De uitdaging waar financiële adviseurs voor staan

Als financieel adviseur is je agenda je belangrijkste bron van inkomsten. Elk kennismakingsgesprek, elke planbeoordeling en elke portefeuillecontrole draagt bij aan je pijplijn en versterkt je klantrelaties. Toch vertrouwen veel bedrijven nog steeds op heen-en-weer-e-mails, voicemailspelletjes en trage reactietijden om afspraken in te plannen.

Die vertraging kost je geld. Potentiële klanten raken hun enthousiasme kwijt. Bestaande klanten vergeten het. En jij bent uren bezig met het regelen van de logistiek in plaats van advies te geven.

Adviseurs regelen ook allerlei soorten afspraken: kennismakingsgesprekken, onboarding, jaarlijkse evaluaties, RMD-controles, gesprekken over Medicare en sociale zekerheid, familiebijeenkomsten en voorlichtingsevenementen. Veelvoorkomende uitdagingen bij het inplannen zijn onder andere:

Trage opvolging van inkomende interesse

Dubbele boekingen in meerdere agenda’s

No-shows door gebrekkige herinneringssystemen

Verwarring als klanten in verschillende tijdzones wonen

Ontbrekende voorbereidingswerkzaamheden die vergaderingen vertragen

Onduidelijke of wisselende tarieven voor betaalde consulten

Boekingslinks nemen die drempel weg en maken het makkelijker om contact te leggen met zowel potentiële klanten als bestaande klanten.

Waarom boekingslinks belangrijk zijn voor financieel adviseurs

Hoe snel je een afspraak kunt regelen, is belangrijker dan veel bedrijven beseffen. Hoe sneller een potentiële klant een gesprek kan inplannen, hoe groter de kans dat hij of zij klant wordt. Voor bestaande klanten zorgt een soepele planning voor meer vertrouwen en een consistente dienstverlening.

Boekingslinks helpen adviseurs:

Zorg voor meer eerste ontmoetingen door drempels weg te nemen

Bescherm agenda’s met regels, buffers en sluitingstermijnen

Verminder het aantal no-shows dankzij ingebouwde bevestigingen en herinneringen

Inningen van betalingen voor consulten per uur of losse consulten

Zorg voor een soepele, voorspelbare ervaring voor het hele team

Als je het goed instelt, wordt je boekingslink een stille groeimotor.

Zet een systeem voor boekingslinks op dat bij je praktijk past

Eén enkele link is niet genoeg om alles te dekken wat een modern adviesbureau te bieden heeft. Zet een klein, doordacht systeem van boekingslinks op dat aansluit bij het traject van je klant.

1. Bepaal welke soorten vergaderingen voor jou het belangrijkst zijn

Voorbeelden hiervan zijn:

Kennismakingsgesprek met een potentiële klant (20–30 minuten)

Introductie voor nieuwe klanten (60 minuten)

Jaarlijks of halfjaarlijks evaluatiegesprek (60–90 minuten)

Belastingplanning of beoordeling van een Roth-conversie (45 minuten)

Nalatenschaps- of familiebijeenkomst (60 minuten)

Betaald consult per uur (60 minuten)

2. Stel voor elk type duidelijke regels op

Gebruik een consistente logica:

Beschikbaarheidsperiodes

Minimale opzegtermijn

Tussenruimte voor en na vergaderingen

Standaardlocaties (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex of op kantoor)

Automatische tijdzone-afhandeling voor externe clients

Maak een Groepspoll

3. Gebruik de Doodle-boekingspagina voor terugkerende afspraken

Met de Boekingspagina kun je:

Maak voor elk type vergadering een pagina aan

Google Calendar-, Microsoft- of Apple Calendar-agenda’s synchroniseren

Links voor videoconferenties automatisch toevoegen

Voeg screeningvragen of verzoeken om documenten toe

4. Schakel betalingen in als dat nodig is

Voor betaalde consulten of beoordelingen van je plan:

Gebruik Stripe via Doodle om bij het boeken de kosten te innen

Bied de opties ‘nu betalen’ of ‘kaart opgeslagen’ aan

Zorg voor duidelijke regels voor terugbetalingen en annuleringen

Koppel de boekingslinks naar je conversietraject

Stem de links af op de fase waarin een potentiële klant of klant zich bevindt.

