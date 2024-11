Online planlægning til erhvervsmæssige formål – med Doodle

At finde det rigtige tidspunkt til et møde kan være en udfordring og tidskrævende i erhvervslivet. Jo flere personer der er involveret, desto mere kompliceret bliver planlægningen. Vil du arrangere et vigtigt møde med samarbejdspartnere? Med Doodles online værktøj bliver planlægningen væsentligt enklere. På få trin kan du oprette en afstemning og sende linket til udvalgte deltagere pr. e-mail. Hverken du eller deltagerne behøver en Doodle-konto. Over 20 millioner mennesker verden over bruger Doodles gratis tjeneste hver måned.

Den gratis online-planlægger

I erhvervslivet kræver effektiv planlægning ofte lange e-mailkæder. Det kræver tid og tålmodighed at koordinere flere deltagere. Hvem er ledig hvornår? Og hvordan kan travle kalendere tilpasses? Med Doodle kan du undgå besværet. Uden registrering kan du oprette en afstemning online, som du som administrator altid kan få adgang til og justere. Hvis der ikke findes et passende tidspunkt, kan du hurtigt tilføje nye muligheder eller fjerne eksisterende.

Opret en planlægningsafstemning i fire enkle trin

Med Doodles planlægningssoftware kan du oprette en afstemning i kun fire enkle trin. Alt hvad du behøver, er en gyldig e-mailadresse:

Eventdetaljer: Indtast begivenhedens navn og din e-mailadresse. Du kan også tilføje en beskrivelse og et sted for deltagerne. Dato muligheder: Vælg flere datoer i kalenderen eller tilføj brugerdefinerede tidspunkter. Tidspunkter og tidszoner: Tilbyd forskellige tidspunkter, som deltagerne kan vælge imellem. Med tidszone-support kan du nemt koordinere med internationale partnere. Send invitationer: Send linket til afstemningen via din e-mail eller lad Doodle sende invitationerne for dig.

Doodle på farten

Hvis du og dine partnere ofte er på farten, er Doodle-appen til iOS og Android eller den mobile webversion ideel. På den måde kan du nemt organisere møder og andre erhvervsaftaler, selv når du rejser.