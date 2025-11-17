Boekingslinks gebruiken om je adviespraktijk te laten groeien
Bijgewerkt: 23 sep 2026
De uitdaging waar financiële adviseurs voor staan
Als financieel adviseur is je agenda je belangrijkste bron van inkomsten. Elk kennismakingsgesprek, elke planbeoordeling en elke portefeuillecontrole draagt bij aan je pijplijn en versterkt je klantrelaties. Toch vertrouwen veel bedrijven nog steeds op heen-en-weer-e-mails, voicemailspelletjes en trage reactietijden om afspraken in te plannen.
Die vertraging kost je geld. Potentiële klanten raken hun enthousiasme kwijt. Bestaande klanten vergeten het. En jij bent uren bezig met het regelen van de logistiek in plaats van advies te geven.
Adviseurs regelen ook allerlei soorten afspraken: kennismakingsgesprekken, onboarding, jaarlijkse evaluaties, RMD-controles, gesprekken over Medicare en sociale zekerheid, familiebijeenkomsten en voorlichtingsevenementen. Veelvoorkomende uitdagingen bij het inplannen zijn onder andere:
Trage opvolging van inkomende interesse
Dubbele boekingen in meerdere agenda’s
No-shows door gebrekkige herinneringssystemen
Verwarring als klanten in verschillende tijdzones wonen
Ontbrekende voorbereidingswerkzaamheden die vergaderingen vertragen
Onduidelijke of wisselende tarieven voor betaalde consulten
Boekingslinks nemen die drempel weg en maken het makkelijker om contact te leggen met zowel potentiële klanten als bestaande klanten.
Waarom boekingslinks belangrijk zijn voor financieel adviseurs
Hoe snel je een afspraak kunt regelen, is belangrijker dan veel bedrijven beseffen. Hoe sneller een potentiële klant een gesprek kan inplannen, hoe groter de kans dat hij of zij klant wordt. Voor bestaande klanten zorgt een soepele planning voor meer vertrouwen en een consistente dienstverlening.
Boekingslinks helpen adviseurs:
Zorg voor meer eerste ontmoetingen door drempels weg te nemen
Bescherm agenda’s met regels, buffers en sluitingstermijnen
Verminder het aantal no-shows dankzij ingebouwde bevestigingen en herinneringen
Inningen van betalingen voor consulten per uur of losse consulten
Zorg voor een soepele, voorspelbare ervaring voor het hele team
Als je het goed instelt, wordt je boekingslink een stille groeimotor.
Zet een systeem voor boekingslinks op dat bij je praktijk past
Eén enkele link is niet genoeg om alles te dekken wat een modern adviesbureau te bieden heeft. Zet een klein, doordacht systeem van boekingslinks op dat aansluit bij het traject van je klant.
1. Bepaal welke soorten vergaderingen voor jou het belangrijkst zijn
Voorbeelden hiervan zijn:
Kennismakingsgesprek met een potentiële klant (20–30 minuten)
Introductie voor nieuwe klanten (60 minuten)
Jaarlijks of halfjaarlijks evaluatiegesprek (60–90 minuten)
Belastingplanning of beoordeling van een Roth-conversie (45 minuten)
Nalatenschaps- of familiebijeenkomst (60 minuten)
Betaald consult per uur (60 minuten)
2. Stel voor elk type duidelijke regels op
Gebruik een consistente logica:
Beschikbaarheidsperiodes
Minimale opzegtermijn
Tussenruimte voor en na vergaderingen
Standaardlocaties (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex of op kantoor)
Automatische tijdzone-afhandeling voor externe clients
3. Gebruik de Doodle-boekingspagina voor terugkerende afspraken
Met de Boekingspagina kun je:
Maak voor elk type vergadering een pagina aan
Google Calendar-, Microsoft- of Apple Calendar-agenda’s synchroniseren
Links voor videoconferenties automatisch toevoegen
Voeg screeningvragen of verzoeken om documenten toe
4. Schakel betalingen in als dat nodig is
Voor betaalde consulten of beoordelingen van je plan:
Gebruik Stripe via Doodle om bij het boeken de kosten te innen
Bied de opties ‘nu betalen’ of ‘kaart opgeslagen’ aan
Zorg voor duidelijke regels voor terugbetalingen en annuleringen
Koppel de boekingslinks naar je conversietraject
Stem de links af op de fase waarin een potentiële klant of klant zich bevindt.