Bovenaan de trechter

Link naar het kennismakingsgesprek op je website, je Google Bedrijfsprofiel en LinkedIn

QR-code op seminar-dia’s en gedrukt materiaal

Midden van de funnel

Link naar het stappenplan na een beoordeling of een voorstel

Link naar een begroting of beschermingsbeoordeling van een medewerker-adviseur

Klantenservice

Link naar het jaaroverzicht in de nieuwsbrieven

Links over seizoensgebonden Roth-omzettingen of RMD’s

Link naar de familiebijeenkomst over vermogensplanning

Een soepel verloop zorgt ervoor dat er bij elke stap meer taken worden afgerond.

Praktische tips om ervoor te zorgen dat boekingslinks echt resultaat opleveren

Tip 1: Zet overal waar klanten kijken een link om te boeken

Voeg ze toe aan:

E-mailhandtekeningen

Kop- en voetteksten op de website

LinkedIn-profielknoppen

Klantportalen en opvolgingsberichten

Automatische antwoorden op voicemail en sms’jes

Tip 2: Gebruik duidelijke, klantvriendelijke namen

Vermijd vakjargon. Gebruik termen als ‘Gesprek met een nieuwe klant’ of ‘Portfoliobeoordeling’, en vermeld ook de duur en de opzet.

Maak een Groepspoll

Tip 3: Houd de vragen bij de eerste screening kort

Vraag alleen wat je nodig hebt om je voor te bereiden – drie tot vijf vragen.

Tip 4: Gebruik herinneringen om het aantal no-shows te verminderen

Verzenden:

Directe bevestiging

Een herinnering 24 uur van tevoren

Een herinnering 1 uur van tevoren Zet alle details erbij: adres, parkeermogelijkheden, links voor de virtuele vergadering.

Tip 5: Zorg dat je tijd voor diepgaand werk vrijhoudt

Bied boekingsperiodes aan die bij je energie passen en zorg voor wat speling.

Tip 6: Stel duidelijke regels op voor betaalde sessies

Geef prijzen en voorwaarden weer en gebruik Stripe om betalingen te incasseren.

Tip 7: Wijs vergaderingen toe aan de juiste teamleden

Maak links aan voor:

Senioradviseurs

Adjunct-adviseurs

Serviceteams

Tip 8: Gebruik Doodle-inschrijflijsten voor workshops

Handig voor lessen over Medicare en sociale zekerheid of voor seizoensgebonden evenementen.

Tip 9: Ga automatisch om met tijdzones

Doodle detecteert de lokale tijd van de klant. Voeg een bevestigingsbericht toe in de beschrijving.

Tip 10: Zorg dat de compliance-afdeling tevreden blijft

Maak gebruik van de privacy-instellingen, verborgen deelnemerslijsten en veilige integraties van Doodle.

Maak een Groepspoll

Vergelijkingstabel: Welke Doodle-tool past bij welk scenario?

Behoefte aan advies Beste tool om te Doodle Waarom het werkt Standaard terugkerende afspraken Boekingspagina Duidelijke informatie over beschikbaarheid, herinneringen, betalingen en integraties Speciaal gereserveerde tijdstippen voor VIP’s of vermogende potentiële klanten 1:1 Bied zorgvuldig geselecteerde tijdvakken aan met strakke controle Adviesraden of grote partnergroepen Groepspolls De beschikbaarheid van de poll binnen grote groepen en automatisch omzetten naar een uitnodiging Workshops, lessen, seizoensgebonden evenementen Inschrijflijsten Stel het maximum aantal plaatsen vast, organiseer meerdere sessies en verzamel gegevens van deelnemers

