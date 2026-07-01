Onlinebokning för företag med Doodle

Att hitta rätt tidpunkt för ett möte kan vara svårt och tidskrävande i affärsvärlden. Ju fler personer som är inblandade, desto mer komplicerad blir planeringen. Vill du ordna ett viktigt möte med affärspartners? Doodles onlineverktyg gör planeringen mycket enklare. På bara några steg kan du skapa en omröstning och skicka länken till utvalda deltagare via e-post. Dina deltagare behöver inte ha ett Doodle-konto för att kunna delta. Över 20 miljoner människor världen över använder Doodles kostnadsfria schemaläggningstjänst varje månad.

Den kostnadsfria schemaläggaren online

I affärslivet innebär framgångsrik schemaläggning ofta långa e-posttrådar. Att samordna flera deltagare kräver tid och tålamod. Vem är tillgänglig och när? Hur kan man få ihop alla fullbokade scheman? Med Doodle kan du hoppa över dessa tidskrävande steg. Du kan skapa en omröstning utan att registrera dig först. När den väl är upprättad måste du registrera dig eller logga in för att kunna hantera och ändra den när som helst. Om du inte hittar någon lämplig tid kan du helt enkelt lägga till eller ta bort alternativ.

Skapa en omröstning för schemaläggning i fyra enkla steg

Med Doodles schemaläggningsprogram kan du skapa en schemaläggningsomröstning i fyra enkla steg. Allt du behöver är en giltig e-postadress:

Information om evenemanget: Ange evenemangets namn och din e-postadress. Du kan också lägga till en beskrivning och en plats för deltagarna. Välj datumalternativ: Välj flera datum i kalendervyn eller lägg till egna tidsförslag. Justera tider och tidszoner: Erbjud olika tidsintervaller som deltagarna kan välja mellan. Tack vare stöd för olika tidszoner kan du enkelt samordna med internationella samarbetspartner. Skicka inbjudningar: Skicka länken till omröstningen via ditt e-postprogram eller låt Doodle skicka inbjudningarna åt dig.

Doodle när du är på språng

Om du och dina affärspartners ofta är på resande fot är den mobila webbversionen perfekt. På så sätt kan du enkelt boka möten och andra affärsträffar även när du är på resande fot.