Bovenaan de trechter
Link naar het kennismakingsgesprek op je website, je Google Bedrijfsprofiel en LinkedIn
QR-code op seminar-dia’s en gedrukt materiaal
Midden van de funnel
Link naar het stappenplan na een beoordeling of een voorstel
Link naar een begroting of beschermingsbeoordeling van een medewerker-adviseur
Klantenservice
Link naar het jaaroverzicht in de nieuwsbrieven
Links over seizoensgebonden Roth-omzettingen of RMD’s
Link naar de familiebijeenkomst over vermogensplanning
Een soepel verloop zorgt ervoor dat er bij elke stap meer taken worden afgerond.
Praktische tips om ervoor te zorgen dat boekingslinks echt resultaat opleveren
Tip 1: Zet overal waar klanten kijken een link om te boeken
Voeg ze toe aan:
E-mailhandtekeningen
Kop- en voetteksten op de website
LinkedIn-profielknoppen
Klantportalen en opvolgingsberichten
Automatische antwoorden op voicemail en sms’jes
Tip 2: Gebruik duidelijke, klantvriendelijke namen
Vermijd vakjargon. Gebruik termen als ‘Gesprek met een nieuwe klant’ of ‘Portfoliobeoordeling’, en vermeld ook de duur en de opzet.
Tip 3: Houd de vragen bij de eerste screening kort
Vraag alleen wat je nodig hebt om je voor te bereiden – drie tot vijf vragen.
Tip 4: Gebruik herinneringen om het aantal no-shows te verminderen
Verzenden:
Directe bevestiging
Een herinnering 24 uur van tevoren
Een herinnering 1 uur van tevoren Zet alle details erbij: adres, parkeermogelijkheden, links voor de virtuele vergadering.
Tip 5: Zorg dat je tijd voor diepgaand werk vrijhoudt
Bied boekingsperiodes aan die bij je energie passen en zorg voor wat speling.
Tip 6: Stel duidelijke regels op voor betaalde sessies
Geef prijzen en voorwaarden weer en gebruik Stripe om betalingen te incasseren.
Tip 7: Wijs vergaderingen toe aan de juiste teamleden
Maak links aan voor:
Senioradviseurs
Adjunct-adviseurs
Serviceteams
Tip 8: Gebruik Doodle-inschrijflijsten voor workshops
Handig voor lessen over Medicare en sociale zekerheid of voor seizoensgebonden evenementen.
Tip 9: Ga automatisch om met tijdzones
Doodle detecteert de lokale tijd van de klant. Voeg een bevestigingsbericht toe in de beschrijving.
Tip 10: Zorg dat de compliance-afdeling tevreden blijft
Maak gebruik van de privacy-instellingen, verborgen deelnemerslijsten en veilige integraties van Doodle.
Vergelijkingstabel: Welke Doodle-tool past bij welk scenario?
Behoefte aan advies
Beste tool om te Doodle
Waarom het werkt
Standaard terugkerende afspraken
Boekingspagina
Duidelijke informatie over beschikbaarheid, herinneringen, betalingen en integraties
Speciaal gereserveerde tijdstippen voor VIP’s of vermogende potentiële klanten
1:1
Bied zorgvuldig geselecteerde tijdvakken aan met strakke controle
Adviesraden of grote partnergroepen
Groepspolls
De beschikbaarheid van de poll binnen grote groepen en automatisch omzetten naar een uitnodiging
Workshops, lessen, seizoensgebonden evenementen
Inschrijflijsten
Stel het maximum aantal plaatsen vast, organiseer meerdere sessies en verzamel gegevens van deelnemers
Tools en oplossingen speciaal voor adviseurs
Boekingspagina voor automatische planning
Eén link per soort vergadering
Agendas synchroniseren met de belangrijkste aanbieders
Geïntegreerde videoconferenties
Stripe voor betaalde sessies
1:1 voor geselecteerde beschikbaarheid
Ideaal voor VIP’s of ingewikkelde planning
Zodra je één vakje hebt gekozen, verdwijnen de rest
Groepspolls voor complexe groepscoördinatie
Enquête met maximaal 1.000 deelnemers
Stel deadlines en herinneringen in
Deelnemersgegevens verbergen
Inschrijflijsten voor workshops en beoordelingen
Ideaal voor educatieve sessies
Ondersteunt evenementen met meerdere sessies
Eenvoudig deelnemersbeheer
Doodle Pro en Doodle Teams
Door AI gegenereerde beschrijvingen en agenda’s
Merkopmaak op maat
Een ervaring zonder advertenties
Zapier-integratie
Privacy en beveiliging op bedrijfsniveau
Praktijkvoorbeelden van adviesbureaus
Solo RIA: van interesse naar afspraken
Maria voegt een link naar een kennismakingsgesprek toe aan haar website, blog en LinkedIn. Het aantal conversies stijgt doordat steeds meer potentiële klanten meteen een afspraak boeken.
