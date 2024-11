Agendamento online para fins empresariais – com Doodle

Encontrar o horário certo para uma reunião pode ser desafiador e demorado no ambiente empresarial. Quanto mais pessoas estão envolvidas, mais complicada se torna a organização. Quer agendar uma reunião importante com parceiros? A ferramenta online do Doodle torna o agendamento muito mais simples. Em poucos passos, você cria uma pesquisa e envia o link por e-mail aos participantes. Nem você nem os participantes precisam ter uma conta Doodle. Mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo usam o serviço gratuito de Doodle todos os meses.

O agendador online gratuito

No dia a dia dos negócios, um agendamento bem-sucedido muitas vezes exige uma longa troca de e-mails. As coordenações entre vários participantes consomem tempo e paciência. Quem está disponível e quando? Como alinhar agendas lotadas? Com o Doodle, você evita toda essa complicação. Sem precisar de registro, crie uma pesquisa online que você pode acessar e ajustar a qualquer momento como administrador. Se nenhum horário adequado foi encontrado, você pode adicionar ou remover opções facilmente.

Criar uma pesquisa de agendamento em quatro passos

Com o software de agendamento Doodle, você cria uma pesquisa de agendamento em apenas quatro passos. Tudo que você precisa é um e-mail válido:

Detalhes do evento: Insira o nome do evento e o seu e-mail. Você também pode adicionar uma descrição e o local para os participantes. Escolher datas: Selecione várias datas na visualização de calendário ou adicione horários personalizados. Ajustar horários e fusos horários: Ofereça horários variados para que os participantes escolham. Com o suporte de fuso horário, é fácil organizar reuniões com parceiros internacionais. Enviar convites: Envie o link da pesquisa pelo seu e-mail ou deixe que o Doodle envie os convites para você.

Doodle em qualquer lugar

Se você e seus parceiros de negócios estão sempre em movimento, o aplicativo Doodle para iOS e Android ou a versão móvel do site é ideal. Dessa forma, você pode organizar reuniões e outros compromissos de trabalho de forma simples, mesmo em viagem.