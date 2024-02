Den richtigen Termin finden – gerade im Geschäftsleben gestaltet es sich oft schwierig und ist vor allem zeitaufwändig. Je mehr Menschen in die Terminfindung einbezogen werden, desto komplizierter wird sie. Sie möchten ein wichtiges Meeting mit Geschäftspartnern vereinbaren? Mit dem Online-Tool von Doodle wird das Scheduling erheblich vereinfacht. In wenigen Schritten können Sie eine Umfrage erstellen und den Link einem ausgewählten Teilnehmerkreis per Email zur Verfügung stellen. Weder Sie noch die Teilnehmer Ihrer Scheduling-Umfrage müssen für diesen Dienst bei Doodle registriert sein. Bereits mehr als 20 Millionen Nutzer greifen weltweit monatlich auf den kostenfreien Termindienst von Doodle zurück.

Der kostenlose Online-Scheduler

Im geschäftlichen Betrieb geht einem erfolgreichen Scheduling oft ein langer Email-Verkehr voraus. Die Absprachen unter mehreren Teilnehmern kosten Zeit und unter Umständen auch Geduld. Wer steht zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung und wie lassen sich die Lücken in den Terminplänen am besten miteinander vereinbaren? Mit dem kostenfreien Termindienst von Doodle können Sie lange und zeitaufwändige Planungsphasen umgehen. Vollkommen anonym und ohne vorherige Registrierung können Sie online eine Scheduling-Umfrage erstellen, auf die Sie als Administrator jederzeit über das Internet Zugriff haben. Über die kostenlosen Einstellungen können Sie die Umfrage selbst gestalten. Das Scheduling war nicht erfolgreich und Sie haben keinen passenden Termin gefunden? Schnell und unkompliziert lassen sich neue Optionen hinzufügen oder alte entfernen.

In fünf einfachen Schritten zur Scheduling-Umfrage

Sie möchten ein wichtiges Meeting vereinbaren? Mit der online Scheduling-Software von Doodle erstellen Sie eine Terminumfrage in nur fünf Schritten. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine gültige Email-Adresse:

Schritt 1

Im ersten Schritt benennen Sie die Veranstaltung und geben Namen sowie Email-Adresse an. Optional können Sie auch eine Örtlichkeit und eine Beschreibung des Meetings für die Teilnehmer hinzufügen.