Een bedrijf dat in teamverband werkt en gebruikmaakt van triage
Vraaggesprekken worden doorgeschakeld naar de medewerker-adviseur. Als een kans in aanmerking komt, krijg je een speciaal samengestelde 1-op-1-link voor de hoofdadviseur.
Betaalde second opinions via Stripe
Het bedrijf gebruikt de Boekingspagina in combinatie met Stripe om een sessie van 90 minuten voor een second opinion in rekening te brengen.
Het seizoen van de jaarlijkse beoordelingen, eenvoudig uitgelegd
Klanten krijgen een link die een beoordelingsperiode van acht weken omvat, waarbij de termijnen en herinneringen al zijn ingesteld.
Voorlichtingsevenementen voor klanten
Bij de driemaandelijkse workshops over Medicare en sociale zekerheid worden Inschrijflijsten gebruikt met automatische herinneringen.
Vergaderingen van de adviesraad en de COI
Het bedrijf gebruikt Groepspolls voor rondetafelgesprekken met partners en adviesraden, en zet de gekozen tijd vervolgens automatisch om in een agenda-uitnodiging.
Maak je boekingslinks gebruiksvriendelijk
Zorg dat je boekingspagina's overzichtelijk en in lijn met je huisstijl blijven
Gebruik warme, eenvoudige beschrijvingen
Vermeld ook zaken als de duur en de vorm
Link naar openbaarmakingen, ADV-documenten of privacyverklaringen
Bied zowel virtuele als fysieke opties aan
Zorg voor een consistente bevestigingsprocedure
Meet wat ertoe doet
Houd eenvoudige statistieken bij om elke maand beter te worden:
Boekingspercentage
Tijd om te boeken
Percentage no-shows
Conversie per type bijeenkomst
Capaciteit en werkdruk van adviseurs
Gebruik Doodle-analyses, CRM-gegevens en eenvoudige spreadsheets om trends in de gaten te houden.
Belangrijkste punten
Boekingslinks zorgen voor een soepeler proces en versnellen de conversie van potentiële klanten
Een klein netwerk van links dat is afgestemd op het traject van je klant werkt het beste
Zorg dat adviseurs tijd overhouden met regels, buffers en slimme beschikbaarheid
Doodle biedt tools voor elke adviessituatie: Boekingspagina's, 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten
Dankzij de Stripe-integratie zijn betaalde consulten een fluitje van een cent
Ga aan de slag met een betere planning
Boekingslinks helpen financiële adviseurs om meer afspraken binnen te halen, het aantal no-shows te verminderen en hun agenda’s met veel minder moeite te beheren. Doodle biedt bedrijven tools om beschikbaarheid in te stellen, automatisch videolinks toe te voegen, herinneringen te versturen en indien nodig betalingen te innen.
Maak je eerste Boekingspagina aan, voeg een link naar een kennismakingsgesprek toe aan je website en je e-mailhandtekening, en zie hoe je afspraken sneller vol raken. Breid uit met 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten naarmate je praktijk groeit.
Klaar om je planning te verbeteren en je adviesbureau te laten groeien? Maak een Doodle aan op https://doodle.com/create-doodle en boek vandaag nog je volgende vergadering.
Gerelateerde artikelen
- Plannen
Wat is slim plannen?Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
Het besturingssysteem van de tijd: waarom het planningsprobleem is opgelost en wat de volgende stap isLeestijd: 9 minuten20 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
3 momenten waarop je je agendatool ontgroeitLeestijd: 5 minuten16 jul, 2026