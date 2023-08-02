Twee voorbeelden van enquêtes over het gebruik van Doodle

Als je Doodle gebruikt en wat tips nodig hebt voor het maken van een poll, geven we je graag twee voorbeelden van polls.

Voorbeeld van een enquête 1: de 60e verjaardag van je vader.

Bijzondere verjaardagen zijn grote gebeurtenissen en gaan vaak gepaard met een feestje. Met veel gasten kan de organisatie nogal ingewikkeld worden.

Laten we de 60e verjaardag van je vader eens als voorbeeld nemen. Omdat het om je vader gaat, wil je het zelf regelen.

Maak een Groepspoll

Er zijn letterlijk honderden familieleden, vrienden, kennissen en zakenpartners die je voor de grote dag moet uitnodigen. Dat kan best een beangstigend vooruitzicht zijn als je het allemaal met de hand zou moeten doen. Stel je voor dat je honderden uitnodigingen moet schrijven, overal naartoe moet bellen en de reacties moet bijhouden.

Maak je geen zorgen, wat vroeger veel tijd kostte, wordt nu snel, efficiënt en overzichtelijk geregeld door de handige stemsoftware van Doodle.

Zelfs als je een groot evenement met honderden of duizenden mensen wilt organiseren, kost het je maar een paar minuten, zoals ons voorbeeld uit de enquête laat zien.

Om het grote verjaardagsfeest te plannen, hoef je maar één Groepspoll aan te maken. Voer gewoon de gegevens van het evenement in, de data en tijden waarop je je feest wilt houden, en stuur deze naar je gasten via e-mail of een link.

Binnen een paar minuten weet je precies wat de perfecte datum en tijd zijn.

Maak een Groepspoll

Enquêtevoorbeeld 2: het kerstfeest van het bedrijf

Elk jaar is het kerstfeest van het bedrijf vaak een van de grootste evenementen binnen de meeste organisaties.

Je moet er niet alleen voor zorgen dat de afspeellijst klaarstaat, de koekjes versierd zijn en de bar gevuld is, maar je moet ook een idee hebben van hoeveel mensen er komen.

Maak een Groepspoll

In plaats van te moeten gokken en uiteindelijk te veel of te weinig eten te bestellen, kun je een Doodle-groepspoll gebruiken om een beter beeld te krijgen van het aantal mensen, ook al is het maar een schatting voor over een paar maanden.

Als je begint na te denken over het kerstfeest, soms al in september of oktober, kun je een poll rondsturen waarin mensen kunnen aangeven welke tijden volgens hen het beste voor hen uitkomen. Het mooie is dat je, omdat het nog zo vroeg is, via Doodle een ‘Indien nodig’-optie kunt aanbieden, zodat mensen kunnen aangeven dat ze denken dat ze erbij kunnen zijn, maar dat ze het nog niet 100 procent zeker weten.

Zo kun je een restaurant reserveren, precies genoeg eten bestellen of gezellige spelletjes organiseren die iedereen in feeststemming brengen.

Of het nu gaat om grote verjaardagsfeesten, bedrijfsfeesten of welk evenement dan ook waarvoor je een idee wilt krijgen van het aantal deelnemers – gebruik onze enquêtevoorbeelden als leidraad en plan je evenementen altijd succesvol met de Groepspolls van Doodle.