fram-och-tillbaka-mejl (eller ilskna inlägg). Oavsett om du bokar möten med kunder, samordnar ditt team eller anordnar evenemang, ger det dig tillbaka din tid – och kallar det inte för ”synergi”.