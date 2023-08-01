Heb je wel eens meegemaakt dat je in twee virtuele vergaderingen tegelijk vastzat? Of dat een collega een afspraak oversloeg om een taak af te ronden? Dat is het gevolg van slechte planning en leidt tot een lagere productiviteit.

Werkvergaderingen zijn essentieel, maar mogen andere belangrijke bedrijfsactiviteiten niet in de weg staan. Door je vergaderingen met een planningsprogramma in te plannen, voorkom je dit soort misverstanden en zorg je ervoor dat iedereen aanwezig is.

Door de Doodle-planningssoftware te gebruiken om vergaderingen en afspraken te regelen, voorkom je dat er te veel afspraken worden ingepland of dat er dubbele afspraken ontstaan. Je hoeft dan ook geen e-mails meer heen en weer te sturen om een tijdstip te vinden dat voor iedereen past.

Het bespaart ook tijd en helpt iedereen die erbij betrokken is om zijn of haar agenda op orde te houden. De Doodle-software voor het plannen van afspraken is makkelijk te gebruiken en heeft veel functies en aanpasbare instellingen, zodat je je beschikbare data en tijden aan belangrijke betrokkenen kunt doorgeven.

Maak een Boekingspagina

Regel moeiteloos één-op-één-afspraken

Stel je voor dat je als consultant een deal wilt sluiten met een belangrijke klant, maar dat je eerst heel veel e-mails moet sturen om erachter te komen wanneer die tijd heeft om de voorwaarden te bespreken. Dat lijkt best lastig en opdringerig, toch? Gelukkig is er een simpele oplossing. Je kunt gebruikmaken van software voor het plannen van afspraken om potentiële klanten te vragen aan te geven wanneer ze met je willen praten.

Doodle’s 1:1 Een tool voor vergaderen is handig in elke organisatie. Of je nu freelancer bent, in het onderwijs werkt of manager bij een bedrijf bent.

Om te beginnen maak je een Doodle Professional-account aan en plan je een vergadering. Je kunt dan specifieke tijdvakken in je agenda selecteren die aangeven wanneer je beschikbaar bent, zodat je gesprekspartner verschillende opties heeft.

Zo kom je professioneler en georganiseerder over, wat een uitstekende eerste indruk geeft als je ze voor het eerst ontmoet. Zodra ze een tijdstip hebben gekozen, stuurt Doodle ze een uitnodiging via e-mail. Als je herinneringen inschakelt, krijgen ze een melding als de vergadering eraan komt, zodat ze die niet missen.

Je vergaderpartner hoeft geen Doodle-account aan te maken om toegang te krijgen tot je agenda. Zodra hij of zij op je link klikt, kan hij of zij reageren. Met behulp van een planningstool voor evenementen Dit voorkomt dubbele boekingen door elke afspraak te verwijderen die valt binnen het tijdvak dat je gesprekspartner kiest.

Maak een Boekingspagina

Deel je Boekingspagina met belangrijke belanghebbenden

Door een Doodle aan te maken Boekingspagina En door aan te geven wanneer je beschikbaar bent voor afspraken, laat je je agenda voor je spreken. Gebruik de online agenda om het voor klanten en collega’s makkelijker te maken om te zien wanneer ze een afspraak met je kunnen maken.

Maak een Boekingspagina

Je Boekingspagina opzetten is ook heel makkelijk en er zijn veel mogelijkheden om ‘m aan te passen.

Je kunt aangeven op welke momenten van de dag mensen een afspraak met je kunnen maken, terwijl je bepaalde tijdvakken blokkeert om verstoring te voorkomen. Je kunt bijvoorbeeld je afspraken op vrijdag beperken tot 15.00 uur, om te voorkomen dat last-minute afspraken je weekendplannen in de war sturen.

Ga nog een stapje verder en beperk het aantal vergaderingen dat je per dag kunt bijwonen, zodat je niet het grootste deel van je tijd in vergaderingen doorbrengt en daarbij de kernactiviteiten van je bedrijf verwaarloost.

Je kunt een planningstool voor bedrijven gebruiken om een link te delen waarop je beschikbare data in een online agenda staan, zodat je klanten en medewerkers een geschikt tijdstip voor een afspraak kunnen kiezen. Je kunt bij het aanmaken van een Boekingspagina een herinnering toevoegen, zodat de mensen met wie je afspreekt hun afspraak niet missen.

Doodle kan ook dienen als planningstool voor het onderwijs. Docenten gebruiken het om afspraken met hun studenten te maken, zodat de afspraak hen niet belet om andere lessen bij te wonen.

Maak een Boekingspagina

Breng al je productiviteitstools samen op één platform

Als je voor je werk meerdere tools gebruikt, kun je die in één planning-app integreren, zodat je alles wat je nodig hebt op één platform hebt. Dat bespaart tijd en energie en verhoogt je productiviteit. Als je bijvoorbeeld al je online agenda’s toevoegt aan de Doodle-planningstool, krijg je een totaaloverzicht van al je aankomende afspraken, zodat je makkelijk je Boekingspagina kunt opzetten.

Door deze gesynchroniseerde agenda te delen, zorg je ervoor dat je alleen wordt geboekt voor je beschikbare tijdvakken. Doodle voorkomt dubbele boekingen, zodat je geen geplande afspraken hoeft af te zeggen. Om een agenda toe te voegen, ga je naar je accountinstellingen. Je vindt de optie onder het tabblad ‘Overzicht’.

Met Doodle kun je ook videoconferentieplatforms aan je account koppelen, zodat er automatisch vergaderlinks worden toegevoegd aan elke afspraak die je aanmaakt. Dit is ideaal voor teams die op afstand werken en voortdurend contact moeten houden.

Je kunt ook rechtstreeks vanuit Outlook afspraken inplannen nadat je het hebt gekoppeld aan je Doodle-account. Dit bespaart je tijd en zorgt voor een soepelere workflow.