Planification en ligne pour des usages professionnels – avec Doodle

Trouver le bon créneau est souvent un défi dans le monde professionnel et prend du temps. Plus il y a de participants, plus la planification devient complexe. Vous souhaitez organiser une réunion importante avec des partenaires commerciaux ? Avec l'outil en ligne de Doodle, le scheduling est considérablement simplifié. En quelques étapes, vous créez un sondage et envoyez le lien par e-mail à votre groupe sélectionné de participants. Ni vous, ni les participants n'avez besoin d'un compte Doodle. Plus de 20 millions de personnes dans le monde utilisent chaque mois le service gratuit de Doodle pour la planification.

Le scheduler en ligne gratuit

Dans le cadre professionnel, le scheduling réussi nécessite souvent de longs échanges par e-mail. Les arrangements entre plusieurs participants prennent du temps et de la patience. Qui est disponible à quel moment ? Et comment concilier les emplois du temps chargés ? Avec Doodle, vous pouvez éviter cette démarche fastidieuse. Sans inscription, vous créez un sondage en ligne que vous pouvez en tant qu'administrateur consulter et modifier à tout moment. Si aucun créneau adapté n'a été trouvé, vous pouvez ajouter de nouvelles options ou en supprimer facilement.

Création d’un sondage de disponibilité en quatre étapes

Avec le logiciel de planification de Doodle, créez un sondage de disponibilité en seulement quatre étapes. Il vous suffit d'une adresse e-mail valide :

Détails de l'événement: Indiquez le nom de l'événement et votre adresse e-mail. Vous pouvez également ajouter une description et un lieu pour les participants. Options de dates: Sélectionnez plusieurs dates possibles dans l’affichage du calendrier ou ajoutez des options horaires personnalisées. Heures et fuseaux horaires: Proposez des créneaux horaires différents parmi lesquels les participants peuvent choisir. Grâce au support des fuseaux horaires, vous pouvez organiser des réunions avec des partenaires internationaux sans problème. Envoi des invitations: Envoyez le lien vers le sondage depuis votre programme de messagerie habituel ou laissez Doodle envoyer les invitations pour vous.

Doodle en déplacement

Si vous et vos partenaires êtes souvent en déplacement professionnel, l'application Doodle pour iOS et Android ou la version mobile du site vous sera très utile. Ainsi, vous pouvez organiser des réunions et d'autres rendez-vous professionnels facilement, même en voyage.