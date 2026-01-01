Planowanie spotkań online dla firm z Doodle

W świecie biznesu znalezienie odpowiedniego terminu na spotkanie może być trudne i czasochłonne. Im więcej osób bierze w nim udział, tym bardziej skomplikowane staje się ustalanie terminu. Chcesz zorganizować ważne spotkanie z partnerami biznesowymi? Narzędzie internetowe Doodle znacznie ułatwia ustalanie terminów. Wystarczy kilka kroków, aby utworzyć ankietę i wysłać link do wybranych uczestników pocztą elektroniczną. Uczestnicy nie muszą posiadać konta w serwisie Doodle, aby wziąć udział w wydarzeniu. Co miesiąc ponad 20 milionów osób na całym świecie korzysta z bezpłatnej usługi planowania spotkań Doodle.

Bezpłatny harmonogram online

W biznesie skuteczne planowanie spotkań często wiąże się z długimi wątkami e-mailowymi. Koordynacja działań wielu osób wymaga czasu i cierpliwości. Kto jest dostępny i kiedy? Jak pogodzić napięte harmonogramy? Dzięki Doodle możesz pominąć te czasochłonne etapy. Możesz utworzyć ankietę bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Po jej utworzeniu będziesz musiał się zarejestrować lub zalogować, aby móc nią zarządzać i wprowadzać zmiany w dowolnym momencie. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniej opcji, możesz po prostu dodać lub usunąć pozycje.

Utwórz ankietę dotyczącą harmonogramu w czterech prostych krokach

Dzięki oprogramowaniu do planowania Doodle możesz utworzyć ankietę dotyczącą harmonogramu w czterech prostych krokach. Wystarczy tylko podać prawidłowy adres e-mail:

Szczegóły wydarzenia: Wpisz nazwę wydarzenia i swój adres e-mail. Możesz również dodać opis oraz miejsce wydarzenia dla uczestników. Wybierz opcje daty: Wybierz kilka dat w widoku kalendarza lub dodaj własne propozycje godzin. Dostosuj godziny i strefy czasowe: Zaproponuj uczestnikom różne przedziały czasowe do wyboru. Dzięki obsłudze stref czasowych możesz z łatwością koordynować działania z partnerami z różnych krajów. Wyślij zaproszenia: Wyślij link do ankiety za pomocą swojego programu pocztowego lub pozwól, aby Doodle wysłało zaproszenia za Ciebie.

Rysuj Doodle w drodze

Jeśli Ty i Twoi partnerzy biznesowi często jesteście w podróży, mobilna wersja strony internetowej będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. Dzięki temu możecie z łatwością organizować spotkania i inne spotkania biznesowe nawet podczas podróży.