Tools en oplossingen speciaal voor adviseurs

Boekingspagina voor automatische planning

Eén link per soort vergadering

Agendas synchroniseren met de belangrijkste aanbieders

Geïntegreerde videoconferenties

Stripe voor betaalde sessies

1:1 voor geselecteerde beschikbaarheid

Ideaal voor VIP’s of ingewikkelde planning

Zodra je één vakje hebt gekozen, verdwijnen de rest

Groepspolls voor complexe groepscoördinatie

Enquête met maximaal 1.000 deelnemers

Stel deadlines en herinneringen in

Deelnemersgegevens verbergen

Inschrijflijsten voor workshops en beoordelingen

Ideaal voor educatieve sessies

Ondersteunt evenementen met meerdere sessies

Eenvoudig deelnemersbeheer

Doodle Pro en Doodle Teams

Door AI gegenereerde beschrijvingen en agenda’s

Merkopmaak op maat

Een ervaring zonder advertenties

Zapier-integratie

Privacy en beveiliging op bedrijfsniveau

Praktijkvoorbeelden van adviesbureaus

Solo RIA: van interesse naar afspraken

Maria voegt een link naar een kennismakingsgesprek toe aan haar website, blog en LinkedIn. Het aantal conversies stijgt doordat steeds meer potentiële klanten meteen een afspraak boeken.

Een bedrijf dat in teamverband werkt en gebruikmaakt van triage

Vraaggesprekken worden doorgeschakeld naar de medewerker-adviseur. Als een kans in aanmerking komt, krijg je een speciaal samengestelde 1-op-1-link voor de hoofdadviseur.

Betaalde second opinions via Stripe

Het bedrijf gebruikt de Boekingspagina in combinatie met Stripe om een sessie van 90 minuten voor een second opinion in rekening te brengen.

Maak een Groepspoll

Het seizoen van de jaarlijkse beoordelingen, eenvoudig uitgelegd

Klanten krijgen een link die een beoordelingsperiode van acht weken omvat, waarbij de termijnen en herinneringen al zijn ingesteld.

Voorlichtingsevenementen voor klanten

Bij de driemaandelijkse workshops over Medicare en sociale zekerheid worden Inschrijflijsten gebruikt met automatische herinneringen.

Vergaderingen van de adviesraad en de COI

Het bedrijf gebruikt Groepspolls voor rondetafelgesprekken met partners en adviesraden, en zet de gekozen tijd vervolgens automatisch om in een agenda-uitnodiging.

Maak je boekingslinks gebruiksvriendelijk

Zorg dat je boekingspagina's overzichtelijk en in lijn met je huisstijl blijven

Gebruik warme, eenvoudige beschrijvingen

Vermeld ook zaken als de duur en de vorm

Link naar openbaarmakingen, ADV-documenten of privacyverklaringen

Bied zowel virtuele als fysieke opties aan

Zorg voor een consistente bevestigingsprocedure

Meet wat ertoe doet

Houd eenvoudige statistieken bij om elke maand beter te worden:

Boekingspercentage

Tijd om te boeken

Percentage no-shows

Conversie per type bijeenkomst

Capaciteit en werkdruk van adviseurs

Gebruik Doodle-analyses, CRM-gegevens en eenvoudige spreadsheets om trends in de gaten te houden.

Belangrijkste punten

Boekingslinks zorgen voor een soepeler proces en versnellen de conversie van potentiële klanten

Een klein netwerk van links dat is afgestemd op het traject van je klant werkt het beste

Zorg dat adviseurs tijd overhouden met regels, buffers en slimme beschikbaarheid

Doodle biedt tools voor elke adviessituatie: Boekingspagina's, 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten

Dankzij de Stripe-integratie zijn betaalde consulten een fluitje van een cent

Ga aan de slag met een betere planning

Boekingslinks helpen financiële adviseurs om meer afspraken binnen te halen, het aantal no-shows te verminderen en hun agenda’s met veel minder moeite te beheren. Doodle biedt bedrijven tools om beschikbaarheid in te stellen, automatisch videolinks toe te voegen, herinneringen te versturen en indien nodig betalingen te innen.

Maak je eerste Boekingspagina aan, voeg een link naar een kennismakingsgesprek toe aan je website en je e-mailhandtekening, en zie hoe je afspraken sneller vol raken. Breid uit met 1-op-1-gesprekken, Groepspolls en Inschrijflijsten naarmate je praktijk groeit.

Klaar om je planning te verbeteren en je adviesbureau te laten groeien? Maak een Doodle aan op https://doodle.com/create-doodle en boek vandaag nog je volgende vergadering.