Pianificazione online per uso aziendale – con Doodle

Trovare il momento giusto per un incontro è spesso una sfida nel mondo degli affari ed è spesso un processo che richiede molto tempo. Più persone sono coinvolte, più complicata diventa la pianificazione. Vuoi organizzare una riunione importante con i tuoi partner? Con lo strumento online di Doodle, il scheduling è molto più semplice. In pochi passi puoi creare un sondaggio e inviare il link tramite e-mail ai partecipanti selezionati. Né tu né i partecipanti avete bisogno di un account Doodle. Più di 20 milioni di persone utilizzano il servizio gratuito di Doodle ogni mese.

Il scheduler online gratuito

Nel mondo professionale, una pianificazione di successo spesso implica una lunga serie di e-mail. Coordinare i partecipanti richiede tempo e pazienza. Chi è disponibile e quando? Come si conciliano tutti i calendari? Con Doodle, puoi evitare tutto questo. Senza registrazione, puoi creare un sondaggio online che puoi consultare e modificare in qualsiasi momento come amministratore. Se nessuna data è risultata adatta, puoi aggiungere nuove opzioni o rimuoverne alcune con facilità.

Creare un sondaggio di disponibilità in quattro passaggi

Con la software di scheduling Doodle, crei un sondaggio di disponibilità in soli quattro passaggi. Tutto ciò che ti serve è un indirizzo e-mail valido:

Dettagli dell'evento: Inserisci il nome dell'evento e il tuo indirizzo e-mail. Puoi anche aggiungere una descrizione e un luogo per i partecipanti. Opzioni di data: Seleziona diverse date nel calendario o aggiungi opzioni personalizzate. Orari e fusi orari: Offri diversi orari tra cui i partecipanti possono scegliere. Grazie al supporto dei fusi orari, puoi organizzare facilmente riunioni con partner internazionali. Invia inviti: Invia il link al sondaggio tramite il tuo programma e-mail oppure lascia che Doodle si occupi dell'invio.

Doodle in movimento

Se tu e i tuoi partner siete spesso in viaggio per lavoro, l'app Doodle per iOS e Android o la versione web mobile è ideale. Così puoi facilmente organizzare riunioni e altri appuntamenti di lavoro anche in viaggio.