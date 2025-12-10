Het beste roosterplan voor teams

Doodle Teams is de ideale planningsoplossing voor kleine en middelgrote teams die efficiënter willen samenwerken. Elk lid krijgt krachtige premiumfuncties — onbeperkte Boekingspagina's, 1-op-1-gesprekken, Groepspolls, Inschrijflijsten, geen advertenties, herinneringen, betalingen via Stripe en aangepaste huisstijl — terwijl beheerders gebruikers centraal kunnen beheren, licenties kunnen toevoegen of verwijderen en alles consistent kunnen houden. Perfect voor teams van 2 tot 100 gebruikers.

Wat houdt het Doodle Team-abonnement in?

Het Doodle Team-abonnement is bedoeld voor teams die behoefte hebben aan gezamenlijk beheer, een consistente huisstijl en eenvoudig gebruikersbeheer voor meerdere teamleden. Het bevat alles uit het Doodle Pro-abonnement, plus:

Beheerdersconsole

Rollen en rechten

Je kunt op elk moment gebruikers toevoegen, verwijderen of vervangen

Evenementen samen organiseren

Boek namens

Activiteitenverslagen

Elke gebruiker krijgt zijn eigen Doodle-account met alle Professional-functies — de beheerder gewoon beheert de licenties.

Hoe werkt gebruikersbeheer?

Als je een Team-abonnement afsluit, word je de beheerder van het account. Als beheerder kun je:

Voeg teamleden toe aan je abonnement

Leden verwijderen of zetels direct toewijzen

Rollen en rechten beheren

Beheer de merkinstellingen voor alle gebruikers

Zorg voor een consistente, professionele ervaring binnen het hele team

Gebruikers krijgen automatisch toegang tot functies op teamniveau — zoals onbeperkte polls, 1-op-1-gesprekken, Boekingspagina's, herinneringen, branding en integraties.

Voor wie is het Team-abonnement het meest geschikt?

Doodle Teams is het meest geschikt voor:

Bureaus die afspraken met klanten inplannen

HR-teams die sollicitatiegesprekken organiseren

Interne projectteams die workshops coördineren

Verkoopteams die demo’s geven en telefoongesprekken voeren

Onderwijsteams die begeleiding of opleidingen verzorgen

Adviesteams met meerdere factureerbare agenda’s

Voorbeeld: Als jullie met een team van 10 mensen zijn die allemaal op een professionele manier vergaderingen moeten plannen, dan zorgt een Team-abonnement voor 10 gebruikers ervoor dat elk lid zijn eigen Doodle Pro-account krijgt — zonder dat je 10 aparte abonnementen hoeft aan te schaffen.

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Welke functies krijgt elk teamlid?

Elke gebruiker met een Team-abonnement krijgt volledige toegang tot Doodle Professional:

Onbeperkt aantal groepspolls

Onbeperkt aantal 1-op-1-gesprekken

Onbeperkt aantal boekingspagina's

Onbeperkt aantal inschrijflijsten

Geen advertenties voor organisatoren of deelnemers

Automatische herinneringen

Merkopmaak op maat

Agenda synchroniseren

Integraties met Zoom, Teams en Webex

Door AI ondersteunde vergaderbeschrijvingen

Zapier-automatisering

Stuur uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle

Je hele team profiteert van al deze professionele mogelijkheden.

Welke extra functies krijgen teams?

Naast alle Pro-functies bevatten de Team-abonnementen ook:

Beheerdersconsole

Gebruikersbeheer voor 2–100 gebruikers

Evenementen samen organiseren

Boek namens

Activiteitenrapportage

Gezamenlijke huisstijl voor alle leden

Deze functies zorgen ervoor dat het teamwerk soepeler, beter gecoördineerd en professioneler verloopt.

Hoe werkt branding voor teams?

Teambeheerders kunnen het volgende instellen:

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Bedrijfslogo

Merkkleuren

Achtergrondafbeeldingen

Zo zorg je ervoor dat elke poll, Boekingspagina of uitnodiging van welk teamlid dan ook er consistent uitziet en aansluit bij je merk.

Als je afspraken maakt met klanten, partners of kandidaten, maakt dat een sterke professionele indruk.

Kan ik het aantal gebruikers later uitbreiden of aanpassen?

Ja. Je kunt je abonnement op elk moment upgraden.

Voeg gebruikers toe wanneer je maar wilt

Je ongebruikte abonnementsduur wordt automatisch bijgeschreven

Je betaalt alleen het aangepaste verschil — nooit het dubbele

Opschalen met Doodle Teams is flexibel en kostenefficiënt.

De functies in één oogopslag

Functie Pro Team Bedrijf Onbeperkt aantal enquêtes, Boekingspagina's, 1-op-1-gesprekken, Inschrijflijsten ✔️ ✔️ ✔️ Geen advertenties ✔️ ✔️ ✔️ Merkopmaak op maat ✔️ ✔️ ✔️ Agenda synchroniseren en uitnodigingen versturen ✔️ ✔️ ✔️ Beheerdersconsole — ✔️ ✔️ Rollen en rechten — ✔️ ✔️ Gebruikers toevoegen/verwijderen — ✔️ ✔️ Evenementen samen organiseren — ✔️ ✔️ Boek namens — ✔️ ✔️ Activiteitenrapportage — ✔️ ✔️ SSO — — ✔️ SLA & inwerken — — ✔️

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❤️ Waarom teams zo dol zijn op Doodle

“Dankzij Doodle Teams konden we binnen onze afdeling moeiteloos op één lijn blijven. Iedereen heeft zijn eigen agenda, maar het voelt als één soepel systeem.” — Marta R., operationeel manager

“Vroeger was het regelen van sollicitatiegesprekken voor ons hele HR-team een chaos. Nu voegen we nieuwe medewerkers of recruiters gewoon toe aan het Team-abonnement en binnen een paar minuten zijn ze klaar.” — Luis M., HR-verantwoordelijke

Belangrijkste conclusie

Als je team een planningssysteem nodig heeft dat snel, professioneel en makkelijk te beheren is — en je wilt dat elk teamlid over functies op Pro-niveau beschikt — Doodle-teams biedt je centrale controle en onbeperkte productiviteit.

Teams van 2 tot 100 gebruikers kunnen soepel samenwerken, agenda’s efficiënt beheren en een uniforme boekingservaring bieden aan klanten en collega’s.

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Veelgestelde vragen: Doodle-teams

Hoeveel gebruikers kunnen er bij een Team-abonnement zijn?

Tussen de 2 en 100 gebruikers. Bij meer dan 100 gebruikers raden we Enterprise aan.

Kan elke gebruiker een eigen account hebben?

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Ja. Iedereen krijgt zijn eigen inloggegevens, enquêtes, Boekingspagina's en agendakoppelingen.

Wie wordt de beheerder?

Degene die het abonnement koopt. De beheerder kan op elk moment gebruikers toevoegen of verwijderen.

Kan ik upgraden van Pro naar Team?

Ja. Je krijgt een pro rata tegoed voor de resterende abonnementsduur.

Kunnen teams rechtstreeks vanuit Doodle uitnodigingen versturen?

Ja — alle teamleden kunnen uitnodigingen en herinneringen rechtstreeks vanaf het platform versturen via e-mail.

Zit er bij Team ook een gepersonaliseerde huisstijl inbegrepen?

Ja. Beheerders kunnen een huisstijl instellen die voor alle gebruikers geldt.

Krijgen Team-gebruikers integraties met Zoom, Teams en Webex?

Ja — alle integraties die in de Pro-versie zitten, zijn ook beschikbaar in Team.