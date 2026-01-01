Você já se viu preso em duas reuniões virtuais ao mesmo tempo? Ou um colega de trabalho faltou a um compromisso para terminar uma tarefa? Esse é o resultado de um agendamento ruim e levará à redução da produtividade.

As reuniões de trabalho são essenciais, mas não devem interferir em outras operações comerciais cruciais. Planejar suas reuniões com uma ferramenta de agendamento evitará esses contratempos e garantirá a participação total.

O uso do software de agendamento Doodle para marcar reuniões e compromissos reduz os incidentes de overbooking e de agendamento duplo. Ele elimina a necessidade de enviar e-mails para lá e para cá para selecionar um horário adequado para todos.

Além disso, economiza tempo e ajuda todos os envolvidos a manterem seus calendários organizados. O software de agendamento de compromissos Doodle é fácil de usar e tem muitos recursos e configurações personalizadas para que você possa comunicar a data e o horário de sua disponibilidade às partes interessadas importantes.

Criar uma página de reservas

Agende reuniões individuais com facilidade

Imagine que você é um consultor que deseja fechar um negócio com um cliente premium, mas precisa enviar vários e-mails para saber quando ele está livre para discutir os termos. Parece incômodo e intrusivo, certo? Felizmente, há uma solução simples. Você pode usar o software de agendamento de compromissos para solicitar que os clientes em potencial indiquem quando querem falar com você.

A ferramenta de reunião 1:1 do Doodle é útil em qualquer organização. Seja você um freelancer, do setor educacional ou um gerente de empresa.

Para começar, crie uma conta Doodle Professional e organize uma reunião. Você poderá escolher intervalos de tempo específicos em seu calendário que indicam quando você está disponível para que seu parceiro de reunião tenha opções.

Isso faz com que você pareça mais profissional e organizado, criando uma excelente primeira impressão se estiver se encontrando com ele pela primeira vez. Depois que ele escolher um horário, o Doodle enviará um convite por e-mail. Se você ativar os lembretes, eles serão notificados quando a reunião estiver próxima, para que não a percam.

Seu parceiro de reunião não precisa criar uma conta do Doodle para acessar seu calendário. Quando ele clicar em seu link, poderá responder. O uso de uma ferramenta de agendamento de eventos evitará agendamentos duplos, removendo qualquer compromisso no intervalo de tempo que seu parceiro de reunião selecionar.

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Compartilhe sua página de reservas com as partes interessadas importantes

Ao criar uma Doodle Booking Page e declarar quando você está livre para compromissos, você está deixando seu calendário falar por você. Use o agendador on-line para facilitar para os clientes e colegas de trabalho saberem quando marcar compromissos com você.

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A configuração de sua Booking Page também é fácil e há muitas opções de personalização.

Você pode especificar os horários do dia em que as pessoas podem se encontrar com você e bloquear alguns intervalos de tempo para evitar perturbações. Por exemplo, você pode limitar suas reuniões de sexta-feira às 15h00 para evitar reuniões de última hora que atrapalharão seus planos para o fim de semana.

Vá além e limite o número de reuniões que você pode fazer por dia, para não passar a maior parte do tempo em reuniões e negligenciar as operações essenciais da empresa.

Você pode usar uma ferramenta de agendamento para empresas para compartilhar um link que exiba suas datas de disponibilidade em um calendário on-line, para que seus clientes e funcionários possam escolher um horário adequado para um compromisso. Você pode incluir um lembrete ao criar uma página de reserva para que as pessoas com quem você está se reunindo não percam o compromisso.

O Doodle também pode servir como uma ferramenta de agendamento para a educação. As faculdades o utilizam para marcar reuniões com seus alunos, garantindo que o compromisso não os impeça de assistir a outras aulas.

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Integre todas as suas ferramentas de produtividade em uma única plataforma

Se você usa várias ferramentas para trabalhar, pode integrá-las em um aplicativo de agendamento para ter tudo o que precisa em uma única plataforma. Isso economiza tempo e energia e aumenta a produtividade. Por exemplo, adicionar todos os seus calendários on-line à ferramenta de agendamento Doodle oferece uma visão holística de todos os seus próximos compromissos para que você possa configurar facilmente sua página de reservas.

O compartilhamento desse calendário sincronizado garantirá que você seja agendado apenas para os horários disponíveis. O Doodle evitará reservas duplas, para que você não tenha que cancelar nenhum compromisso agendado. Para adicionar um calendário, navegue até as configurações de sua conta. A opção está localizada na guia "Overview" (Visão geral).

O Doodle também permite que você conecte plataformas de videoconferência à sua conta, de modo que ele adiciona automaticamente links de reuniões a cada evento que você cria. Isso é perfeito para equipes remotas que precisam estar constantemente em contato.

Você também pode agendar reuniões diretamente do Microsoft Outlook depois de integrá-lo à sua conta do Doodle. Isso economiza seu tempo e facilita o fluxo de trabalho.