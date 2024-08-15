Online afspraken plannen voor bedrijven met Doodle

Het vinden van het juiste moment voor een vergadering kan in het bedrijfsleven een hele uitdaging zijn en veel tijd kosten. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe ingewikkelder het plannen wordt. Wil je een belangrijke vergadering met zakenpartners organiseren? Met de online tool van Doodle wordt het plannen een stuk eenvoudiger. In slechts een paar stappen kun je een poll aanmaken en de link per e-mail naar de gekozen deelnemers sturen. Je deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om mee te doen. Wereldwijd maken elke maand meer dan 20 miljoen mensen gebruik van de gratis planningsdienst van Doodle.

De gratis online planner

In het bedrijfsleven gaat het succesvol plannen vaak gepaard met lange e-mailconversaties. Het afstemmen tussen meerdere deelnemers kost tijd en geduld. Wie is er wanneer beschikbaar? Hoe kun je drukke agenda’s op elkaar afstemmen? Met Doodle kun je deze tijdrovende stappen overslaan. Je kunt een poll maken zonder je eerst te registreren. Zodra de poll is aangemaakt, moet je je registreren of inloggen om hem op elk moment te beheren en aan te passen. Als er geen geschikt tijdstip wordt gevonden, kun je gewoon opties toevoegen of verwijderen.

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Maak in vier simpele stappen een enquête voor het plannen van afspraken

Met de planningssoftware van Doodle maak je in vier simpele stappen een planningsenquête aan. Het enige wat je nodig hebt, is een geldig e-mailadres:

Details van het evenement: Vul de naam van het evenement en je e-mailadres in. Je kunt ook een beschrijving en een locatie toevoegen voor de deelnemers. Kies datumopties: Selecteer meerdere datums in de kalenderweergave of voeg zelf tijdstipvoorstellen toe. Tijden en tijdzones aanpassen: Bied verschillende tijdvakken aan waaruit deelnemers kunnen kiezen. Dankzij de ondersteuning voor verschillende tijdzones kun je makkelijk afstemmen met internationale partners. Nodigingen versturen: Stuur de link naar de poll via je e-mailprogramma of laat Doodle de uitnodigingen voor je versturen.

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Doodle voor onderweg

Als jij en je zakenpartners vaak onderweg zijn, is de mobiele webversie ideaal. Zo kun je ook tijdens het reizen makkelijk vergaderingen en andere zakelijke afspraken regelen.