Doodle के साथ व्यवसाय के लिए ऑनलाइन शेड्यूलिंग

व्यावसायिक दुनिया में बैठक के लिए सही समय ढूंढना चुनौतीपूर्ण और समय-साध्य हो सकता है। जितने अधिक लोग शामिल होंगे, शेड्यूलिंग उतनी ही जटिल हो जाती है। क्या आप व्यापारिक साझेदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करना चाहते हैं? Doodle का ऑनलाइन टूल शेड्यूलिंग को बहुत सरल बना देता है। केवल कुछ ही चरणों में, आप एक पोल बना सकते हैं और ईमेल के माध्यम से चयनित प्रतिभागियों को लिंक भेज सकते हैं। आपके प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए Doodle खाते की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर में हर महीने 20 मिलियन से अधिक लोग Doodle की मुफ्त शेड्यूलिंग सेवा का उपयोग करते हैं।

निःशुल्क ऑनलाइन शेड्यूलर

व्यवसाय में, सफल शेड्यूलिंग अक्सर लंबी ईमेल थ्रेड्स से जुड़ी होती है। कई प्रतिभागियों के बीच समन्वय करने में समय और धैर्य लगता है। कौन कब उपलब्ध है? व्यस्त कार्यक्रमों को कैसे समन्वित किया जाए? Doodle के साथ, आप इन समय-साध्य चरणों को छोड़ सकते हैं। आप बिना पहले पंजीकरण किए पोल बना सकते हैं। एक बार यह सेट हो जाने के बाद, इसे कभी भी प्रबंधित और समायोजित करने के लिए आपको पंजीकरण या लॉग इन करना होगा। यदि कोई उपयुक्त समय नहीं मिलता है, तो आप बस विकल्प जोड़ या हटा सकते हैं।

चार सरल चरणों में एक शेड्यूलिंग पोल बनाएँ

Doodle के शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ, चार सरल चरणों में एक शेड्यूलिंग पोल बनाएँ। आपको केवल एक वैध ईमेल पता चाहिए:

कार्यक्रम का विवरण: इवेंट का नाम और अपना ईमेल पता दर्ज करें। आप प्रतिभागियों के लिए एक विवरण और स्थान भी जोड़ सकते हैं। दिनांक विकल्प चुनें: कैलेंडर दृश्य में कई तिथियाँ चुनें या कस्टम समय सुझाव जोड़ें। समय और समय क्षेत्र समायोजित करें: प्रतिभागियों के चयन के लिए विभिन्न समय स्लॉट प्रदान करें। समय क्षेत्र समर्थन के साथ, आप अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ आसानी से समन्वय कर सकते हैं। निमंत्रण भेजें: अपने ईमेल प्रोग्राम के माध्यम से पोल लिंक भेजें या Doodle को आपके लिए निमंत्रण भेजने दें।

चलते-फिरते Doodle

यदि आप और आपके व्यापारिक साझेदार अक्सर यात्रा में रहते हैं, तो मोबाइल वेब संस्करण आदर्श है। इस तरह, आप यात्रा के दौरान भी आसानी से बैठकों और अन्य व्यावसायिक नियुक्तियों का आयोजन कर सकते हैं।